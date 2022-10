Allattamento al seno, un nuovo servizio a Forlì per le mamme: "Vogliamo sostenerlo e promuoverlo"

Aariva al Consultorio Familiare di Forlì verrà un ambulatorio dedicato all'allattamento, l'apertura è prevista dal 7 novembre prossimo. A spiegare questa scelta è la direttrice dell'unità operativa di 'Salute donna e infanzia', Giovanna Rita Indorato. “L'allattamento al seno è riconosciuto come un diritto della diade mamma -bambino. Per questo desideriamo incrementare il sostegno e la promozione dell'allattamento al seno, focalizzando l'attenzione sui benefici che ne derivano, sia in termini di benessere fisico ed emotivo, che come pratica di sostegno della genitorialità".

"Vogliamo inoltre sostenere e promuovere l'allattamento al seno come pratica di buona salute, come previsto dal Piano Regionale, aumentando l'accessibilità a tutte le donne. Per questo motivo, a partire da lunedì 7 novembre è attivo presso l'U.O Salute Donna Infanzia un ambulatorio dedicato all'allattamento dove le donne incontreranno ostetriche, infermieri ed assistenti sanitari, opportunamente formati a supportare e promuovere l'allattamento", chiude Indorato.

L'ambulatorio sarà attivo tutti i giorni presso il Consultorio Familiare di Forlì, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, in via C.Colombo 11, scala C, Primo Piano. L’accesso avverrà solo previa prenotazione al n 0543/733146.