Stanchezza primaverile: cos'è e come combatterla

Difficoltà di concentrazione, stanchezza cronica, sonnolenza, sbalzi d'umore? Sono 'sintomi' classici legati all'arrivo della primavera: l'organismo umano, infatti, si adatta lentamente ai cambi di stagione, in questo caso alle giornate che si allungano e all'ora legale. Addirittura, vista la frequenza di questo stato, viene chiamato in diversi modi: 'mal di primavera' o stanchezza primaverile.

Ovviamente si tratta di uno stato passeggero, che però può rendere difficoltose le attività di tutti i giorni, compreso il lavoro. Analizziamo le cause e i possibili rimedi a questo disagio, per affrontare al meglio una delle stagioni più solari dell'anno.

Perché in primavera ci sentiamo sempre stanchi?

I cambiamenti climatici hanno sempre un influsso sull'organismo e questi avvengono soprattutto nel cambio di stagione: ci sono persone più sensibili a questo, dette ‘meteoropatiche’, il cui umore è estremamente influenzabile dalle condizioni meteorologiche, dai cambi repentini di temperatura e di clima. L'organismo umano si trova comunque impreparato, sviluppando reazioni che possono interferire con il normale svolgimento della vita quotidiana.



I sintomi della stanchezza primaverile

Ma come il cambio climatico interferisce con l'organismo umano, quali sono i segnali del cosiddetto 'mal di primavera'? Maggiore tensione a livello nervoso, sbalzi d'umore e disturbi del sonno; si possono manifestare anche cambiamenti dell'appetito, che vanno ad incidere sull'alimentazione. Il passaggio dall’ora solare a quella legale, specialmente per chi soffre abitualmente di insonnia, può ulteriormente contribuire a questo disagio, aumentando la sensazione di stanchezza e debolezza che persiste per tutto il giorno.

La stanchezza primaverile, sicuramente si acuisce in coloro che si trovano già in una condizione di stress, a causa di problemi personali o impegni professionali, in coloro che sono debilitati fisicamente per motivi che possono essere anche di salute e in coloro che soffrono di allergie primaverili o di carenze nutrizionali, in particolare di vitamine e sali minerali.



I rimedi per combattere la stanchezza primaverile

Alleati dell'organismo colpito dalla stanchezza primaverile sono le sostanze naturali, che possono essere assunte sotto forma di inegratori. I componenti efficaci per combattere questo disturbo sono aminoacidi, ma anche creatina, carnitina o glutation), vitamine e sali minerali, ginseng, eleuterococco, guaranà, pappa reale, polline d’api, propoli, miele, lecitina di soia e olio di germe di grano. Ovviamente non va mai dimenticato che, anche nell'assunzione di integratori e sostanze naturali, il parere del medico è fondamentale, anche per il dosaggio. Infatti anche questi componenti possono causare effetti collaterali:.

