La vita amorosa degli animali Com’è la vita amorosa degli animali, a patto che ne abbiano una?

L'accoppiamento di due coccinelle

San Valentino, la festa degli innamorati. Una ricorrenza durante la quale alcuni (molti?) esemplari della nostra specie si producono in galanterie, sfoggiando le migliori capacità seduttive possibili per poter conquistare il/la partner. Ma succede questo anche per le altre specie del Regno animale? Com’è la vita amorosa degli animali, a patto che ne abbiano una?

Partiamo dal presupposto che, a livello evolutivo, ogni animale ha come scopo fondamentale della propria esistenza quello di riuscire a tramandare i propri geni, attraverso il concepimento della prole. Per fare questo è necessario trovare il giusto partner, attività che comporta un diverso investimento di energie fra maschi e femmine: questo è dovuto al fatto che quest’ultime hanno a disposizione un numero limitato di uova (e quindi un numero sensibilmente minore di opportunità di trovare “quello giusto”), mentre i maschi possono produrre milioni di spermatozoi (potendo permettersi il “lusso” di avere molteplici frequentazioni).

La forte competizione fra i maschi per accedere al maggior numero di femmine possibile e la scelta da parte di quest’ultime del partner migliore sono le forze selettive che influenzano tutti i modelli e i comportamenti riproduttivi in natura e che il naturalista inglese Charles Darwin definì “selezione sessuale”.

Da questa situazione nasce la naturale rivalità dei maschi per la conquista della partner: minore è il numero delle femmine disponibili, perché si sono già accoppiate, maggiore è il livello di antagonismo fra i maschi che sono ancora a “bocca asciutta”.

Questa concorrenza si manifesta in molte forme, la più appariscente delle quali è rappresentata dal combattimento, anche se in molti casi risulta sufficiente la sola ostentazione del proprio vigore fisico: il palco o il bramito del cervo, la coda del pavone, il corno o le mandibole di certi coleotteri, sono tutti apparati che servono, la maggior parte delle volte, a dissuadere il contendente dallo scontro fisico. Non si tratta di codardia, ma di un rapido calcolo costi-benefici: meglio lasciar perdere la contesa con chi può evidentemente “riempire di mazzate”, per cercare invece lo scontro con qualcuno alla propria portata. A volte questo antagonismo tra maschi può manifestarsi con uno scontro indiretto, quando cioè non sono gli individui a competere, ma i loro spermatozoi (ciò che Darwin definiva “competizione spermatica”).

Bizzarro è il caso di un simpatico uccelletto che vive ai margini delle zone boscate alpine: la Passera scopaiola (Prunella modularis), il cui nome è tutto un programma. Per questa specie, la dimensione del territorio gestito dal maschio influenza la strategia riproduttiva: monogamica, se il territorio offre risorse sufficienti per la sola coppia; poliginico, se un maschio potrà difendere un territorio abbastanza grande da poter sostenere due femmine; poliandrico, se un solo maschio non è in grado di sorvegliare adeguatamente il territorio, tanto che un maschio secondario può entrarvi e raggiungere la femmina (solitamente ben disposta verso gli intrusi). A questo punto il maschio secondario sarà ben felice di poter copulare e fecondare le uova, senza avere l’onere della difesa del territorio: prima di accoppiarsi, questo scaltro e intraprendente maschio stimolerà a colpi di becco la cloaca della femmina, allo scopo di far fuoriuscire lo sperma del maschio con cui si era precedentemente accoppiata.

A rimetterci dunque sarà il maschio principale, che vedrà diminuito il proprio successo riproduttivo, oltre a dover gestire un territorio troppo grande per lui: si può dire quindi “cornuto e mazziato”. Altro caso bizzarro è quello di una salamandra nordamericana, la cui fecondazione delle uova è interna, ma senza copula (come del resto per molti altri anfibi). Il maschio infatti depone una sacca spermatica (spermatofora) sul fondo dello stagno e poi inizia un lungo corteggiamento fatto di spinte sul muso, “carezze” sul collo e la schiena, per indurla a raccogliere con la propria cloaca la spermatofora. Ovviamente risulterà vincente colui che deporrà la propria sacca sopra quella degli altri maschi, con pile che, a volte, sono di 5-6 spermatofore una sopra all’altra.

Insomma… che si tratti di scontri diretti o di strategie più sottili … alla fine l’amore trionfa sempre!