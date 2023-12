Bello… ma a distanza! La pericolosa eleganza dell'Evonimo Risponde al nome di Fusaggine o Evonimo (Euonymus europaeus), ma questa pianta è conosciuta anche come Berretta da prete

Nella foto un esemplare di Evonimo

Fra le tante piante insolite che possiamo osservare in autunno ce n’è una che spicca particolarmente per la forma ed il colore dei suoi frutti (che proprio in questa stagione maturano e colorano il bosco): si tratta della Fusaggine, arbusto bellissimo quanto “pericoloso”. Scopriamone le caratteristiche.

Risponde al nome di Fusaggine o Evonimo (Euonymus europaeus), ma questa pianta è conosciuta anche come Berretta da prete, per via della singolare forma del suo frutto che ricorda, nelle forme e nei colori, la berretta cardinalizia (o tricorno), dalla sagoma squadrata, con alette rigide e fiocco sulla parte superiore. L’etimologia del nome generico “Euonymus” deriva dal greco "ev-eu" (= buono, bene) e "ònoma" (= nome, fama, reputazione), cioè "di buon auspicio, di buona reputazione", con significato evidentemente ironico e scaramantico, vista l’alta velenosità dei frutti; il nome specifico “europaeus” indica il territorio in cui è presente allo stato spontaneo.

Il nome volgare di Fusaggine si riferisce all’utilizzo che si faceva in antichità del legno dei fusti, con i quali si realizzavano i fusi per filare la lana. La Fusaggine è un arbusto alto pochi metri: i fusti giovanili, di colore verde punteggiati di chiaro, sono segnati da quattro linee suberose, che li rendono quasi quadrangolari. A maturità i rami diventano di color mattone con venature verdastre. Il colore del legno è giallastro e odora di mela.

Le foglie sono caduche, con margine finemente dentato, di color verde scuro, che vira al porpora nella stagione autunnale.

I fiori sono poco appariscenti, dotati di 4 petali di colore biancastro e riuniti in infiorescenze, con un peduncolo all’ascella delle foglie: la fioritura avviene da aprile a giugno. L’impollinazione è entomofila, con grande contributo delle mosche.

I frutti sono costituiti da capsule carnose, prima verdi poi di colore rosa che, a maturità, muta in un rosso intenso.

Ciascuna capsula è dotata di 4 lobi che, aprendosi, mostrano i semi color arancione brillante e che restano sulla pianta molto a lungo, regalando al bosco in veste invernale sprazzi di colore anche in presenza di neve. In Italia vegeta in tutte le regioni, in forma arbustiva o formando siepi, nei boschi di latifoglie, ad altitudini comprese fra 0 e 800 metri (con punte di 1300 metri in Sicilia).

Tanto bella quanto pericolosa!

La Fusaggine è una pianta altamente tossica: non solo i semi, ma anche le foglie e la corteccia contengono una sostanza che induce diarrea e convulsioni. L’ingestione dei frutti, a causa della presenza di un glucoside (l’evonimina), ha gravi effetti sia sull’uomo che sugli animali: ingerito a bassi dosaggi causa gravi disturbi gastro-intestinali, mentre a dosaggi elevati può provocare perfino la morte. Nonostante sia una pianta idonea agli usi ornamentali, a causa di questi potenziali “effetti indesiderati” (in particolar modo se si ha la presenza di bambini e animali domestici) non è utilizzata nel verde pubblico.

Curiosità

A differenza degli animali domestici, gli uccelli selvatici riescono a utilizzare la Fusaggine come risorsa alimentare in inverno, grazie al fatto che riescono a mangiare e digerire i frutti senza conseguenze: anzi è soprattutto grazie a merli, pettirossi e tordi che avviene la sua disseminazione. In passato il legno di Fusaggine trovava impiego in molti campi e per vari usi: fino al periodo medievale, grazie alle caratteristiche del legno (duro e flessibile al contempo) era largamente impiegato nella fabbricazione degli archi. Estremamente duttile, veniva utilizzato per piccoli lavori di intarsio e per la realizzazione di stuzzicadenti, forme per il burro o pani di spezie, aghi per lavori a maglia, cavicchi, o cannelli di pipe. Conosciuto anche dai liutai, con il suo legno venivano realizzati gli archetti per strumenti ad arco. Con i rami giovani, opportunamente carbonizzati, si ottenevano (e tutt’ora reperibili nei negozi di Belle Arti) i carboncini per disegnatori/pittori. Il carbone ottenuto bruciando legno di Fusaggine era “ingrediente” per la preparazione della polvere da sparo, inoltre dalla pianta è possibile anche estrarre un olio che, in passato, veniva utilizzato per la produzione di saponi. E voi l’avete mai avvistata durante le vostre passeggiate nei boschi?