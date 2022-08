Alla scoperta dei cammini che attraversano la provincia di Forlì-Cesena Ecco una carrellata dei principali cammini che attraversano la nostra provincia, nel caso in cui qualcuno dei lettori voglia cimentarsi con le proposte che transitano vicino a casa

Nella foto il Cammino di San Vicinio

Nella scorsa puntata del blog si è parlato di Cammini e degli aspetti di cui tenere conto quando ci si prepara ad affrontarne uno. Di seguito leggerete una carrellata dei principali cammini che attraversano la nostra provincia, nel caso in cui qualcuno dei lettori voglia cimentarsi con le proposte che transitano vicino a casa.

CAMMINO DI SANT'ANTONIO

Lungo circa 410 km (di cui 258 km in Emilia-Romagna), il Cammino di Sant’Antonio si sviluppa tra Veneto, Emilia Romagna e Toscana, lungo un tracciato che tocca i luoghi di spiritualità e di fede dove il Santo visse e predicò agli inizi del XII secolo.

Parte dalla Basilica del Santo a Padova e prosegue verso Sud, facendo il suo ingresso nella nostra Regione attraverso il guado sul Po, proseguendo poi da Ferrara fino al Santuario di San Luca a Bologna. Il tracciato passa attraverso le Foreste Casentinesi fino a giungere all'Eremo di Montepaolo, santuario nei pressi di Dovadola, dove S.Antonio visse tra il 1221 e 1222 (quest’anno ricorre l’ottavo centenario della morte).

VIA ROMEA GERMANICA

Lunga 2221 km (di cui 260 km in Emilia-Romagna), la Via Romea Germanica ripercorre il viaggio affrontato dal Monaco Alberto di Stade nel 1236 verso Roma ed era, in antichità, uno degli itinerari più frequentati dai pellegrini del tempo (“Peregrinationes Majiores”), percorso anche dai Re e Imperatori di Svevia e Sassonia per i rapporti diplomatici con il papato. L’itinerario parte da Augsburg, per poi passare da Trento, Padova e Ferrara, fino a raggiungere il crinale appenninico nei pressi di Bagno di Romagna, attraversando il passo Serra. Superando il Parco delle Foreste Casentinesi, il tracciato scende nuovamente verso la Toscana in direzione di Roma.

CAMMINO DI DANTE

Lungo 395 km (di cui 194 km in Emilia-Romagna), il Cammino di Dante è un itinerario ad anello tra Romagna e Toscana, lungo la strada che Dante percorse durante il suo esilio da Firenze, fino a raggiungere la città di Ravenna. La partenza è dalla Tomba di Dante a Ravenna e si conclude presso la Casa di Dante a Firenze. Durante il cammino si toccano alcuni dei luoghi citati dal poeta nella Divina Commedia (uno su tutti, la cascata dell’Acquacheta nel Parco delle Foreste Casentinesi).

CAMMINO DI ASSISI

Lungo 290 km (di cui 72 km in Emilia-Romagna), il Cammino di Assisi è un itinerario spirituale che ha riunito in un unico grande tracciato le piccole vie di pellegrinaggio che avevano come tema le figure di Sant’Antonio e di San Francesco. Il cammino parte dall’Eremo di Montepaolo (nei pressi di Dovadola) e lungo la cresta appenninica raggiunge Assisi, toccando i luoghi cardine della fede francescana.

CAMMINO DI SAN VICINIO

Lungo 300 km (di cui 210 km in Emilia-Romagna), il Cammino di San Vicinio è un tracciato ad anello dedicato al primo vescovo di Sarsina (San Vicinio), vissuto tra il IV e V secolo d.C. Il percorso tocca i luoghi dove il santo ha portato la sua opera di evangelizzazione, dalla Valle del Savio al Monte Fumaiolo, fino all’Adriatico. Oltre ad attraversare ambienti di rilevante importanza naturalistica, come il Parco delle Foreste Casentinesi, l’itinerario offre la possibilità al pellegrino di vivere momenti di spiritualità nei luoghi significativi del territorio, come il Santuario della Madonna del Monte a Cesena o la Basilica di San Vicinio a Sarsina (dove è possibile assistere al rito del Collare del Santo). Il cammino transita anche dal Santuario de La Verna fino al “Volto Santo” a Sansepolcro e all’Eremo di Camaldoli.

CAMMINO DI SAN FRANCESCO DA RIMINI A LA VERNA

Lungo 110 km (di cui 98 km in Emilia-Romagna), il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna è stato inaugurato nell’ottocentesimo anniversario (2013) del viaggio del Santo in Valmarecchia nel 1213. Si parte dal Convento dei Frati Minori a Verucchio, passando dal convento di Sant’Igne ai piedi della rupe di San Leo. Si toccano luoghi di spiritualità (convento delle Clarisse e dei Frati Minori a Sant’Agata Feltria) e borghi storici come San Leo. Il tracciato si snoda lungo antiche vie di pellegrinaggio e si ricollega a La Verna con altri cammini del centro Italia, per dare origine ad un unico itinerario di fede fino a Roma.

VIAE MISERICORDIAE

Lungo 245 km (di cui 225 km in Emilia-Romagna), questo itinerario è stato pensato dalla Diocesi di Faenza, in occasione del “Giubileo straordinario della Misericordia”, come opportunità di riscoperta di un territorio ricco di fede. Si parte dall’Abbazia di Pomposa e si arriva all’Eremo di Gamogna, con un tracciato lineare nel primo tratto e successivamente ad anello, che tocca città di rilevanza turistica come Comacchio o Faenza, fino ad attraversare ambienti naturali di elevato pregio naturalistico, come il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

ALTA VIA DEI PARCHI

Lungo 493 km (interamente in Emilia-Romagna), è un sentiero tematico che corre lungo il crinale appenninico tra Emilia-Romagna e Toscana fino alle Marche, collegando in 27 tappe in alta quota le principali aree protette della Regione.

Durante il percorso, che parte dal paese di Berceto (PR), si attraversano due Parchi Nazionali (Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi), cinque Regionali (Valli del Cedra e del Parma, Alto Appennino Modenese, Corno alle Scale, Suviana e Brasimone, Vena del Gesso Romagnola) e uno Interregionale (Sasso Simone e Simoncello).

Durante il percorso è possibile vivere un’esperienza escursionistica molto variegata, passando dalle alte quote dei monti emiliani fino ai dolci rilievi collinari dei gessi brisighellesi.

Come avrete capito, alcuni di questi cammini, in certi territori, si sovrappongono, mentre altri si collegano l’un l’altro, dando la possibilità ai pellegrini di ampliare la possibilità di cammino.

Sia che si percorrano questi tracciati per motivi religiosi che per motivi escursionistici, il Cammino è un’esperienza intensa che mette di fronte alle proprie capacità e possibilità, un’esperienza che consiglio di fare almeno una volta nella vita.