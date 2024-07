Un cervo con le ali si aggira nelle Foreste Casentinesi Il Cervo volante (Lucanus cervus) è uno fra gli insetti più grandi appartenenti all’ordine dei Coleotteri, dotato di un evidente dimorfismo sessuale

Leggendo solo il titolo dell’articolo si potrebbe pensare ad una fake news o all’inizio di una fiaba per bambini… e si aggira davvero un “cervo” alato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, anzi molti di più, ma non è un mammifero, bensì un coleottero: il famoso Cervo volante.

Il Cervo volante (Lucanus cervus) è uno fra gli insetti più grandi appartenenti all’ordine dei Coleotteri, dotato di un evidente dimorfismo sessuale: i maschi raggiungono una lunghezza fino a 8,5 centimetri mentre le femmine fino a 6 centimetri. Ma il carattere che differenzia maggiormente i due sessi è il grande sviluppo delle mandibole dei maschi, molto ridotte e acuminate nelle femmine: esistono esemplari con le mandibole estremamente sviluppate (la cosiddetta forma “telodonte”) ma è abbastanza rara, mentre invece sono più comuni individui con mandibole mediamente (mesodonti) o poco (priodonti) sviluppate. L’ipotesi è che la variabilità dimensionale delle mandibole possa dipendere dalla durata dello stato larvale e dalla qualità del legno della pianta nutrice. Gli adulti hanno una colorazione variabile dal nero al bruno–rossastro.

Biologia

Il cervo volante è un insetto saproxilico (organismo che dipende, almeno in uno stadio del suo ciclo vitale, dal legno deperiente o morto): la sua larva è xilofaga, cioè si nutre di legno marcescente, e si sviluppa nel legno morto delle ceppaie e radici delle vecchie piante, preferibilmente querce, per un periodo variabile fra i 4 e gli 8-10 anni. In autunno la larva matura lascia il legno e si trasferisce nel terreno dove costruisce una celletta, impastando terra con detriti di legno, e dove all’interno si trasforma in “pupa”. La fase pupale dura fino a sei settimane, e lo sfarfallamento avviene nella tarda primavera – inizio estate successiva (gli adulti compaiono tra giugno e luglio): questi vivono poche settimane nutrendosi soltanto di sostanze zuccherine come linfa e frutta matura. I maschi adulti trascorrono la loro breve esistenza in lunghi e accaniti duelli per la conquista delle femmine, utilizzando le mandibole nei combattimenti per allontanare i rivali.

Generalmente i maschi emergono circa una settimana prima delle femmine e il periodo di volo si protrae al massimo fino ad agosto. È possibile osservarli, prevalentemente al crepuscolo, mentre volano in asse quasi verticale in modo lento, goffo e rumoroso: i maschi fino a sera inoltrata, mentre le femmine raramente volano ed è più frequente rinvenirle sul suolo.

In regione è diffuso con una certa continuità nei boschi di latifoglie come querceti, castagneti e faggete, dove sono presenti ceppaie, dalla pianura fino ai 1000 metri, raramente lungo le pinete litoranee. È in fase di rarefazione soprattutto per la riduzione o la distruzione del suo habitat, in particolare per le pratiche forestali che tendono a eliminare i vecchi tronchi;

Curiosità: le mandibole armate e dentate di cui il maschio è dotato ricordano i palchi dei cervi, da qui il nome volgare di cervo volante. Nell’antichità nel nostro paese al cervo volante era attribuito un significato benefico e ad esempio i Romani utilizzavano come amuleto le grandi “corna” (mandibole) dei maschi montate su collane e poste al collo dei bambini, per proteggerli dalle malattie. Col tempo queste “corna” furono sostituite ad esempio dal noto “cornetto di corallo” e dall’uso di “fare le corna” come scongiuro contro le sventure.