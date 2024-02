Fioriture anticipate nel Parco delle Foreste Casentinesi In questi giorni, complici anche queste temperature anomale prolungate, sulle sommità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, è possibile vedere alcune fioriture interessanti, una delle quali particolarmente interessante

Un esemplare di Zafferano alpino

In questi giorni, complici anche queste temperature anomale prolungate, sulle sommità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, è possibile vedere alcune fioriture interessanti, una delle quali particolarmente interessante: Lo Zafferano alpino.

Lo Zafferano alpino o Zafferano maggiore (Crocus vernus) è un piccolo fiore appartenente alla famiglia delle Iridacee, piante geofite bulbose (piante perenni munite di bulbo, che annualmente producono nuovi fusti, foglie e fiori). Al genere Crocus, originario dell'Europa (principalmente Spagna, Balcani e Mediterraneo orientale), appartengono numero specie che vegetano dell'Africa nord-occidentale e dell'Asia minore e centrale fino alla Cina occidentale.

Alle nostre latitudini, la specie più conosciuta e famosa è il Croco o Zafferano vero (Crocus sativum), coltivato per la produzione dello zafferano, che si ricava dalla raccolta e successiva essiccazione degli stigmi del fiore (la parte terminale del pistillo).

Lo Zafferano maggiore è dotato di sei petali color violetto più o meno intenso con venature più scure, che vanno a formare un calice a forma tubolare, al cui interno spicca evidente il pistillo, dotato di 3 stigmi. Questa caratteristica (assieme al periodo di fioritura) è un elemento fondamentale che lo distingue da un fiore simile, ma tossico: il Colchico autunnale (Colchicum autumnale). Quest’ultimo infatti è dotato di 6 stigmi, oltra ad avere un periodo di fioritura che va da agosto a settembre, a differenza dello Zafferano maggiore che fiorisce da marzo a luglio.

Nel Parco delle Foreste Casentinesi, lo Zafferano maggiore è abbastanza diffuso, soprattutto sul Monte Falterona, Monte Gemelli, Monte Falco, Poggio Scali, Passo della Calla, La Verna, Sasso Fratino e Campigna, per citare alcuni fra i toponimi più conosciuti. Generalmente tutte le segnalazioni si riferiscono alla sottospecie “vernus”, anche se alle quote superiori potrebbe essere presente anche la sottospecie “albiflorus”, caratterizzata da petali bianchi. L’habitat ideale in cui vegeta lo zafferano maggiore è costituito da boschi planiziali e praterie della fascia montana superiore, con preferenze per i boschi di querce e carpini e per le faggete termofile (amanti del caldo), dalla pianura fino ai 2500 m s.l.m.

Nel Parco, sebbene rarissima, è presente anche una seconda specie: lo Zafferano selvatico (Crocus biflorus), segnalato solo a fine degli anni Novanta a La Verna, dotato di petali colore violaceo chiaro all'esterno, più scuri all'interno. L’etimologia del nome generico Crocus deriva dal greco “kròkos”, che significa “filo di tessuto” e si riferisce ai lunghi stigmi ben visibili nella specie più conosciuta (e coltivata) di questo genere (Crocus sativus). Altri testi traducono il termine krokos direttamente con “zafferano”, anche se quest'ultimo vocabolo dovrebbe derivare dall'arabo “zaafran”.

Il nome scientifico di questo genere gli è stato attribuito nel 1753 dal biologo e scrittore svedese, Carl von Linné (italianizzato in carlo Linneo), padre della classificazione scientifica dei viventi. La prima documentazione dell'uso di questo nome lo abbiamo da Teofrasto di Efeso (Efeso, 371 a.C. – Atene, 287 a.C.), filosofo e botanico greco antico nonché discepolo di Aristotele. Il nome specifico "vernus", deriva dal latino "ver-veris" (=primavera) in riferimento al periodo di fioritura. I fiori del genere Crocus sono conosciuti ed utilizzati da tempo: nella Bibbia (Libro dei Cantici, 4:14) vengono citati come piante aromatiche e odorose, nell'antica Grecia si usavano per farne corone oppure si spargevano nei teatri o nei letti nuziali, mentre nell'antica Roma si usava ornare le tombe con questo fiore come auspicio per una vita ultraterrena.

Numerose leggende hanno come protagonista questo fiore: in una di queste Croco era un giovane, innamorato della pastorella Smilliace, che venne trasformato in detto fiore da Venere (o dal dio Ermes, geloso della pastorella, in un'altra versione). In un'altra si racconta che Croco morì giocando con Mercurio e che dal suo sangue nacque il fiore, mentre in un'altra ancora si racconta che il fiore del croco germogliasse nel momento in cui Paride dava il suo giudizio sulla più bella fra le dee. Persino nell'Iliade di Omero (Libro XIV, versetto 347) c'è un esplicito riferimento a questo fiore e anche il botanico e farmacista greco Dioscoride Pedanio ha descritto diffusamente questa specie.

Questa pianta è assai utilizzata anche nel giardinaggio, fin dai tempi più antichi: è documentata da un affresco a Cnosso, nell'isola di Creta, sia la raccolta che la coltivazione del croco. In tempi più recenti, nel testo “The Herball or Generall Historie of Plantes” del botanico inglese John Gerard, pubblicato nel 1597, vengono descritte varie specie di Crocus, mentre nel 1629 un altro botanico inglese, John Parkinson, ne elenca già 27 specie. In quello stesso anno avviene l'importazione del “Crocus aureus”, da cui è originato il “Croco olandese giallo”, ampiamente diffuso nei giardini: è dunque nel Seicento che gli olandesi sviluppano le loro tecniche di riproduzione dei fiori da bulbo. Per chi vuole ammirare ampie fioriture di crochi può recarsi nei giardini del Castello di Rosenborg a Copenaghen o, con un viaggio meno impegnativo e lungo… può fare un’escursione sulla prateria del crinale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.