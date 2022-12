I 'dati nascosti' nei bollettini meteo: come leggerli per escursioni e trekking più sicuri La prima cosa da sapere è che le previsioni vengono elaborate utilizzando le risposte di modelli di simulazione numerica, corrette da meteorologi qualificati, mediante processi di post-elaborazione

Foto Romagnatrekking

Probabilmente tutti noi diamo uno sguardo alle previsioni meteo prima di uscire per andare al lavoro o prima di una serata fra amici, ma la consultazione dei bollettini diventa fondamentale quando si programma un’escursione. Spesso le app e i vari siti ci forniscono dati che, molte volte, ignoriamo o neanche sappiamo essere presenti nella previsione. Ecco dove trovarli e come utilizzarli. La prima cosa da sapere è che le previsioni vengono elaborate utilizzando le risposte di modelli di simulazione numerica, corrette eventualmente da meteorologi qualificati, mediante processi di post-elaborazione: questo procedimento non interessa però le previsioni “locali”, che vengono fornite all’utente finale senza alcun tipo di correzione. I modelli matematici vengono ricontrollati trimestralmente dall’Aeronautica Militare.



Un altro elemento utile da sapere è il livello di affidabilità delle previsioni; dal sito dell’A.M. possiamo leggere che:

- la probabilità di successo della previsione di pioggia varia dal 60% nelle prime 12 ore di previsione al 50% per previsioni a 72 ore; viceversa per le previsioni di non-pioggia la probabilità di successo è superiore al 90% per tutto il periodo di previsione esaminato.

- l’accuratezza delle previsioni di temperatura, con livello di confidenza 5%, è in media pari a 4°C nell’intervallo di previsione esaminato (0-72 ore).

- l’accuratezza delle previsioni della velocità del vento, con livello di confidenza 5%, è in media pari a circa 5 m/s (10 nodi, 18 km orari) nell’intervallo di previsione esaminato (0-72 ore)



Una prima cosa che capiamo è che le previsioni di pioggia sono meno affidabili delle previsioni di non-pioggia. La seconda è che oltre alle 72h non ha senso guardare il bollettino meteo, perché le percentuali di affidabilità calano drasticamente.

I bollettini e i dati forniti agli utenti

Previsione: generalmente, nella prima colonna, ciò che vediamo è un’icona (posizionata sul giorno) che rappresenta il tipo di situazione meteo: sole, pioggia, nuvoletta con sole, nuvola con tanta pioggia o tante altre condizioni. È sempre bene consultare le previsioni dell’intera giornata e non fermarsi solo all’icona esemplificativa, perché, a volte, quella specifica situazione è relativa ad un ristretto intervallo di ore, mentre per il resto della giornata l’andamento meteo potrebbe essere diverso. Sotto questo punto di vista sarà bene anche selezionare la previsione “ora per ora” (1h) anziché quella “trioraria” (3h), per avere la situazione nelle singole ore della giornata e poter leggere anche tutti gli altri dati ora per ora: questo diventa molto utile se, per esempio, abbiamo in programma un’escursione solo di mattino o solo di pomeriggio.

Temperatura: è la temperatura prevista per quell’orario.

Vento: in questa colonna viene indicata la velocità in km/h e la direzione. Un dato di cui spesso non teniamo conto è quello delle raffiche, rappresentato con un numerino scritto in piccolo a fianco della velocità del vento: se si ha in programma di percorrere sentieri di crinale o foreste di conifere (più sensibili all’azione del vento), queste informazioni sono fondamentali per capire a quali rischi potremmo andare incontro.

Precipitazioni: dato che indica quanta pioggia (o neve) cadrà in quel lasso di tempo. Generalmente questo dato è coerente con la descrizione dell’icona della previsione (pioggia, pioggia debole, temporale, …).

Umidità relativa U.R.: dato utile specialmente in estate, in quanto l’umidità relativa incide sulla capacità del nostro corpo di disperdere calore: maggiore è U.R., maggiore sarà la probabilità di subire un colpo di calore.

Quota 0°C termico: dato che ci indica a quale quota si raggiungeranno 0°C. Il dato risulta particolarmente utile in inverno, in quanto ci può fornire alcune indicazioni rispetto alla quota in cui l’eventuale pioggia (per effetto di una minore t°) assumerà forma di neve. Questo dato può anche essere utile per stimare l’eventuale presenza di ghiaccio (al suolo e non).

Gli "altri dati"

Se però guardiamo con attenzione, vedremo che oltre a questi dati c’è (quasi sempre) un bottone con indicato “Altri dati”: cliccando, vengono proposte altre informazioni molto utili se stiamo programmando un’escursione nelle successive ore. Questi dati sono:

Pressione: è indicata la pressione atmosferica ad ogni singola ora. Seguendo l’andamento giornaliero è possibile capire se la pressione salirà o scenderà, cioè se l’andamento giornaliero tenderà alla bassa o alta pressione e, in ultima analisi, se il meteo tenderò al bello o brutto tempo.

U.V.: stima la quantità di raggi UV a cui saremo sottoposti. Dato utile specialmente in estate per evitare eritemi e scottature.

T° percepita: questo dato è correlato alla velocità del vento. Maggiore è la velocità del vento, minore è la temperatura che noi percepiamo sul corpo, per via del fenomeno detto del “wind-chill”. Specialmente per le escursioni programmate nelle “mezze stagioni” (quando non abbiamo ancora un equipaggiamento invernale), sottovalutare questo dato potrebbe fare la differenza.

Questi e altri “trucchi” del mestiere possono essere appresi durante il Corso di Escursionismo, che Romagnatrekking® organizza per la primavera 2023: potrebbe essere un ottimo e originale regalo di Natale da far trovare sotto l’albero a chi è appassionato di escursionismo. Per informazioni: https://bit.ly/3go6qKz