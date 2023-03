La Processionaria: da larva pericolosa a piccola falena Questo insetto è rappresentato da circa 40 specie differenti, di cui le più note sono la Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) e la Processionaria della Quercia (Thaumetopoea processionea)

La Processionaria (foto di Riccardo Raggi)

Non è raro, per gli escursionisti che in questo periodo passeggiano per boschi, incontrare lunghe file di larve che, come in una processione, camminano una di seguito all’altra, apparentemente senza una meta specifica: sono le larve della temuta Processionaria, da cui è bene tenersi alla larga. Ma scopriamo qualcosa in più sulla biologia e sulle abitudini di questa piccolo insetto.

Innanzitutto dobbiamo dire che ciò che noi vediamo camminare in lunghe file è solo una fase della vita di una piccola farfalla notturna che è appunto la processionaria. Questo insetto è rappresentato da circa 40 specie differenti, di cui le più note sono la Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) e la Processionaria della Quercia (Thaumetopoea processionea): queste, infatti, sono tra le più comuni e diffuse in Italia e prendono il nome proprio dagli alberi su cui nidificano.

Gli adulti della Processionaria del Pino sono falene di circa 3-4 cm di apertura alare, con ali anteriori di colore grigiastro e striature trasversali brunastre, simili alla corteccia delle piante ospiti, su cui si mimetizzano. L'addome è color arancio, con segmenti nerastri. Le larve (anch’esse di circa 3-4 cm a maturità) sono pelose, con il capo nerastro, dorso grigiastro e ventre con sfumature ocra. Sul dorso sono presenti dei ciuffi di peli rosso-brunastri che donano loro un aspetto color ruggine. Se nella sua forma adulta questa falena è innocua, a rendere pericolosi i suoi bruchi sono i peli (urticanti e uncinati) di cui sono ricoperti: il contatto, diretto o indiretto con la pelle e le mucose, provoca una reazione allergica violenta, indotta dal rilascio di istamina.

Il ciclo vitale

Dopo essere stata fecondata, la femmina depone le uova a spirale intorno ad una coppia di aghi di pino: dopo circa un mese di incubazione le uova si schiudono; possiamo trovarle a fine luglio alle quote più elevate, mentre a fine agosto in pianura o media collina. Nelle pinete costiere invece non compaiono prima di settembre. Le larve sono fitofaghe (sono definite infatti anche insetti defogliatori) e si nutrono prevalentemente di foglie di Pino nero (Pinus nigra) e Pino silvestre (Pinus silvestris), ma non è raro vederle anche su altre specie (P. halepensis, P. pinea e P. pinaster): le piante più soggette ad infestazione sono quelle poste in corrispondenza di aree soleggiate.

Il primo nido, costruito nel periodo autunnale (definito anche pre-nido), è realizzato nei pressi dell'ovatura, ma, con il procedere della stagione, ne vengono costruiti di più compatti, fino alla formazione di quello definitivo, realizzato all'inizio dell'inverno. II nido è formato da fili sericei, aghi secchi, escrementi ed altri detriti: l'interno è ben coibentato (grazie a secreti prodotti dalle larve stesse e dai loro peli), così da mantenere la temperatura relativamente alta, nonostante l’ambiente circostante possa scendere anche di molti gradi sotto lo zero.

Le larve mature, generalmente tra fine febbraio e inizio aprile, abbandonano il nido e, in fila indiana, si dirigono in processione verso un luogo idoneo in cui interrarsi: ad una profondità variabile dai 5 ai 20 cm, esse formano la crisalide e rimangono in una condizione di stasi (definito diapausa), fino a quando le condizioni ambientali non siano adatte allo sfarfallamento (questo periodo di attesa può durare anche alcuni anni).

Pericoli e rimedi

Nel caso in cui si entri in contatto con i peli delle larve (che restano urticanti anche se sono staccati dal corpo della larva) è bene togliere i vestiti indossati e lavare la parte colpita; sarebbe inoltre opportuno evitare di grattarsi, nonostante il prurito sia uno degli effetti più evidenti e fastidiosi. La pericolosità dei peli delle larve non interessa solo l’uomo, ma anche gatti e cani: soprattutto quest’ultimi, che tendono ad afferrare e leccare qualsiasi cosa si muova, possono andare incontro a seri problemi, quali aumento improvviso della salivazione, ingrossamento della lingua, affaticamento, debolezza, vomito, necrosi immediata di porzioni della lingua e febbre. In questi casi l’unico rimedio, in attesa dell’intervento del veterinario, è rimuovere i peli lavando la bocca del cane con abbondante acqua e bicarbonato, facendo attenzione a non venire in contatto a nostra volta con i peli urticanti.

La Regione Emilia-Romagna adotta alcune strategie per la lotta alla processionaria: il taglio e bruciatura dei nidi, specialmente in inverno, quando gli stessi sono maggiormente visibili, mentre a fine inverno si possono installare delle trappole per la cattura delle larve. In caso di grandi superfici si possono impiegare le trappole a feromoni sessuali per la cattura dei maschi adulti: questa strategia deve precedere di poco lo sfarfallamento degli adulti, pertanto, a seconda delle condizioni ambientali, va effettuata a partire dalla metà di giugno.