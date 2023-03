La mimosa: curiosità sulla pianta simbolo della festa della donna Scopriamo perché, in occasione della Festa della Donna, si regala la mimosa

Una mimosa nella foto di archivio

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, festa della donna, è tradizione tutta italiana regalare mimosa: scopriamo l’origine di questa usanza e cosa, in realtà, si regala quando si acquista un mazzo di questi fiori. Innanzitutto scopriamo perché, in questa giornata, si regala la mimosa. Per farlo dobbiamo fare un passo indietro di quasi ottant’anni quando, nel 1946, tre donne iscritte all’Unione Donne Italiane (Rita Montagnana - moglie di Palmiro Togliatti - Teresa Noce e Teresa Mattei) proposero di adottare questo fiore come simbolo della Festa della Donna. Si tennero votazioni ufficiali e all'unanimità fu scelta la mimosa, anche se a dire il vero la prima scelta ricadde sulla violetta, scartata in seguito perché costosa e difficile da reperire. Anemone e garofano si piazzarono, rispettivamente, al secondo e al terzo posto.

Sembra che già prima di questa investitura ufficiale, nelle fabbriche e luoghi di lavoro, ci fosse l’usanza di regalarsi un rametto di mimosa tra donne: da una grande fronda, tagliata per l’occasione, era possibile raccoglierne un rametto, da donare a una collega o ad un’amica di lavoro. Rappresentava pertanto la solidarietà tra donne, tra lavoratrici che lottavano insieme per ottenere diritti ancora non riconosciuti: la mimosa, la cui infiorescenza è composta da numerosi capolini rotondi di colore giallo, rappresentava le tante singolarità che compongono un collettivo.

Dal punto di vista simbolico, la mimosa si adattava perfettamente a rappresentare la figura della donna: è un fiore delicato che riesce a crescere anche su terreni difficili, come lo sono, purtroppo, certi percorsi di vita delle donne. Inoltre la mimosa è uno dei pochissimi fiori che fioriscono a marzo e all’epoca (ricordiamoci che eravamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale!) aveva un costo relativamente basso, pertanto poteva essere regalato anche da chi non aveva a disposizione troppi soldi. La stessa Teresa Mattei, rilasciando un’intervista diversi anni dopo la scelta, dichiarò che “… la mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette. Mi ricordava la lotta sulle montagne e poteva essere raccolto a mazzi e gratuitamente…”

Ma lo sapevate che, in realtà, ciò che viene regalato in occasione dell’8 marzo non è la vera mimosa? Sì, perché quella vera si chiama Sensitiva (Mimosa pudica) ed è una pianta tropicale dai fiori color rosa, che deve il nome comune alla sua capacità di rispondere a stimoli tattili o alle vibrazioni, richiudendo le foglie su se stesse. I rami che invece, in questo periodo, si trovano in tutti i negozi di fiori d’Italia appartengono all’albero di Acacia dealbata: è una pianta originaria della Tasmania, giunta nel nostro paese verso la metà del 1800 e ben adattata ai climi temperati della Riviera Ligure e del Meridione. Teme il freddo e gli inverni molto rigidi, tanto che se resta per lungo tempo sotto lo zero può morire. Le foglie, di tipo composto, sono sempreverdi e di colore verde argenteo, i fiori sono riuniti in capolini sferici di colore giallo intenso (giallo limone) e profumati, raccolti in racemi che si sviluppano all'ascella delle foglie. È pianta mellifera e come tale viene visitata dalle api per il polline ed il nettare. Il frutto, come in tutte le acacie, è rappresentato da un legume lungo circa 4-10 cm, nerastro a maturità.

Etimologicamente il nome Acacia deriva dal greco “akakía” (raddoppiamento delle parole ακέ ακις) termine che significa “ago, punta, spina”, per indicare la spinosità della pianta: con questo vocabolo Teofrasto e Dioscoride indicavano una specie di Acacia egiziana. Il nome specifico “dealbata” deriva dal latino “dealbatus” che significa “imbiancato, puro”, nonostante il colore giallo dell’infiorescenza. Alla Acacia dealbata è legata la leggenda di Asar, moglie di Asan, re guerriero della Tasmania: dolce e riservata, la regina Asar era continuamente vessata dalle donne della famiglia del re, al punto che riuscirono a convincerlo a ripudiarla. Costretta a lasciare anche i suoi figli, la donna implorò il marito di poter restare accanto a loro, ma davanti alla durezza del cuore di lui, la donna si accasciò a terra trasformandosi in un arbusto fiorito e dalle radici ben abbarbicate al terreno.