Nasseto, natura selvaggia ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Questo territorio (di circa 500 ettari) si estende tra il monte Zuccherodante, Poggio Lombardona, la SP dei Mandrioli e la mulattiera che conduce al Passo di Serra, al confine est del Parco Nazionale

Nasetto (foto di Riccardo Raggi

Per pochi chilometri non rientra nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ma è certamente uno dei luoghi simbolo del parco: si tratta del bivacco di Nasseto e della bellissima passeggiata che si può fare per raggiungerlo. Usciti dal paese di Bagno di Romagna, anziché imboccare la strada per il passo dei Mandrioli, si prosegue sulla SP137 per Verghereto e, dopo poche centinaia di metri, si lasciano i mezzi su un ampio piazzale, posto a destra della strada: da qui inizia il trekking che conduce al paesaggio aspro e selvaggio dell’Area Wilderness “Fosso del Capanno”, la prima area di questo tipo istituita in Italia.

Questo territorio (di circa 500 ettari) si estende tra il monte Zuccherodante, Poggio Lombardona, la SP dei Mandrioli e la mulattiera che conduce al Passo di Serra, al confine est del Parco Nazionale: l’area wilderness è stata istituita nel 1988, e la sua designazione è stata possibile grazie all’elevata selvaticità del luogo, delimitato dai confini naturali dei crinali e delle profonde valli. È un ambiente in cui l’impatto antropico è limitatissimo e la natura ha modo di evolversi naturalmente, senza particolari influenze da parte dell’uomo.

Si inizia a camminare imboccando il sentiero CAI 177 e dopo pochissimi minuti si arriva al borgo delle Gualchiere: documentato fin da metà del 1500, è stato un piccolo insediamento produttivo, dedicato principalmente alla lavorazione della lana. Comprendeva non solo il mulino e la gualchiera (macchinario di epoca preindustriale, usato per lo più nella manifattura laniera, che sta ad indicare anche lo stesso edificio adibito alla lavorazione della lana), ma anche una tintoria, una conceria e una segheria ad acqua.

Il primo tratto del cammino si sviluppa lungo il corso del torrente Gualchiere con un andamento praticamente pianeggiante, poi il sentiero inizia gradualmente a guadagnare quota, fino a quando non si attraversa il torrente, transitando su di un ponte, e si raggiunge la Maestà Balassini, dedicata alla famiglia proprietaria della gualchiera. Il sentiero prosegue in salita, fra boschetti di ornielli e querce: i piedi toccano in più punti l’antico selciato, che indicava ai pellegrini che percorrevano la via Romea la direzione da intraprendere, per poter raggiungere il Passo di Serra e proseguire successivamente lungo la dorsale appenninica fino a Roma.

Ad un bivio si mantiene la destra, restando sul sentiero CAI 177, e si sale: in alcuni punti il sentiero disegna serpentine e tornanti, incastonati in mezzo alle rocce di marnoso-arenacea, la formazione geologica che costituisce l’ossatura del nostro Appennino Romagnolo. Questa tipologia di roccia è definita sedimentaria, perché formatasi grazie ai depositi di limo e sabbia, trasportati dai fiumi che scendevano dai crinali appenninici e accumulati sul fondale marino.

Lungo il cammino lo sguardo spazia sull’area wilderness, regalando alla vista scorci di natura selvaggia: ampie porzioni di territorio completamente boscate si alternano a dorsali aspre e spoglie, dove, come la cresta di un drago, emergono le cuspidi delle arenarie, liberate dalla friabile marna, in seguito all’erosione degli agenti atmosferici avvenuta nel corso dei secoli.

Siamo ormai giunti in prossimità di Poggio Alto, da cui si gode una splendida vista sui famosi “Scalacci”, un esteso affioramento roccioso di interesse stratigrafico e paesaggistico, molto noto per la successione di strati della Marnoso Arenacea, particolarmente ben esposti.

Ancora poche centinaia di metri e finalmente si arriva alla piana di Nasseto: un grande pratone ondulato, dove un nucleo di ruderi (solo una casa è stata ristrutturata ed ora adibita a bivacco per gli escursionisti) ci fanno capire come questo luogo un tempo fosse popolato da contadini e montanari, che qui lavoravano e vivevano. Documentato fin dal 1500, il podere Nasseto è stato abbandonato negli anni Sessanta, sorte toccata a moltissimi insediamenti montani, quando il boom economico del secondo dopoguerra ha indotto moltissime persone ad abbandonare le proprie case, alla ricerca di una vita più confortevole in città. Su questi estesi prati un tempo si seminava e si faceva pascolare il bestiame anche di altri poderi; ora l’ex-coltivo è colonizzato da piante rustiche e pioniere come rovo, rosa canina, ginestra, prugnolo e ginepro. Di grande attrattiva è lo scenografico viale alberato di aceri campestri, che induce l’escursionista a continuare il cammino fino ad affacciarsi alle pendici del Monte Zuccherodante, dove è possibile ammirare un paesaggio lunare, costituito da vallecole grigie di marnoso-arenacea.

Degno di menzione è il fatto che la piana di Nasseto (e l’intera area di Poggio Alto) sia inserita fra i geositi di interesse regionale: un geosito è una qualsiasi località, area o territorio, in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione. Dal punto di vista geologico, questa porzione di territorio risulta particolarmente importante, perchè risulta essere il risultato di una frana sottomarina, il cui spessore raggiunge i 200 m. Per i più esperti ed allenati, l’itinerario può essere completato ad anello, seguendo il segnavia CAI 181, mentre, per chi fosse già appagato dalla passeggiata, il ritorno può essere fatto a ritroso.