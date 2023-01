Sicurezza in escursione: App e dispositivi che possono aiutarci in situazioni difficili Frequentare l’ambiente naturale con consapevolezza implica anche la capacità di saper gestire situazioni di pericolo o di difficoltà

Nella foto i dispositivi utili in caso di difficoltà

Di per sé la pratica dell’escursionismo non è rischiosa, o per lo meno, non lo è più di altre attività all’aria aperta o di tanti sport, ma frequentare l’ambiente naturale con consapevolezza implica anche la capacità di saper gestire situazioni di pericolo o di difficoltà. Scopriamo assieme alcuni strumenti che possono aiutarci in queste situazioni.

Partiamo dal presupposto che, per coloro che frequentano un ambiente naturale (che sia un territorio di montagna o una zona umida o un ambiente collinare), sarebbe bene avere una certa dimestichezza con la lettura della carta escursionistica e con l’uso della bussola, oltre ad una certa dose di senso dell’orientamento e una sufficiente capacità di valutazione, al fine di non mettersi in situazioni di pericolo. Il “rischio zero” infatti non esiste ed il rischio non è altro che il prodotto della probabilità che un certo evento accada per il danno che lo stesso evento provoca.

Ecco dunque che possiamo dotarci di strumenti e “tecnologie” che ci permettono di abbassare il livello di rischio e darci quella tranquillità in più che ci consente di andare in escursione con maggiore serenità: può capitare infatti anche ai più esperti di trovarsi in situazioni per le quali serva una buona dose di autocontrollo e di sangue freddo, per potersi togliere dai guai senza andare nel panico ed aggravare una condizione già di per sé precaria.

RETE RADIO MONTANA (RRM)

Come riportato nel sito ufficiale (www.reteradiomontana.it), “…la Rrm è un'infrastruttura per radiocomunicazioni composta da amatori e professionisti della montagna, dai rifugi e dalle organizzazioni di soccorso (come il Cnsas) che aderiscono all'iniziativa, col fine di incrementarne reciprocamente la sicurezza. Non sostituisce i sistemi istituzionali di allertamento degli organi deputati al soccorso, tuttavia potrebbe rivelarsi un supporto potenzialmente utile in determinate circostanze”. L’adesione a Rrm è gratuita e per poterla utilizzare è necessario essere dotati di un apparato radio Pmr-446 ed essere sintonizzati sul Canale 8-16. Una volta effettuata l’iscrizione, verrà assegnato un codice alfanumerico identificativo (per la regione Emilia-Romagna la lettera è “H” seguita da un numero: il mio, ad es, è H522), che servirà durante tutte le comunicazioni radio.

Da rimarcare il fatto che Rrm serve esclusivamente per comunicazioni di emergenza in montagna (quando non disponibile la chiamata 118 o Numero d'emergenza unico 112) o per prevenzione, nel caso si individuino pericoli oggettivi lungo un itinerario o ci si accorga di particolari condizioni meteorologiche avverse o ancora per segnalare lo stato di inagibilità dei sentieri e delle vie ferrate. Il costo di una discreta radio si aggira sui 70-90 euro ed il suo peso nello zaino è trascurabile, mentre il vantaggio che può fornire in termini di opportunità di comunicare agli eventuali soccorsi la propria posizione o situazione è notevole.

SISTEMA INREACH® (Garmin)

Garmin, produttore leader nel settore dei dispositivi Gps, ha messo a punto una tecnologia basata sulla comunicazione satellitare, che permette di rimanere in contatto a livello globale. È possibile, fra le altre cose, inviare e ricevere messaggi, tracciare e condividere il proprio percorso e, se necessario, attivare un Sos a un centro di coordinamento della risposta alle emergenze globale, con personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite la rete satellitare Iridium. Per utilizzare questa tecnologia è necessario dotarsi di un comunicatore satellitare (o di un Gps con collegamento satellitare) e sottoscrivere un abbonamento (con un costo minimo di 19 euro al mese). I ricevitori Garmin di ultima generazione permettono anche scambi bidirezionali di messaggistica, con la possibilità di connettere il proprio smartphone alla rete satellitare. Il costo del ricevitore si aggira sui 350 euro (prezzo di listino), con un peso di circa 100 grammi. È la soluzione che permette la miglior connettività possibile.

App GEO-RESQ

Dal sito ufficiale (https://www.cnsas.it/georesq-app) “GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della montagna ed agli amanti degli sport all’aria aperta. Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e promosso dal Club Alpino Italiano (Cai) consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni e in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ. Il servizio è abbinato alla persona, al proprio smartphone ed al proprio numero di telefono.” L’adesione al servizio prevede la registrazione sul portale www.georesq.it, l’installazione e attivazione dell’App sul proprio smartphone, la sottoscrizione e pagamento dell’abbonamento (circa 25 euro all'anno).

Questi sono solo alcuni dei principali “strumenti” di cui possiamo dotarci, ma affinché siano efficaci è necessario avere un’adeguata formazione di base relativa alla pratica dell’escursionismo, formazione che è possibile acquisire frequentando il Corso di Escursionismo organizzato dalle Guide di Romagnatrekking per la primavera 2023 (info e iscrizioni a questo link: https://bit.ly/3go6qKz).