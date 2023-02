Innamorato delle materie scientifiche fin da piccolo: Charles Darwin, il padre dell’evoluzione della specie Charles Robert Darwin nacque a Shrewsbury, Inghilterra, il 12 febbraio 1809 da una famiglia agiata (padre medico e madre ereditiera)

Fin dalla scuola primaria si impara che è Darwin colui che ha intuito e formulato la teoria dell'evoluzione delle specie vegetali e animali per selezione naturale. Ogni anno, nel giorno della sua nascita, in tutto il mondo si festeggia il “Darwin Day”. Ecco alcune curiosità sulla sua vita e sul suo viaggio intorno al mondo. Charles Robert Darwin nacque a Shrewsbury, Inghilterra, il 12 febbraio 1809 da una famiglia agiata (padre medico e madre ereditiera).

Fin da ragazzo si interessò di materie scientifiche, tralasciando lo studio dei classici antichi. Nel tempo libero collezionava uova di uccelli, insetti, rocce e minerali, praticava birdwatching nei dintorni del paese e andava a caccia; assieme al fratello Erasmus, inoltre, eseguiva esperimenti chimici nel capanno degli attrezzi nel giardino di casa (luogo in cui i due fratelli erano stati relegati dal padre, che non sopportava gli odori nauseabondi prodotti dagli stessi esperimenti): grazie a tale attività fu soprannominato “Gas”.

Due anni prima del termine degli studi fu iscritto dal padre alla Facoltà di Medicina di Edimburgo, che Darwin abbandonò molto presto, a causa del suo disgusto per la dissezione dei cadaveri. Successivamente venne mandato all’Università di Cambridge, sperando in una sua carriera da ecclesiastico, ma anche qui il giovane Darwin ebbe l'impressione di sprecare il suo tempo, "imbrancato in una folla di perdigiorno che comprendeva giovani corrotti e di dubbia moralità". Ma fu proprio qui che Charles venne in contatto con illustri botanici ed entomologi, che segnarono la sua futura carriera di biologo, naturalista, antropologo, geologo ed esploratore.

La sua sete di conoscenza era così grande che, durante i suoi studi a Cambridge, fondò il “Gourmet Club”, un gruppo che si riuniva per "…cibarsi di uccelli e bestie sconosciuti al palato umano…": Darwin assaggiò addirittura il falco e l'airone stellato. Dopo aver compiuto una campagna di ricerca in Galles, fu incoraggiato a partecipare alla spedizione esplorativa intorno al mondo sul brigantino Beagle, in qualità di naturalista di bordo. Un collega gli scriveva queste parole: “…ho assicurato che tu sei la persona più adatta che io conosca, e questo non perché ti creda un naturalista rifinito, bensì perché ti ritengo altamente qualificato per raccogliere, osservare, descrivere tutto ciò che andrà descritto in materia di storia naturale. [...] Inoltre, il capitano Fitzroy non accoglierebbe a bordo nessuno, per quanto ottimo scienziato, che non gli venga raccomandato anche come gentiluomo…”. Perciò, a 22 anni, partì per quella spedizione di ricerca che porterà poi alla pubblicazione del suo diario di viaggio, col titolo di “Viaggio di un naturalista intorno al mondo”.

Forse non tutti sanno però che, per la sua partecipazione alla spedizione (durata 1741 giorni), non solo non fu retribuito, ma dovette anche pagarsi il viaggio. Fortunatamente le ricchezze di famiglia gli permisero di imbarcarsi a quelle condizioni: suo padre gli concesse, molto di malumore, 500 sterline all’anno, il costo necessario per la sua presenza sul Beagle. Inoltre, Charles non era molto pratico di marineria: sul diario di bordo scriveva “…le mie idee sull’interno di una barca erano più o meno vaghe come quelle di certi marinai sull’interno di un uomo, una grande cavità in cui aria, acqua e cibo si mischiano con irrimediabile confusione...”.

Durante la sua permanenza sulla nave, in giro attorno al mondo, Darwin riscoprì il suo interesse per le stranezze gastronomiche: assaggiò la carne di struzzo e di armadillo (che, disse “… assomiglia ad un’anatra…”), mentre un giorno gli fu servito nel piatto un roditore senza nome, color cioccolato, che descrisse come la carne migliore che avesse mai assaggiato. Si dice che Darwin riuscì perfino a scoprire una nuova specie di uccello, la Rhea darwinii, semplicemente assaggiandolo sul piatto della cena. Nelle Galapagos Darwin cavalcava le tartarughe e beveva fluido dalle loro vesciche, che descriveva come "… piuttosto limpido e […] solo un sapore leggermente amaro..."; a bordo del Beagle invece mangiava carne di tartaruga per settimane, gettandone in mare il carapace. In Sud America, Darwin ricorda di aver mangiato una carne molto bianca: all'inizio pensò che stesse mangiando la carne di un vitello e solo dopo apprese che stava mangiando la carne di un puma, paragonando il suo sapore a quello del vitello.

Tornato dal suo viaggio di cinque anni attorno al mondo, Darwin iniziò a soffrire di affaticamento, dermatite e attacchi cronici di nausea, mal di testa e tachicardia, che durarono per tutta la vita. Secondo alcuni durante il viaggio contrasse il morbo di Chagas, una parassitosi originaria dell'America Latina che può danneggiare il cuore e che fu, forse, la causa della sua morte, avvenuta a Londra il 19 aprile 1882.