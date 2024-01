Tra le canne e di nero vestita: la folaga La Folaga (Fulica atra) è un uccello acquatico appartenente alla famiglia dei Rallidi (ordine Gruiformi), dall’aspetto corpulento e tozzo, lungo circa 35-40cm.

Fra le tante specie che frequentano gli specchi d’acqua della nostra provincia ce n’è una, non troppo appariscente, il cui avvistamento non è così improbabile o difficile, se si ha la pazienza di attendere per qualche minuto sulle sponde del laghetto o del fiume: è la Folaga.

La Folaga (Fulica atra) è un uccello acquatico appartenente alla famiglia dei Rallidi (ordine Gruiformi), dall’aspetto corpulento e tozzo, lungo circa 35-40cm. Dotata di una corta coda, ha il capo tondeggiante e il corpo di colore nerastro. Il becco, bianco corneo, assomiglia a quello di una gallina ed è presente sulla fronte una evidente placca bianca. Quando si libra in volo, che appare piuttosto sgraziato, mostra una sottile marginatura biancastra lungo le penne secondarie. Come molti uccelli che frequentano gli ambienti umidi, anche la folaga ha zampe lunghe e massicce, con dita lobate e lunghe (non palmate come le anatre); questa particolare conformazione permette ai lobi delle dita di aprirsi o chiudersi a seconda del movimento delle zampe nell’acqua: quando la folaga porta indietro le zampe per nuotare, i lobi si aprono per avere la massima superficie in fase di spinta, mentre quando le zampe sono riportate in avanti i lobi si chiudono per poter fendere l’acqua con minore attrito possibile.



Nidifica lungo le sponde di fiumi e laghi, naturali o artificiali, con acque dolci o salmastre, per lo più circondate da vegetazione palustre e ricche di flora sommersa. In questi specchi d’acqua costruisce un nido galleggiante, posto spesso allo scoperto, contrariamente ad altri rallidi: è formato da una piattaforma di erbe acquatiche, spesso dotato di una piccola rampa di accesso, ed è costruito da entrambi i partner, al bordo del canneto o tra piccoli nuclei di vegetazione palustre.



Nelle campagne attorno alla località Selbagnone di Forlimpopoli, vicino al Centro Visita Ex-Acquedotto Spinadello, è presente un piccolo specchio d’acqua (chiamato Laghetto delle Folaghe o laghetto Girasole), nel quale è possibile osservare in ogni momento dell’anno questi scuri uccelli acquatici, mentre nuotano scuotendo tipicamente in avanti il capo oppure mentre si tuffano con un piccolo salto, per riemergere subito dopo.

La folaga è onnivora, nonostante la percentuale vegetale sia predominante: cerca il cibo "brucando" con il collo sommerso o compiendo anche piccole immersioni sott'acqua. In situazioni ottimali di alimentazione, preferisce stare in gruppo, muovendosi in maniera sincronizzata, per ottimizzare la ricerca del cibo, ma anche per difendersi dai predatori: in caso di fuga questi uccelli si involano dopo una lunga corsa sull'acqua e mantengono un volo basso e pesante, ma con un numero di battute molto elevato.



È specie sedentaria, con popolazioni del centro-nord Europa che compiono vere e proprie migrazioni verso il sud del loro areale. In autunno-inverno sono gregarie e possono formare gruppi di migliaia di individui. Uccello diurno, la folaga è attiva anche di notte (soprattutto se c’è la luna), in tarda primavera-estate e negli spostamenti migratori.



La specie è monogama, con il legame di coppia di durata solitamente stagionale, anche se alcune coppie possono mantenere il legame e la difesa del territorio anche in inverno, quando le condizioni ambientali e climatiche lo consentano. Nell'atteggiamento terrifico di minaccia verso un intruso, per la difesa del nido o del territorio, la Folaga gonfia il piumaggio per sembrare più grande ed evidenzia la bianca placca cornea frontale. Tale atteggiamento viene anche ripreso in parte nelle fasi di corteggiamento che precedono l’accoppiamento. La formazione delle coppie avviene di solito prima dell'insediamento nei territori di nidificazione ed è preceduta da veri e propri combattimenti, svolti a volte in gruppi numerosi, con inseguimenti e "scalciate" con le zampe. Questi combattimenti avvengono anche in coppia, quando si tratta dell'ampliamento o della difesa dei territori riproduttivi.

Durante il corteggiamento la femmina si avvicina al maschio, emettendo sommessi richiami, ed assume una postura sottomessa, con il capo abbassato, invitando il maschio ad "accarezzarle" delicatamente il capo e il collo con il becco. L’epoca degli amori inizia in marzo e, dopo l’accoppiamento, nel nido vengono deposte dalle 6 alle 9 uova, covate da entrambi i sessi per circa 22-24 giorni. I pulcini, accuditi ancora da entrambi i genitori, sono in grado di lasciare il nido dopo 3-4 giorni dalla nascita e vi fanno ritorno al tramonto. Sembra che il colore rosso della testa dei pulli sia indicativo del buon livello del sistema immunitario, indirizzando così le cure parentali soprattutto verso i pulcini che avranno maggiori probabilità di sopravvivenza e giungendo occasionalmente a sopprimere quelli meno vitali.



Il termine generico “fúlica” deriva dal latino classico e significa folaga e si ipotizza che derivi dal termine creato da Cicerone “fulix” (gen. “fulicis”) da “fuligo”, fuliggine (per via del suo colore nero fumo); il nome specifico “atra” deriva invece dal latino “ater”, nero (sempre per via del colore del piumaggio). In dialetto romagnolo è chiamata “fólga”, come riportano sia Ferrante Foschi nel suo “I nomi dialettali degli uccelli”, sia Pietro Zangheri in “Avifauna romagnola”.



E voi avete mai osservato una folaga lungo i nostri corsi d’acqua? Approfittate di questo inverno pazzerello per una passeggiata in campagna o in un parco cittadino dotato di stagno: potreste fare incontri davvero interessanti!