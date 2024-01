Un trekking semplice per l’Epifania, partendo dal presepe del borgo Dopo il podere Raggio si seguono i segnavia bianco-rossi del CAI su sentiero battuto: si scende sempre per poter raggiungere il letto del fiume ed il mulino di Culmolle

Un presepe di Poggio alla Lastra

Per chi vuole sgranchire un po’ le gambe, godendo ancora dell’atmosfera del Natale, consiglio un semplice trekking nei pressi del borgo di Poggio alla Lastra, nel comune di Bagno di Romagna, dove fino al 20 gennaio sarà possibile ammirare un bellissimo presepe con statue a grandezza naturale, realizzato fra le case e i vicoli. La partenza dell’itinerario è a fianco della Casa per ferie “don Ferdinando Giovannetti”, lungo una strada sterrata carrozzabile che, in discesa, conduce fino al mulino di Culmolle. Il tracciato non presenta particolari difficoltà di orientamento o di percorribilità e transita, nel tratto iniziale, a fianco di alcuni campi coltivati, frequentati in ogni stagione da mandrie di decine di daini.

Dopo il podere Raggio si seguono i segnavia bianco-rossi del CAI su sentiero battuto: si scende sempre per poter raggiungere il letto del fiume ed il mulino di Culmolle, con la tipica struttura dei mulini ad acqua della Romagna, dotati di pale a cucchiaio, macine in pietra e bottaccio (ancora visibile). Pare che il nome del mulino provenga proprio dall’espressione “culo a mollo”, in quanto la struttura principale è stata edificata sulle rive del bidente di Strabatenza. In passato, grazie all’energia del fiume, fu realizzata una piccola centrale idroelettrica, utilizzata per l’approvvigionamento di energia elettrica della zona, fino all’arrivo dell’Enel. Nel 1969 il mulino fu smantellato e dopo pochi anni divenne un agriturismo, tutt’ora aperto, che offre ospitalità in modalità B&B o con appartamenti uso cucina.

Arrivati quindi sulle sponde del torrente è necessario guadarlo per poter proseguire lungo il sentiero che ora sale leggermente, costeggiando sempre il corso d’acqua che, nel periodo primaverile, mostra pozze d’acqua limpide e invitanti. Si prosegue nuovamente sul sentiero, che si sviluppa in mezzo al bosco, fino a giungere al fosso del Gallone, che andrà nuovamente guadato per poter proseguire lungo il nostro itinerario.

Ora si sale nuovamente fino a raggiungere i ruderi di Valcupa (il nome già ci fa capire la conformazione del territorio): la casa, ora avvolta dalla vegetazione ed in gran parte diroccata, è una delle tante testimonianze della vita rurale del secolo scorso, quando i montanari vivevano in queste vallate, svolgendo i lavori più umili e faticosi, come il carbonaio o il boscaiolo.

Si prosegue, alternando ambienti aperti (ex pascoli o coltivi oramai abbandonati) a boschi misti, dove la roverella è l’essenza arborea dominante, fino ad arrivare alla maestà di Cà Morelli e all’incrocio con il sentiero 217 che conduce a Rio Petroso: si prede a sinistra e si cammina in direzione ovest fino a raggiungere, dopo poche decine di metri, il villaggio fantasma di Cà Morelli.

Questo nucleo di case, oramai inghiottite dai rovi e dagli alberi che crescono all’interno delle abitazioni prive del tetto, è uno straordinario esempio di borgo rurale: è possibile ancora intuire la presenza della piazzetta centrale su cui si affacciano le case e dove, con tutta probabilità, gli abitanti si riunivano la sera a “fare veglia” attorno al fuoco. Fino agli anni ’80 questo piccolo paesello era ancora ben visibile e le strutture ancora solide e strutturate: poi il passare del tempo, gli agenti atmosferici e la vegetazione stanno contribuendo lentamente a nascondere questa perla dal punto di vista storico, etnografico ed architettonico.

Ci si insinua tra le case proseguendo, in discesa, lungo il sentiero ancora in larga parte selciato, a testimonianza che anche nel secolo scorso la viabilità era un elemento importante per poter garantire un contatto sociale ed economico fra gli abitanti della valle. Si giunge così in poco tempo al ponte di Cà Morelli, la cui costruzione fu deliberata a metà dell’800 (in sostituzione del pericoloso ponte in assi di legno) e realizzato solo nel primo decennio del 1900. Il ponte ha una struttura ad arco circolare policentrico con profilo stradale pianeggiante, con piedritti (spalle) poggianti direttamente sulle rocce, rinforzate da muratura di accompagnamento.

Questo luogo è particolarmente frequentato d’estate, in quanto facilmente raggiungibile a piedi e ricco di pozze, anche di una certa profondità, dove poter fare il bagno. Si attraversa il ponte e si risale il sentiero, con evidenti segni di lastricatura, fino a raggiungere la strada carrozzabile (via Cà di Veroli) che porta all’omonimo albergo-ristorante. Si cammina verso destra in direzione nord sulla strada che dopo un centinaio di metri diventa asfaltata, fino a raggiungere il piccolo borgo di Poggetto (2-3 case poste a guardia della valle di Pietrapazza).

Si prosegue lungo l’asfaltata per poco meno di un chilometro fino a ritornare davanti alla chiesa di Poggio alla Lastra, dove è possibile osservare il caratteristico presepe con statue a grandezza naturale, con la Sacra Famiglia posta all’interno di una casupola di pietra che ricorda proprio la capanna di Betlemme. Un bel modo di concludere le festività e questo facile trekking ai margini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.