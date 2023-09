17 settembre 1904: anche Forlì è paralizzata dallo sciopero generale, il primo in Europa Promosso dai sindacalisti rivoluzionari di Arturo Labriola e dal Partito Socialista Italiano di Filippo Turati, fu indetto dalla Camera del Lavoro di Milano il 15 settembre del 1904 e si protrasse fino al 20 settembre

Lo sciopero generale in Piazza

Il 1904 è stato l’anno del primo sciopero generale proclamato in Europa. Promosso dai sindacalisti rivoluzionari di Arturo Labriola e dal Partito Socialista Italiano di Filippo Turati, fu indetto dalla Camera del Lavoro di Milano il 15 settembre e si protrasse fino al 20. “Fu la risposta – scrivono nel 1988 Salvatore Gioiello, Lieto Zambelli e Alida Grifoni in “Né pochi, né timidi” - alla sanguinosa repressione delle manifestazioni operaie, che nei giorni scorsi si erano svolte in varie parti d’Italia”. Il 16 maggio di quell’anno, a Cerignola, in Puglia, durante una dimostrazione popolare, ci furono cinque morti e quattordici feriti.

Il 4 settembre, a Buggeru, in Sardegna, l’esercito sparò sui minatori che, semplicemente, “chiedevano dei miglioramenti dell'orario di lavoro”, uccidendo quattro manifestanti e ferendone 11. L’antefatto della prima reazione popolare organizzata risale però all’8 maggio 1898, con i famigerati moti di Milano: il generale Fiorenzo Bava Beccaris, al comando di reparti dell’Esercito schierati per ordine del re Umberto I (che sarà ucciso due anni dopo a Monza da un anarchico, forse anche per reazione all’eccidio milanese), usò cannoni e armi da guerra contro la folla che manifestava contro l’aumento del costo del pane e fece una strage, con almeno 300 morti. In quegli anni, fra la fine del XIX secolo e l’inizio del Novecento, in Italia vedevano la luce le prime Camere del Lavoro: “Nacquero come strumento di difesa dallo sfruttamento e dalla disoccupazione dilagante nel nord d'Italia”.

Sta di fatto che il 17 settembre 1904, lo sciopero generale coinvolse anche Forlì: “La città è paralizzata – continuano Gioiello, Zambelli e Grifoni - in mattinata repubblicani, socialisti e anarchici sono indaffaratissimi nell'organizzare la chiusura dei negozi”. Filippo Guarini nel suo “Diario” annota le preoccupazioni: “Stamani si fa anche qui; vari arresti di persone, poi rilasciate. Non si trovano erbaggi, perché hanno mandato via le ortolane dalla piazza Garibaldi (oggi intitolata a Cavour, n.d.r.). Girano molti socialisti, repubblicani, anarchici, che attaccano i cartelli colle parole «lutto proletario, sciopero generale» e poi intimano a tutte le botteghe di chiudere, sotto pena di avere i vetri infranti; a mezzogiorno non vi è più un negozio aperto”. Nel pomeriggio di quella ferale giornata, almeno 4.000 persone si radunano in piazza Maggiore, ancora dominata dalla stele della Madonna del Fuoco: in prima fila compaiono il sindaco Bellini, il segretario della Camera del Lavoro e al suo fianco un giovane sindacalista, Aurelio Valmaggi. “La dimostrazione assume toni caldi e i Carabinieri Reali compiono arresti. In serata, la città appare immersa nel buio: anche i lampionai sono in sciopero”.

La protesta continua nella giornata successiva e Guarini annota: “In centro stanotte nessun fornaio ha lavorato, le fruttivendole non ci sono e il noto Giuseppe Gaudenzi, a Porta Schiavonia, impedisce ai contadini e alle ortolane di venire in città al mercato”. Nessuno entra o esce da Forlì, le botteghe restano chiuse e 6.000 manifestanti, al “gioco del pallone”, ossia presso lo Sferisterio comunale fuori Porta Cotogni, assistono ad un comizio che le autorità avevano tentato di impedire. A tarda ora, dopo una lunga e sofferta discussione, la Camera del Lavoro dichiara la conclusione dello sciopero. Le cronache forlivesi registrano un’altra grande manifestazione di piazza sette anni dopo, il 27 settembre 1911, con il comizio anarco-sindacalista contro la guerra Italo-Turca.

“Siccome oggi è il giorno dello sciopero generale in tutta Italia – scrive Filippo Guarini - lo continuiamo anche qui. Con un avviso affisso dalla Camera del Lavoro, si invitano i negozianti a chiudere alle 10 e si annuncia per le 15 un grande comizio in piazza Garibaldi....Circa 2000 persone: parlano Nenni, segretario della nuova Camera del Lavoro, Bianchi, segretario della vecchia, Costantino Lazzari e, in ultimo, l'onorevole Gaudenzi”. Fra i manifestanti anche un certo Benito Mussolini, ancora socialista. Ma questo sarà oggetto di un’altra storia.