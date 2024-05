Il bombardamento tedesco su Forlì del 10 dicembre 1944 non cancellò solo San Biagio e i capolavori del Melozzo La bomba ad altissimo potenziale lanciata su corso Diaz crea il vuoto dal cortile di Palazzo Savorelli Prati fino a via Caterina Sforza: in tutto muoiono 60 persone, da aggiungere alle 20 perite a San Biagio

San Biagio distrutta

Quel “vuoto” in via Dall’Aste a due passi da piazza Saffi, oggi utilizzato come parcheggio, sottende un dramma risalente all’ultimo conflitto mondiale, rimasto nell’ombra. A Forlì, sul muro esterno del monastero della Sorelle Povere di Santa Chiara, in piazzetta Garbin, è collocata una lastra di marmo con i nomi delle 20 vittime (fra cui tre bambini, un sacerdote e una monaca clarissa) del bombardamento aereo tedesco del 10 dicembre 1944, che cancellò la quattrocentesca chiesa di San Biagio in San Girolamo e i capolavori di Melozzo degli Ambrogi contenuti nella Cappella Feo.

Quel tragico pomeriggio di 80 anni fa (era una domenica), la Lutwaffe non si limitò ad amputare dal corpo forlivese l’unica testimonianza del genio melozziano presente in città, ma fece molto, molto di più. Scrive Antonio Mambelli nei suoi diari: “Quattro Focke-Wulf 190 F8 tedeschi, dotati ognuno di una bomba tipo Grossladungsbombe SB 1000 munita di spoletta AZ 55 A per farla esplodere prima dell'impatto col suolo, sganciano il loro carico da 2.200 chilogrammi su San Biagio e in Corso Diaz sui palazzi Prati, Albicini, Dall’Aste e Merenda”. Se San Biagio fu distrutta per errore (il vero obiettivo era la vicinissima ghiacciaia Monti, posta nell’ex monastero di Santa Chiara, appena divenuta deposito logistico dell’Esercito Britannico), nella centralissima arteria dedicata al generale che il 4 novembre 1918 aveva portato il Regio Esercito Italiano alla vittoria sugli austroungarici, l’attacco riuscì in pieno: l’ordigno devastò infatti Palazzo Merenda, in cui alloggiava il quartier generale degli Inglesi, che un mese prima avevano liberato Forlì.

“La bomba - scrive Giuliano Missirini nella sua Guida Raccontata di Forlì - crea il vuoto dal cortile di palazzo Prati fino a via Caterina Sforza: in tutto morirono 40 militari inglesi, più 26 civili, fra cui un intero nucleo familiare di 7 persone”. “Tredici soldati britannici - conferma Mambelli alla data dell’11 dicembre - sono rinvenuti cadaveri in una stanza al pianterreno di palazzo Merenda, per cui il numero di militari uccisi supererebbe i quaranta”. Il settecentesco Palazzo Brandolini Dall’Aste era stato descritto nel 1927 da Ettore Casadei, che nella sua Guida di Forlì e Dintorni ne celebra il “ricchissimo archivio di famiglia, contenenti documenti attinenti ad essa, dal sec. XII al sec. XVIII. Nella cappella del palazzo sono custodite, oltre a molte reliquie, il corpo di S. Bonifacio martire, due lapidi di catacombe, la maschera di S. Filippo Neri e due autografi di S. Francesco di Sales e S. Carlo Borromeo”. Parte della documentazione dei Dall’Aste si salvò, in quanto precedentemente affidata agli Istituti culturali forlivesi. Nel 1947, sulle rovine dell’antico edificio sorse il Cinema Teatro Astra, a sua volta sostituito nel 2000 dal Teatro Diego Fabbri. Gli ordigni tedeschi causarono danni tremendi anche a Palazzo Savorelli Prati, polverizzando gran parte della collezione di dipinti, cristalli, ceramiche e mobili in stile Luigi XVI custoditi all’interno.

Sopravvivono 74 opere, prevalentemente di ambito regionale, veneto e romano, databili dalla metà del XV secolo fino alla fine del XIX. Oltre ai dipinti, il palazzo esibisce un insieme di mobili (tavoli, sedie, poltrone, divani, cassettoni), di maioliche (piatti, vassoi, coppe, coperchi) e lampadari di artigianato italiano. Importantissimo è l'archivio storico dell'Istituto, consistente in 1.250 unità tra registri, buste e fascicoli, datate dal 1320 al 1944 e situate su scaffali nel locale che ospita anche la biblioteca, una piccola collezione di monete (dall'età romana fino alla fine del XVIII secolo) e la raccolta di stampe, anche quest'ultima molto danneggiata dal bombardamento. In quello che un tempo era il giardino interno del palazzo, oggi occupato da un parcheggio con accesso da via dall’Aste, c’è una nicchia, probabile residuo di un orto dotato di volta a crociera, nella quale è situata una grande statua risalente al XVIII secolo, in legno dipinto di bianco, raffigurante San Michele Arcangelo. Resta da dire delle altre due “Grossladungsbombe” sganciate su Forlì quel giorno e rimaste inesplose: una sarebbe finita nei sotterranei delle Case Maldenti, l’altra sull’area della fabbrica Orsi Mangelli.