Che fine ha fatto lo stemma della città posto alla sommità del Palazzo Comunale? Del grande stemma centrale, fatto installare nel 1825 dal legato pontificio card. Sanseverino, si sono perse le tracce subito prima dello scoppio dell’ultimo conflitto mondiale. Un’accurata ricerca d’archivio operata in occasione dell’ultimo restauro della facciata del Palazzo (2000), individua l’anno preciso in cui fu rimosso “per motivi di sicurezza”

Il Palazzo Comunale in una stampa del 1891

Non si può certo dire che fosse bello, ma quello stemma della città posto alla sommità del Palazzo Comunale e visibile in tante foto d’epoca, in qualche modo solennizzava la facciata, dandole un senso di completezza. Secondo Giuliano Missirini, autore della leggendaria Guida Raccontata di Forlì, intorno all'anno Mille “il nucleo originario del Municipio era costituito da un fortino posto sulla riva del fiume Rabbi, a controllo della strada maestra”.

Della fase trecentesca non sono pervenuti resti visibili: gli storici concordano nell’attribuire al legato pontificio card. Egidio Albornoz la sua completa ristrutturazione, avvenuta nel 1359. La Guida di Forlì di Calzini e Mazzatinti descrive “un grande arco, accompagnato da un fregio a punta di diamante in terra cotta” attribuibile a questo periodo, posto “nella parete, ora rivestita da un muro moderno, di fronte all’ultimo ramo dello scalone”. Nel 1412 divenne residenza degli Ordelaffi con l’affermarsi della loro signoria su Forlì. In particolare, Francesco IV, detto Cecco, impiegò risorse notevoli per abbellire e fortificare la città e per incrementare l’edilizia civile e religiosa, chiamando da Firenze “rinomate maestranze d’arte”.

Nel 1459, con il dominio di Cecco III e Pino III, fu ampliato il corpo meridionale e avanzata la facciata oltre l'antistante canale di Ravaldino, che venne coperto. Nel 1504, con il dominio dello Stato Pontificio, il Palazzo divenne sede della Magistratura, mantenendo la vocazione ad ospitare le funzioni pubbliche. Nel 1654 ci fu un ulteriore ampliamento dell’edificio verso il Cantone del Gallo (inizio Via delle Torri). Dal 1757 al 1765, Antonio Galli Bibiena progettò e realizzò lo scalone principale e la sala di rappresentanza, detta appunto del Bibiena, oggi sede del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la ristrutturazione ottocentesca, è tutto alla luce del sole: voluta dal legato pontificio cardinale Sanseverino e realizzata dal 1822 al 1825 su progetto degli ingegneri Gottardo Perseguiti e Giovanni Bertone, inglobò (come hanno rivelato alcuni saggi) le colonne del porticato risalenti al 1462. “Fu necessario agire così - scrive Gianfranco Brusi nella pregevole pubblicazione dedicata all’edificio - per aggiungere due piani al complesso”.

I due valenti professionisti agirono secondo lo stile neoclassico in voga all’epoca, lo stesso che alcuni anni dopo, per la precisione nel 1841, influenzò l’architetto Giulio Zambianchi nella progettazione del nuovo corpo centrale del Duomo di Forlì. A parte alcuni ritocchi apportati nel 1888 in occasione della visita in città di re Umberto I e della consorte regina Margherita, si tratta della stessa facciata che si può ammirare ai giorni nostri, ad eccezione proprio dei tre grandi stemmi metallici installati alla sommità. I due laterali, riferiti ad altrettanti principi della chiesa, sparirono già durante i moti rivoluzionari del 1831 senza lasciare troppi rimpianti. Quello centrale, espressione del potere temporale dei papi, che in Romagna dominarono pressoché incontrastati dal 1504 al 1859, fu sostituito dopo l’Unità d’Italia dall’emblema della città di Forlì: l’aquila imperiale sveva concessa da Federico II nel 1241, che tiene fra gli artigli due ovuli, uno con croce bianca e l’altro con scritto “Libertas” a ricordo del libero comune ghibellino.

Alcune foto di Piazza Saffi della fine degli anni Trenta, attestano che, allo scoppio dell’ultima guerra, il grande stemma era già sparito. Il mistero della datazione della sua scomparsa è stato svelato al termine dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate del palazzo comunale, eseguiti nel 2000 sotto la direzione dell’arch. Andrea Savorelli. Le cronache cittadine della primavera del 1938 raccontano di un ignaro passante in piazza Saffi che, appena oltrepassato il loggiato del Municipio (il celeberrimo “Ponte Buio” di Giuliano Missirini), si vede sfiorare da una lastra di rame caduta dall’alto. La grande paura senza il benché minimo danno fisico, fu sufficiente a decretare lo smontaggio dello stemma “per ragioni di sicurezza”. Nel 1940, il rottame fu ceduto alla ditta Edilnet, incaricata dal regime fascista di raccogliere ferro per la patria. Sul cornicione superiore, quasi a mo’ di compensazione, fu collocata la scritta attuale “Municipio”.