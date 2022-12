Chiesina della Tosse e ceramiche di Lena, combinazione di bellezza Da tempo sconsacrata, l’ex chiesa di Santa Maria Annunziata, meglio conosciuta come la Chiesina della Tosse, risale agli ultimi decenni del Cinquecento. Da una trentina d’anni ospita una bottega di ceramiche oggi condotta dall’artista greca Lena Papadaki

In via Andrelini, nel cuore di Forlì, è in atto da anni una combinazione di bellezza che non ha eguali in città: la Chiesina della Tosse e la bottega artistica di Lena Papadaki. Da tempo sconsacrato, l’ex oratorio, posto pressoché dirimpetto l’ingresso della Casa di riposo “Pietro Zangheri, un tempo chiesa e convento di San Salvatore, risale agli ultimi decenni del Cinquecento. “Nel 1595 – scrive Gabriele Zelli nella sua guida della città di Forlì, elaborata a quattro mani con Marco Viroli - a Firenze scoppiò una grande epidemia di pertosse. Moltissime persone si ammalarono e si contarono anche numerosi morti. All’epoca non si sapeva che la malattia fosse virale e contagiosa. L’impotenza della scienza portò i fiorentini ad invocare un miracolo. Fu portata in processione la Madonna della Tosse, immagine sacra invocata da sempre per la guarigione dei fanciulli affetti da pertosse, e l’epidemia gradatamente si spense. È molto probabile che la nostra chiesa di Santa Maria Annunziata, sita in via Andrelini, abbia un’analoga origine”.

L’oratorio, già di proprietà della famiglia Orselli e sorto nell’area dell’ex orto dei Domenicani, venne sconsacrato durante le soppressioni napoleonica e post-unitaria e passò in proprietà del Comune di Forlì, che se ne servì come magazzino fino al 1984. L’indomani del suo pieno recupero, operato sempre dal Comune, è stato assegnato al maestro Marco Tadolini, che l’ha utilizzato come laboratorio, firmando un contratto d’affitto rinnovabile ogni sei anni. “Dopo il diploma in disegno architettonico a Salonicco e il perfezionamento in “Arte della maiolica” a Faenza – racconta di sé Lena Papadaki, nativa di Iráklion, capoluogo amministrativo dell’isola greca di Creta e giunta in Italia nel 1982 - ho unito il mio impegno artistico a quello del prof. Marco Tadolini, operativo al Mulino Faliceto di via Caterina Sforza. Poi siamo approdati qui nel 1987”. Nell’anno 2000, alla fine del contratto d’affitto, Tadolini e la Papadaki vengono informati dall’Amministrazione comunale della decisione di adibire l’ex chiesetta a contenitore espositivo. Per Lena, innamorata di quel luogo e della sua potenzialità artistica, inizia la battaglia. Sostenuta da petizioni popolari e raccolte di firme, nel 2003 riesce a convincere l’allora sindaco Rusticali a rimanere nell’oratorio-laboratorio di via Andrelini, per continuare la sua attività artistica.

“Ho lottato per restare in questo luogo, in cui ho vissuto gran parte della mia vicenda artistica. E’ un ambiente ricco di storia e di relazioni con tutti coloro che apprezzano il mio lavoro”. La Papadaki, che propone corsi di ceramica direttamente in loco, realizza opere di grande impatto visivo, grazie alla tecnica antichissima del “lustro metallico”, appresa nel corso dei suoi studi a Faenza: “E’ una procedura di derivazione araba - precisa - in cui l’utilizzo dell’oro e dell’argento e l’imponderabilità dei risultati del fumaggio, fanno sì che l’oggetto lustrato sia sempre un pezzo unico e irripetibile”. “C’è una strana atmosfera fra queste pareti - scrivono di lei sul web - dove si mescolano antichi e nuovi, i gesti degli uomini e il frutto delle loro intenzioni. La mano segue con fermezza e precisione il profilo di una figura che emerge lentamente. La dedizione dell’artista è nella forma che alla fine ottiene. La materia assopita, tornerà a cantare dopo essere passata nel fuoco”. “Lena – è la dedica ‘online’ dello scrittore-attore-cantante Moni Ovadia - ha un’anima profonda che vibra nelle sue mani facendone sgorgare un’arte antica e nuova”. La chiesina della Tosse, monumento rinascimentale vivo e durevole grazie alle cure e al lavoro della maestra ceramista, gode di buona salute e ringrazia sentitamente.

Nella foto l’artista greca Lena Papadaki

Varie immagini della Chiesina della Tosse