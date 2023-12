Forlì 10 dicembre 1944: il bombardamento di San Biagio fu un tragico errore Il 10 dicembre di 79 anni fa, una bomba ad altissimo potenziale, sganciata da un aereo tedesco, cancella per sempre la basilica quattrocentesca di San Biagio in San Girolamo e 19 povere vite. L’obiettivo dell’attacco era l’adiacente deposito logistico inglese in Santa Chiara

La chiesa di San Biagio distrutta

Il 10 dicembre 1944, un bombardamento tedesco cancella per sempre la basilica di San Biagio in San Girolamo. A 79 anni di distanza, la scomparsa della chiesa quattrocentesca e della cappella Feo rimane una ferita insanabile. “Alle 17,15 precise – scrive Antonio Mambelli nei suoi Diari - alcuni aerei tedeschi compaiono improvvisamente sui cieli”. Si appurerà poi trattarsi di quattro “Focke-Wulf 190 F8”, dotati ognuno di una bomba “Grossladungsbombe SB 1000” ad altissimo potenziale, munita di spoletta “AZ 55 A” con sviluppo esplosivo orizzontale anziché “ad imbuto” (mancanza del cratere) per farla esplodere prima dell'impatto al suolo. La squadriglia era partita dall’aeroporto militare di Verona ed aveva viaggiato quasi a volo radente per non farsi scoprire dai radar degli inglesi (che avevano liberato Forlì il 9 novembre di quell’anno).

Giunti sulla città, gli aerei sganciano il loro carico da 2.200 kg su San Biagio e in corso Diaz, dove venne distrutto Palazzo Albicini e fu fortemente danneggiato Palazzo Prati Savorelli. Obiettivo di quella bomba era l’antistante edificio, Palazzo Merenda, che ospitava i quartieri generali degli alleati. Gli altri due ordigni lanciati sul centro (uno venne ritrovato nelle cantine delle Case Maldenti) non scoppiano. Purtroppo funziona benissimo quello piovuto sull’area della ghiacciaia Monti, l’ex monastero di Santa Chiara, appena divenuta deposito logistico dell’Esercito Britannico e dunque il vero “target” dell’attacco. Un errore balistico di poche decine di metri provoca un danno irreparabile: l’esplosione cancella la basilica quattrocentesca e con quella la Cappella Feo dedicata a San Giacomo Maggiore e i magnifici affreschi di Marco Palmezzano, realizzati su cartoni preparatori di Melozzo da Forlì.

La cappella era stata aggiunta nel 1498 all’impianto originario della chiesa, per volere di Caterina Sforza, signora della città, che aveva inteso così onorare l’amante Giacomo Feo (sposato in segreto), ucciso in una congiura nel 1495 e lì sepolto. La bomba spazza via anche le tombe di forlivesi illustri, come il naturalista Cesare Majoli, Luigi Paulucci di Calboli e il nobile Cesare Hercolani. In pezzi pure il monumento a Giovanni Battista Morgagni, “il principe degli anatomisti” (in tempi molto più recenti è stata rasa al suolo anche la sua casa natale, in via Missirini, ma questa è un’altra storia). All’appello conseguente al lancio della “Grossladungsbombe SB 1000” verranno a mancare anche 19 povere vite, fra cui tre bimbi, il sacerdote salesiano don Agostino Desirello e una monaca clarissa, suor Giovanna. L’anziano presbitero aveva appena celebrato messa: il cadavere riaffiorerà solo cinque giorni dopo. Si salva miracolosamente la signora Ghini, “perché la sua voce chiamava insistentemente, l’unica che si sentisse sotto quell’ immane mucchio di rovine”.

A detta dei primi testimoni giunti sul luogo del disastro, i muri più alti sopravvissuti all’esplosione non superano i due metri: sarà tutto spianato nei giorni successivi dai bulldozer di sua Maestà Britannica. Un'altra fedele ricostruzione di quella terribile giornata di devastazione, emerge dalla cronaca scritta delle Clarisse dell’attiguo monastero: “Uno scoppio cupo seguito dall’impressione incomunicabile di rovina tremenda ha scosso il nostro convento, immergendolo improvvisamente in una cupa notte di polvere. Quando abbiamo guardato intorno, quale disastro è apparso ai nostri occhi! La Chiesa, il campanile, la canonica, una parte del convento non c’ erano più! Tutto era ormai irreparabilmente ridotto ad un mucchio di macerie. Se lo scoppio fosse avvenuto qualche minuto prima, le vittime, invece di diciannove, sarebbero state centinaia”.

Alla distruzione scampa giusto un pugno di opere d’arte: il Trittico di Marco Palmezzano con la Madonna in Trono e Santi, l’Immacolata Concezione di Guido Reni, una preziosa acquasantiera in marmo bianco e il sepolcro di Barbara Manfredi, oggi custodito in San Mercuriale. A ricordo degli affreschi della Cappella Feo restano solo vecchie foto in bianco e nero, scattate dai fratelli Alinari di Firenze nel 1938, in occasione delle celebrazioni dei 5° centenario della nascita del maestro Melozzo degli Ambrogi.