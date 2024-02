"Il grande Pompeo Randi, sopravvalutato in Italia, snobbato nella sua Forlì" E’ stato uno dei protagonisti della pittura forlivese dell’Ottocento, ma la sua città natale non gli ha mai dedicato l’attenzione che merita.

L'invenzione della Santa Croce

Pompeo Randi è stato uno dei protagonisti della pittura forlivese dell’Ottocento, ma la sua città natale l’ha quasi sempre snobbato, senza dedicargli l’attenzione che merita. Fa eccezione la rassegna allestita nel centenario della nascita, dal 24 giugno al 31 luglio 1927, nei locali della Biblioteca comunale, grazie all’iniziativa del locale Circolo degli Artisti. Poi è ridisceso l’oblio, pesante e assordante. In tempi recenti si registra giusto qualche visita guidata, come quelle promosse nel maggio 2019 dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, a corollario della mostra ai Musei San Domenico “Ottocento.

L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”. Sempre nel 2019, una camminata condotta da Flavia Bugani e Gabriele Zelli ha portato decine di forlivesi alla scoperta delle opere del grande artista forlivese, unitamente al coetaneo Annibale Gatti (anch’egli nato nel 1827), assai più conosciuto e celebrato di Randi (forse perché operò a Firenze, sotto ben altri riflettori). “Formatosi a Forlì in un ambito di gusto neoclassico - scrive il giornalista Marino Mingozzi sul sito IBC della Regione Emilia-Romagna - allievo di Callimaco Missirini (1807-1889), figlio di Giuseppe e nipote di Melchiorre (segretario di Antonio Canova) e di Giuseppe Rambelli (1797-1849), professori nel ginnasio cittadino, a soli sedici anni già mostrava talento nel disegno e nella pittura; dovette molto alla conoscenza e al rapporto d'amicizia col marchese Raffaello Albicini, che in qualche modo lo accolse sotto la sua protezione favorendone commissioni e attività”. Il merito di avere riportato Randi nell’Olimpo dei più grandi artisti di Forlì, va all’indimenticabile Mariacristina Gori, che nel 2002 produsse il volume monografico, prodotto dalla Cassa dei Risparmi di Forlì ed edito da Federico Motta.

“Il libro - continua Mingozzi - delinea la biografia dell'artista, ne esamina criticamente le opere (ben 197, descritte con scheda e corredo iconografico), elenca quelle non rintracciate o distrutte, colloca in apparato un ricco regesto dei documenti d'archivio (122 lettere che vanno dal 1843 al 1879) e la bibliografia aggiornata. Ne fuoriesce il completo catalogo di un pittore attivissimo in molteplici luoghi religiosi (oratori, parrocchie, cattedrali, conventi, certose e cimiteri). La sua vasta produzione si articola in cicli d'affresco, in pittura a carattere storico e in ritrattistica”. Il Duomo di Forlì conserva quelli che, a detta di molti, sono i suoi capolavori. Nel 1869, nella lunetta interna dell’arcata maggiore della cappella seicentesca della Madonna del Fuoco, l’artista dipinse “Il Miracolo della Madonna del Fuoco”, affresco raffigurante il prodigio avvenuto a Forlì nella gelida notte fra il 4 e il 5 febbraio 1428. Sei anni prima, nel 1863, Randi aveva già impreziosito la parete absidale alle spalle dell’altare maggiore, con un soggetto altisonante: “Invenzione e riconoscimento della Santa Croce”.

Sullo sfondo è raffigurato un Pantheon che ripropone in piccolo la facciata del Duomo rifatta nel 1841. Sulla scia del successo ottenuto con queste opere, al pittore furono commissionati altri lavori, fra cui “Il Trionfo della Croce”, posto sopra la porta d’ingresso della navata centrale. L’affresco sarà ultimato nel 1877, quando già Randi aveva eseguito il ciclo delle dieci scene che dal 1874 ornano le pareti delle due navate minori della stessa Cattedrale. I dieci comparti raffigurano altrettanti episodi della vita ecclesiastica forlivese. Sempre a Forlì, l’artista ha lasciato il suo segno pittorico nella prima Sala consiliare della Provincia di Forlì (oggi, dopo le distruzioni dell’ultimo conflitto mondiale restano “Guido da Montefeltro che riceve dagli anziani di Forlì l’ordine di combattere l’esercito di Martino V” e “Malatesta Novello inaugura la Biblioteca Malatestiana di Cesena”), senza dimenticare l’intenso impegno profuso per affrescare la chiesa francescana di S. Maria del Fiore. Oltre che nella sua città natale, Randi ha lavorato in Friuli, a Trieste, a Pola d’Istria, in Dalmazia e a Napoli.

“La precoce morte del pittore - scrive ancora Mariacristina Gori - blocca inesorabilmente il suo instancabile percorso poetico. Attraverso le importanti commissioni, molte delle quali a carattere religioso, Randi seppe declinare un linguaggio libero e sicuro, attento al recupero della grande tradizione pittorica e alla fedeltà ai princìpi delle teorie artistiche”. Sempre la Gori, a proposito della fugace mostra monografica del 1927, l’unica finora dedicata a Randi, scrive apertamente di “iniziativa indubbiamente lodevole, ma per ammissione degli stessi organizzatori, assai riduttiva”. Consapevoli del suo valore, confidiamo che per i duecento anni dalla nascita, nel 2027, Forlì sia in grado di celebrare come merita questo suo grande artista.