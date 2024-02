Madonna del Fuoco: il Duomo di Forlì custodisce altre due immagini miracolose Oltre alla fragile xilografia su carta rimasta indenne dal rovinoso incendio divampato nella notte fra il 4 e 5 febbraio 1428 nella scuola-abitazione del maestro Lombardino da Rio Petroso, la Cattedrale di Forlì custodisce anche le immagini della Vergine della Ferita e della Vergine delle Grazie

L'immagine della Madonna del Fuoco

E’ la più celebrata e venerata. Da ben 596 anni, l’icona miracolosa della Madonna del Fuoco mantiene intatta la grande devozione forlivese, scaturita da quel rovinoso incendio scoppiato nella notte fra il 4 e 5 febbraio 1428 nella scuola abitazione del maestro Lombardino Brusi da Rio Petroso. Scrive Giovanni di Mastro Pedrino, pseudonimo di Giovanni Merlini, autore della lunetta in stile tardo gotico raffigurante il miracolo conservata in Duomo: “Qui se demostra como per vertù de Nostra Donna broxando questa casa non ghe remase altro che la sua figura in una carta imbrocada in un’asse e la quale è in questa cappella e fa molti mirachuli”.

Stiamo parlando della più antica xilografia su carta esistente in Italia: lunghi studi condotti sull'immagine (49 x 40 centimetri) fanno ritenere che sia stata prodotta tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo. “L'incisione - scrive mons. Adamo Pasini nella Storia della Madonna del Fuoco di Forlì - è a figure multiple: la principale è quella della Madre incoronata che regge in braccio il Gesù bambino. Ai lati del volto della Vergine si trovano riproduzioni del sole e della luna, reminiscenze di un antico culto pagano risignificato dai Padri della Chiesa. I primi cristiani non solo seppero vedere nel sole (Ηλιος) la splendente immagine del vero Sole di giustizia, ma, confortati in questo anche da tante ricorrenze nella Scrittura, scorsero nella luna (Σελήνη) «il simbolo di quella entità maternamente accogliente, umilmente ricettiva della luce, che è diventata realtà viva in Maria e nella Chiesa». Ai lati della Madonna e in basso vi sono numerose e varie figure di santi, mentre al di sopra del capo della Vergine si sviluppa la scena della Crocifissione, tra l'Angelo e la Vergine dell'Annunciazione”.

“L’importanza di conservare in casa un’immagine della Madonna - afferma il forlivese Attilio Gardini, nel suo libro I santini italiani - fu riconosciuta dallo stesso Consiglio Comunale di Forlì, che, il 24 novembre 1618 deliberava di produrre una piccola incisione in rame della sacra immagine, da stamparsi in grande quantità, affinché chiunque, povero o ricco, potesse avere un ritratto della Madonna del Fuoco”. I primi santini tascabili con l’effige della patrona della Diocesi, risalgono alla seconda metà del XIX secolo. “Per molti – precisa ancora Gardini - risulta sorprendente scoprire che esistono ben 50 diverse rappresentazioni della Madonna del Fuoco”.

La Cattedrale di Forlì custodisce altre due icone miracolose di grande fattura artistica, entrambe esposte nella cappella del Santissimo Sacramento, opposta alla dimora seicentesca della Madonna del Fuoco. Ideata nel 1490 dall’architetto Pace Bombace su commissione di Caterina Sforza, la chiesetta è stata incorporata nel XIX secolo da Giulio Zambianchi nel progetto di costruzione del nuovo Duomo. L’altare maggiore è fiancheggiato da due minori: quello di sinistra ospita l’affresco della Vergine della Ferita, mentre a destra appare la Vergine delle Grazie. Si tratta del frammento di un affresco duecentesco attribuito alla scuola forlivese di Guglielmo degli Organi. La tradizione dice che quest’immagine parlasse a Pellegrino Laziosi, il frate taumaturgo e compatrono di Forlì, cui è dedicata la basilica omonima nel rione Campostrino. L'affresco fu trasferito nel sito attuale nel XVI secolo. A quel tempo, la tecnica del distacco dai muri originali non era ancora affinata: sarebbe questo il motivo per cui la Vergine delle Grazie sarebbe stata ridipinta più volte. L’ultimo restauro radicale risale al 1956.

Rimane da parlare della Vergine della Ferita. Il Novacula, cronista forlivese del Quattrocento, dichiara che ai suoi tempi l’immagine, collocata su un muro esterno della canonica del Duomo, era oggetto di devozione popolare, trovandosi appesi nei suoi paraggi i più svariati ex voto. Le sue condizioni, già non buone per l'essere esposta tutto l'anno alle intemperie, peggiorarono drasticamente dopo l'intervento sacrilego di un ex mulattiere di Pino III Ordelaffi, che ne sfregiò il volto con un pugnale. Le fortune e la notorietà del dipinto si elevarono d'un botto nella primavera del 1490, allorché si sparse la voce della grande grazia ricevuta da un certo Girolamo Muti, bolognese. L'uomo, rimasto paralizzato dopo una rovinosa caduta da cavallo, aveva invocato quell'immagine mariana mentre svolgeva il suo servizio a Forlì. Di lì a poco guarì, e subito ritornò nella città d'adozione a porre l'ex voto.