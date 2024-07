Orsi Mangelli, Forlanini ed Eridania: le grandi industrie forlivesi erano subito fuori porta Accanto a fabbriche ed opifici operativi in pieno Centro storico, Forlì poteva vantare anche industrie di grosso calibro appena fuori le mura

Accanto a fabbriche ed opifici operativi in pieno Centro storico, Forlì poteva vantare anche industrie di grosso calibro appena fuori le mura. La prima, da far scattare sull’attenti tutti i forlivesi dai capelli bianchi, ha un nome rimasto indelebile nella storia locale: Orsi Mangelli. “Per oltre cinquant’anni - scrive la ricercatrice Rosanna Gardella in ‘La Mangelli a Forlì. Razionalità economica e lotte operaie dal 1925 al 1977’, è stato il più importante complesso industriale del forlivese. Nel tessuto socio-economico del comprensorio non ha avuto eguali, arrivando a impiegare fino a 2.500 dipendenti”.

Sorge a Forlì nel 1925, sull’area precedentemente occupata dal Foro Boario e dal Consorzio Agrario, con la messa in funzione della Saom, per la produzione di seta artificiale e, qualche anno più tardi, della divisione Sidac, in cui si realizzava il cellophane per ovviare alla dipendenza dal nylon americano. Fu il conte Paolo Orsi Mangelli a gettare le basi della futura fabbrica. Col padre Raffaele si dedicò all’industria manifatturiera del tessile e dei prodotti sintetici, prima nel bergamasco, poi con lo stabilimento di Forlì, cui seguì l’apertura dell’Omsa di Faenza. “Il più alto picco di esportazioni - continua la studiosa - si registra nel 1973, con oltre 2.500 tonnellate di fibre prodotte destinate agli Usa, 2 mila ai Paesi Cee e oltre mille al Giappone”. Ma l’industria chimica, pressata dai mercati emergenti, richiedeva un dinamismo innovativo che mancò alla Mangelli, tanto che, verso la fine degli anni ’60, iniziò il disimpegno industriale. “Nel 1972 si segnalano 8300 dipendenti licenziati, produzione rallentata e assenza di compratori, fino a che ne comparve uno e nel febbraio 1976 avvenne il passaggio di proprietà dagli Orsi Mangelli a Gotti Porcinari, che però portò l’azienda al fallimento”.

Fondata nel 1863 a ridosso della neonata ferrovia come “Società Anonima d’industria pel gas e fonderia di ferro”, “la Forlanini - scrive Marino Mambelli in “900 forlivese anzi italiano” - nacque per dare opportunità di lavoro ai forlivesi in un momento di grande difficoltà e per dotare la città di lampioni a gas, in sostituzione delle poche e mal funzionanti lampade pubbliche ad olio”. Passata in proprietà della Cassa dei Risparmi di Forlì, la Fonderia vivrà il periodo d’oro a partire dal 1878, con l’arrivo come direttore di Enrico Forlanini, che la rilevò completamente nel 1895. “La fabbrica - si legge nella Guida di Forlì di Ettore Casadei - possiede un’area di 30mila metri quadri, di cui 10mila coperti. Occupa dai 300 ai 400 operai e dispone di ben 200 cavalli vapore di forza motrice”. Dal 1904, lasciata la produzione del gas al Comune, Forlanini si dedica completamente alla Fonderia con la fabbricazione di una vasta gamma di prodotti, quali ponti, caldaie a vapore, piattaforme, serbatoi e capannoni industriali, ma anche elementi in ghisa per balconi e cancelli. L’imprenditore si spense a Milano il 9 ottobre 1930. Nel 1958, le Officine furono acquistate dalla fabbrica di rimorchi “Bartoletti”, che le mantenne in funzione sino al 1993.

La storia dello zuccherificio Eridania prende avvio nel 1900. Quell’anno, il finanziere genovese Giovanni Battista Figari costruisce con maestranze tedesche lo stabilimento di Forlì. L’impianto, che occupa circa mille operai, arriva a lavorare quindicimila quintali di barbabietole al giorno, con una produzione annuale di centoquarantamila quintali di zucchero. Il secondo conflitto mondiale provoca danni gravissimi all’impianto, che però riparte già nel 1946. Nel 1972, il contingentamento della produzione di zucchero imposto all’Italia dal neonato MEC, porta il Gruppo Maraldi, che solo due anni prima aveva rilevato la fabbrica dalla Società Eridania, a chiudere gli stabilimenti di Forlì e di Cesena, per concentrare la lavorazione saccarifera provinciale nella sola “Sfir” di Forlimpopoli. Inizia lo smantellamento dell’impianto forlivese, occupante un’area di ben 140.000 metri quadrati. Il rovinoso incendio del 1989, che distrugge tre dei capannoni adibiti a magazzino, ne comporta la dismissione definitiva. Dal novembre 2022, in esito all’asta giudiziale condotta dal tribunale di Rimini per la vendita del sito, l’ex zuccherificio è ufficialmente di proprietà del Comune di Forlì. “L’area - dichiara il sindaco Gian Luca Zattini al momento dell’acquisizione - verrà riqualificata e convertita a parco pubblico. Punteremo sulla sostenibilità ambientale, per restituire alla città un terreno strategico in termini di metratura e posizione”.