Quando i bombardieri angloamericani annientarono l’Asilo della Pianta Forlì, 29 ottobre 1944: mancano pochi giorni alla Liberazione della città, ma la guerra continua ad infierire su persone, cose e memoria cittadina. Antonio Mambelli nel suo Diario: “In pochi minuti svanisce il lavoro di un ventennio del parroco della Pianta mons. Mario Bondini”

Com'era nel 1938

Forlì, 29 ottobre 1944: mancano pochi giorni alla Liberazione della città, ma la guerra continua ad infierire su persone, cose e memoria cittadina. “Oggi - scrive il bibliotecario comunale Antonio Mambelli nel suo Diario degli Avvenimenti in Forlì e Romagna dal 1939 al 1945 - i bombardieri angloamericani sono stati molto attivi. Alle 4 è andata distrutta completamente la chiesa di Durazzano, bella costruzione della fine del Settecento, insieme a parte della canonica, a causa dell’abbattimento del campanile”.

Anche qui i tedeschi hanno concesso al parroco e ai familiari cinque minuti di tempo per sloggiare. Ma lo scempio è appena iniziato: “Alcune granate hanno colpito la chiesa di San Martino in Strada, con danni al soffitto e agli arredi”. L’abitato di Villagrappa, dopo le distruzioni del mattino, subisce un’incursione di cacciabombardieri anche nel pomeriggio: “Il molino è andato distrutto, due tedeschi sono morti, un civile ferito”. Ma torniamo a nord est della città, sulla direttrice di via Ravegnana: “Danni gravi hanno subito l’asilo d’infanzia, la casa colonica e la chiesa di Villa Pianta, il cui tetto è crollato in parte, semidistrutto”. In pochi minuti è svanito il lavoro di un ventennio del parroco mons. Mario Bondini.

Le origini del complesso parrocchiale di via Tripoli si perdono nell’antichità: “Fu eretta - si legge in un articolo di mons. Adamo Pasini apparso sulla rivista “Santa Maria della Pianta”, numero unico del 20 agosto 1922 - in un fondo e a spese di un certo Viviano Pedirolo o Pedriolo, e da lui offerta all’Abbate Pietro di San Mercuriale. Il Vescovo Alessandro nel 1160 ne confermò il possesso dell’Abate (…) Il Parroco don Mario Dott. Cav. Biondini ha rinnovato le campane, innalzato il campanile e riformato la facciata della chiesa”. Dedicata all’Assunzione di Maria Vergine, è chiamata anche Santa Maria della Pianta sin dalla metà del XVI secolo. “Non è chiaro – continua mons. Pasini - il perchè sia stata identificata così: molto probabilmente in quanto attigua ad una grandissima quercia, che è stata atterrata nel 1880”. Fra il 1931 e il 1940, mons Bondini, che nel 1950 diverrà vescovo di Bertinoro, arrivò ad ampliare la chiesa, portandola alle dimensioni attuali e rifinendola con importanti affreschi e decorazioni. A partire dal 1943, le sorti della parrocchiale si legano a doppio filo alla nuova scuola materna dedicata a Santa Maria Ausiliatrice.

L’istanza per la sua realizzazione era stata inoltrata il 1° giugno 1942 al Podestà cittadino: “In poco tempo - scrive don Mario - vennero sbrigate le pratiche, in agosto cominciarono i lavori e, grazie al fervore di tutta la parrocchia, la primavera successiva ne avvenne l’apertura”. Per la precisione, l’inaugurazione risale al 23 maggio 1943: per la sua conduzione giunsero a Forlì cinque religiose salesiane “Figlie di Maria Ausiliatrice” guidate da suor Gisella Marchiol. Mons. Bondini aveva coronato il sogno di dotare la sua comunità di un asilo per l’Infanzia: non aveva però fatto i conti con l’imperversare del conflitto mondiale. Il 9 settembre 1943, a partire dall’aeroporto, il Cittadone è occupato militarmente dai tedeschi, piombati sull’Italia nelle ore immediatamente successive all’armistizio di Cassibile: questo espone anche Forlì alle iniziative belliche degli angloamericani, che stanno risalendo l’Italia da sud. Il primo pesante bombardamento aereo sulla città di S. Mercuriale risale al 19 maggio 1944: Antonio Mambelli nel suo Diario parla di 140 morti accertati e 250 vittime.

Il 29 ottobre di quell’anno, a neppure 15 mesi dalla nascita, un’altra squadriglia di aerei alleati decretò la fine dell’Asilo della Pianta. I motivi per cui gli angloamericani si siano accaniti sulla “materna” di via Eritrea, sono ormai chiari: già dal giugno ’44 la Wehrmacht e le milizie repubblichine l’avevano requisita per farne sede del Comando e persino ospedale militare, diventando così un preciso obiettivo di guerra. Dopo l’integrale ricostruzione completata dallo stesso mons. Bondini nel 1949 (l’asilo ripristinato venne inaugurato il 7 ottobre 1946), il complesso parrocchiale della Pianta è stato nuovamente restaurato nel 2001 per iniziativa di don Amedeo Pasini, parroco dal 1997 al 2008. Nel tabernacolo ligneo dell’altare maggiore, sotto la croce della calotta protettiva, è ancora visibile una scheggia di bomba, lasciata a monito della barbarie bellica.