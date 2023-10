Quando il tramway passava per Corso Vittorio fino in Piazza Nel 1882 la quiete del Corso Vittorio Emanuele (l’attuale corso della Repubblica) viene profondamente turbata dall’arrivo del tramway. L'esperimento del treno nel cuore della città non durerà che cinque anni, travolto dalle lamentele dei privati e dagli articoli apparsi sui giornali locali

Porta Cotogni nel 1882 con i binari

Fino al 1933, l’anno di inaugurazione delle palazzine Bazzani e Benini volute dall’Amministrazione comunale per le parate di regime fino in piazza Saffi, l’accesso a corso Vittorio Emanuele (l’attuale corso della Repubblica) era ancora presidiato dalla Barriera Pia, costruita nel 1825 su disegno dell'architetto Giacomo Santarelli, in seguito alla demolizione dell’antica Porta Cotogni. Con la perdita della funzione daziaria, avvenuta il 1° maggio 1904, i due edifici laterali della Barriera vennero utilizzati per altri scopi. Nella parte destra (guardando verso Piazzale della Vittoria) negli anni Venti del XX secolo ha avuto sede il Cenacolo Artistico Forlivese fondato dal pittore Giovanni Marchini, “poi sostituito - attesta Ettore Casadei nella sua Guida di Forlì - dalla sede del Gruppo rionale Fulcieri Paulucci De Calboli del Partito Nazionale Fascista”.

“Borgo Cotogni - scrive l’indimenticabile Gilberto Giorgetti nel volume omonimo, dato alle stampe da Almanacco Editore – è il più ampio e moderno corso della città e sa ancora colorarsi di spiritualità, di tradizione e di folclore popolare nel giorno del 13 dicembre, quando dal comprensorio una gran folla si accalca alla Fiera di Santa Lucia, la festa del torrone o delle belle spose”. Il quartiere Cotogni è sorto ai lati dell’omonima arteria, segmento urbano della “Via Aemilia” romana insieme a corso Garibaldi. “Era il 1205 – continua Giorgetti - quando, oltre a sistemare il canale a sud-est del ‘forum’, la città si estese fino ad inglobare la pieve di San Mercuriale, che divenne un’abbazia di frati vallombrosiani. Fu così che il quadrangolare Foro romano superò l’antico letto del Rabbi per iniziare un nuovo percorso ovoidale, tracciato da un fossato che passava da Ravaldino e seguiva l’andamento delle attuali vie Bruni e Antonio Fratti”. Sul Decumano della Via Emilia nacquero il Borgo Cotogni o dei Cotogni e quello di Schiavonia, mentre i corsi di San Pietro e di Ravaldino, incrociandosi con la Piazza, fungevano da Cardi principali.

“In epoca medievale – riprende lo storico - l’antica strada romana del Borgo Cotogni cambiò nome in Strada Petrosa e nel 1481 accolse Girolamo Riario e Caterina Sforza, Contessa di Imola e Signora di Forlì, quando presero possesso della città”. Se sull’antica Porta Cotogni era collocato il busto del cardinale Stefano Augustini, ora conservato in biblioteca, la barriera ottocentesca per quasi un secolo è stata ornata da due imponenti leoni in sasso bianco, recanti l’uno l’insegna della municipalità forlivese e l’altro i simboli araldici del pontefice Pio VII. Nel 1882 la quiete dell’ex Barriera Pia, da poco dedicata al re dell’Unità d’Italia Vittorio Emanuele II, viene profondamente turbata dall’arrivo del tramway. Sorta nel 1881, la linea ferroviaria a scartamento ridotto Meldola - Forlì - Ravenna ha collegato i due capoluoghi tra il 1883 e il 1929. La diramazione fino a Piazza Vittorio Emanuele (l’odierna Piazza Saffi), fu decisa per portare il capolinea nel cuore cittadino.

Il treno a vapore in pieno corso creava non pochi disagi, “dovuti - scrive Gian Guido Turchi in “Romagna in tram” - allo sferragliare assordante delle carrozze e allo stridulo suono delle trombette dei due addetti che precedevano il convoglio a piedi ed avvertivano così gli abitanti di chiudere le finestre per non vedere le stanze invase dalla fuliggine”. Ma c’era anche un effetto non proprio “green”, dato dai muri del Corso, che erano letteralmente anneriti all'altezza della ciminiera. “Il cantoniere avvisa col suono della trombetta e quando il macchinista ha dato il segnale dell'arrivo, potrebbe essere sufficiente senza che il detto macchinista si fermi dirimpetto alle locande, fischiando a tutta forza come per dispetto e questo è da attribuirsi più d'ogni altro al macchinista Luigi detto il Barbone...”. Gli osti delle locande posti sul Corso erano inferociti, “c'erano anche dispetti e, naturalmente, contravvenzioni della Polizia Urbana”. L'esperimento del tramway nel cuore della città non durerà che cinque anni, travolto dalle lamentele dei privati e dagli articoli apparsi sui giornali locali.