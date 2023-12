Quando in Piazza Saffi apparve il Mercato La storia del mercato di Forlì affonda le radici in tempi remoti. Una regolamentazione vera e propria del commercio dell’antico Campo dell’Abate è possibile solo a partire dal 1797, l’anno d’arrivo delle truppe d’invasione napoleonica

La storia del mercato di Forlì affonda le radici in tempi remoti. Il primo a scriverne fu Leoni Cobelli. Vissuto dal 1425 al 1500, ha lasciato le Cronache Forlivesi, in cui narra le vicende della città dalle origini fino al 1498, attraverso documenti storici e testimonianze di personaggi importanti dell'epoca. Nell’opera dedica alcune pagine all’attività dei commerci, ricordando anche il mercato situato nella piazza principale, oggi intitolata al triumviro della Repubblica Romana del 1848, Aurelio Saffi.

L’antico Campo dell’Abate, 128 metri di lunghezza per 87 di larghezza, è da sempre l’anima politico-economica cittadina. E’ innegabile che questi 11 ettari pavimentati a porfido e circondati da una cortina di palazzi fra i più prestigiosi della città, rivivano di gente e di scambi proprio il lunedì e il venerdì, nelle mattine di svolgimento del mercato extralimentare. Il Campo dell’Abate esce dalla sfera esclusiva dei monaci benedettini Vallombrosiani di San Mercuriale, diventando luogo pubblico “dato ai commerci e all’incontro”, in un anno ben definito: il 1212. Ne parla il “Libro Biscia”, raccolta di contratti immobiliari intercorsi nell’arco temporale dall’894 al 1398, tra l'abate di San Mercuriale e una serie infinita di controparti. Si tratta di documenti fondamentali per la conoscenza della Forlì alto-medievale. Tornando agli scritti del Cobelli, l'opera, farcita di note del conte Filippo Guarini, fu pubblicata solo nel 1874 dalla Deputazione di Storia Patria di Bologna, che la inserì nella collezione dei Monumenti Istorici. Le “Cronache” furono tradotte in un linguaggio comprensibile ai contemporanei da Enrico Frati e dal grande poeta e letterato felsineo Giosuè Carducci.

“Cobelli – si legge in “Il Campo dell’Abate”, edito da Almanacco Editore - si sofferma a lungo sul ‘mercato forliviense’ e sull’importanza che questo assume per l’intera città attraversata dalla Via Emilia, l’antica strada consolare. E’ una zona di ampio passaggio, che ha vissuto, ancor prima dell’arrivo dei Romani, un’intensa vita mercantile. Forlì, collocata fra i fiumi Montone e Ronco, è sempre stata il punto di riferimento, regionale ed oltre, della fiorente agricoltura praticata in tutta la piana romagnola. Dall’estate del 2000, per volontà dell’allora sindaco Franco Rusticali, il mercato ambulante più importante, quello extralimentare, è ritornato nell’antica sede di Piazza Saffi (prima era dislocato fra Piazza del Carmine e Piazza XX Settembre, n.d.r.), con 206 banchi che si prolungano per via delle Torri e le piazze Cavour, Ordelaffi, Papa Giovanni Paolo II e del Duomo, generando un giro di affari tutto sommato dignitoso, ma soprattutto rivitalizzando il centro storico cittadino per almeno due mattine la settimana”. Una regolamentazione vera e propria del mercato forlivese è stata possibile solo a partire dal 1797, l’anno d’arrivo delle truppe d’invasione napoleonica. In Archivio di Stato si conservano, infatti, titoli e rubriche riservate all’organizzazione del commercio entro le mura urbane. Il forlivese intenzionato a fare acquisti doveva per forza di cose arrivare in Piazza Maggiore, l’odierna Saffi, e buttarsi a capofitto “in te marchè”. Sulla grande area data ai commerci, “la piazza” per antonomasia senza ulteriori appellativi, il lunedì si trovava di tutto.

“Fino al ‘700 anche buoi e maiali - scrive Elio Caruso nel suo monumentale libro ‘Forlì città e cittadini tra Ottocento e Novecento’, Edizioni del Girasole - e ancora nel 1890 erbaggi, uova e animali da cortile”. Quest’ultimo è l’anno in cui il Comune decide che le granaglie e le erbe “devono essere vendute in Piazza Garibaldi”, poi intitolata al conte Camillo Benso di Cavour, uno dei padri dell’Unità d’Italia griffata Casa regnante dei Savoia. Piazza Saffi era pure teatro di numerose fiere ambulanti stagionali: dalle cronache ottocentesche lasciateci dal conte Guarini, spicca il 24 giugno, la Festa di San Giovanni. Le donne, anche dalla campagna, si recavano di buon mattino ad acquistare i tradizionali pacchettini di lavanda da riporre nei cassetti di casa, in modo da preservare corredo ed indumenti da umidità e tarme.