Quando Palazzo Pantoli svanì per sempre da Piazza Saffi I decreti prefettizi d’esproprio del 20 febbraio e 18 novembre 1931, risolsero drasticamente ogni questione sulla sopravvivenza di Casa Pantoli, l’unica dimora patrizia privata affacciata su Piazza Saffi, soppiantata alla fine del 1932, dal nuovo Palazzo delle Poste e Telegrafi

Palazzo Pantoli Castellini nel 1931

“Il Palazzo e le sue adiacenze vennero chiamati Isola Castellini dal nome di questa antica e nobile famiglia forlivese, che diede membri al Consiglio della città, al Sacro Numero dei Novanta Pacifici, alla Chiesa e alle armi”. Comincia così la descrizione di Palazzo Pantoli Castellini operata da Ettore Casadei nella sua celeberrima guida “Forlì e Dintorni”. L’opera, imprescindibile per chi voglia cimentarsi con la storia “in pillole” della città e dei suoi monumenti più rappresentativi, è stata data alle stampe nel 1928, tre anni prima che iniziassero gli espropri per la realizzazione della nuova sede provinciale del Palazzo delle Poste e Telegrafi.

Il grande edificio, progettato da Cesare Bazzani e inaugurato il 30 ottobre 1932, si fa ben guardare e compare in tutti i testi di architettura razionalista. Peccato che la sua costruzione abbia comportato la perdita dell’intero lato nord orientale della Piazza, dominato dai Palazzi Rolli, Landini, Danesi e appunto dal “nostro” Palazzo Pantoli, senza dimenticare le vie Masini e Mangelli e i portici delle case Monti su corso Mazzini. Erano tutte perle incastonate nella cosiddetta Isola Castellini, agglomerato di edifici risalenti in buona parte al Medioevo, tutti perduti nel 1931 in seguito alla volontà di Benito Mussolini di imporre un volto funzional-razionalista al cuore della “sua” Forlì.

Realizzata nel 1790 su disegno dell’architetto Matteo Masotti, Casa Pantoli Castellini occupava il lato di Piazza Saffi all’angolo con corso Mazzini. “La parte prospettante l’antico Campo dell’Abate - continua Casadei - rimasta incompiuta, è un rivestimento del vecchio edificio, mentre pare totalmente nuova quella in via Mazzini”. Il giudizio “al ribasso” sull’immobile espresso dall’autore, sottende probabilmente la sua presa di posizione nel dibattito già avviato in città, a favore dell’intenzione, già manifestata pubblicamente dall’Amministrazione comunale, di sacrificare quello e gli altri elementi dell’Isola Castellini, per un edificio pubblico di pregio.

“Nel Palazzo - conclude lo storico - si conservano quadri rappresentanti membri della famiglia Castellini: alcuni fiamminghi e altro di scuola cignanesca”. Casa Pantoli, l’unica dimora patrizia privata affacciata su Piazza Saffi, sul finire dell’Ottocento era già stata al centro di una polemica urbanistica, perché accusata di soffocare con una strettoia l’accesso allo stesso Campo dell’Abate. “In realtà - scrive Vittorio Mezzomonaco in ‘C’era una volta la via Bagnola’ - ai repubblicani di quell’epoca dava forse maggior noia la madonnina sistemata sotto un arco del palazzo, in una Cappella detta di Santa Maria della Misericordia. Non passava settimana che essa non venisse imbrattata o irrisa con atti teppistici e scritte blasfeme. Filippo Guarini, nel suo Diario registrò ogni offesa al simulacro, insieme alle considerazioni sui tempi cupi in cui gli toccava vivere”. L’avviso con cui il sindaco-podestà dell’epoca, Mario Fabbri, cooptato direttamente dal Partito Fascista, comunicò l’avvenuto deposito, presso la segreteria comunale, del piano particellare d’esproprio degli edifici costituenti la cosiddetta “Isola Castellini-Pantoli”, in esecuzione dei decreti prefettizi del 20 febbraio e 18 novembre 1931, risolse drasticamente ogni disputa.

Trovato il finanziamento dei 2.500.000 lire necessari al procedimento di acquisizione delle aree, Benito Mussolini scrisse personalmente al Prefetto: “Mi dica esattamente quanti sono i negozi e quanti gli inquilini che dovrebbero sloggiare”. La risposta fu pressoché immediata: 51 famiglie e 18 negozi. La retorica del tempo vezzeggiò come “casupole” gli edifici espropriati. I lavori di demolizione, appaltati all’Impresa Teofilo Raimondi e C. di Cesena, ebbero inizio nel luglio 1931 e proseguirono per tutta l’estate. A settembre tutto era già compiuto, tanto che si poté definire l’esatta ubicazione del nuovo Palazzo delle Poste e Telegrafi.