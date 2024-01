A Vecchiazzano c’è il ponte più longevo del forlivese, sopravvissuto persino all’ultima guerra Ultimo ponte originale dei tanti che attraversano i vari fiumi o rii forlivesi, tutti sopraffatti dal secondo conflitto mondiale, sorprende che sia potuto sopravvivere sino ad oggi nonostante la “fiumana” di guai capitatigli

Una foto storica del ponte vecchio

A Vecchiazzano c’è il ponte più longevo del forlivese, sopravvissuto persino all’ultimo conflitto mondiale. Realizzato a cinque campate con ampio uso di mattoni a faccia a vista e il parapetto in legno, vide la luce nel 1860, lo stesso anno dell’Unità d’Italia. “L’inaugurazione del Ponte Vecchio - scrive Gilberto Giorgetti nel suo libro Vecchiazzano, piccola e grande storia di un borgo rurale forlivese - avvenne in pompa magna l’11 luglio 1861”.

Le cronache attestano, però, che era entrato in servizio già l’anno prima, in sostituzione del precedente manufatto portato via da una piena. Ultimo ponte originale dei tanti che attraversano i vari fiumi o rii forlivesi, tutti sopraffatti dal secondo conflitto mondiale, sorprende che sia potuto sopravvivere sino ad oggi nonostante la “fiumana” di guai capitatigli. “I tedeschi - continua Giorgetti – lo bombardarono dall’ospedale Morgagni - Pierantoni, che all’epoca fungeva da sanatorio per i tubercolotici, nella notte del 5 settembre 1944. Il giorno 9 la ‘Wermacht’ iniziò persino le trivellazioni per farlo saltare”.

Per la cronaca, le mine, rimaste inesplose, sono state rinvenute in una campata solo nel 2005. Dal 1972 è stato soppiantato dall’asse carrabile denominato “via del Partigiano”, con tanto di ponte nuovo sul fiume Rabbi più ampio e funzionale. Percorso giusto da qualche ciclista o pedone che da via dell’Appennino vuole raggiungere l’altra riva o l’ospedale “Morgagni-Pierantoni”, senza sobbarcarsi il più lungo tragitto imposto dal nuovo attraversamento, il Ponte Vecchio è stato restaurato ed inaugurato il 25 marzo 2006. La frazione di “Vciazan” deve molto a quel glorioso manufatto, i cui predecessori risalgono addirittura al XII secolo. “La prima testimonianza storica - scrive Gabriele Zelli sul sito “www.vecchiazzano.it” curato da Andrea Gorini - relativa ad un passaggio sul fiume Rabbi per il collegamento fra Forlì e l'antico insediamento di Vecchiazzano, è rinvenibile nel Libro Biscia di San Mercuriale datato 25 luglio 1196, in cui si parla di una ‘clausura integra (fatta dagli Ordelaffi) in capite pontis Veclaçani’, realizzata nel plebato di San Martino in Strada”.

Giovanni di Mastro Pedrino lo ricorda nella prima metà del '400: “Nel giugno 1433 il ponte è guasto per i danni subiti in seguito alla piena fluviale da pioggia (risultavano danneggiati anche quello di Schiavonia e la chiuxa da Feragano). Nell'ottobre 1443 è iniziata la ricostruzione, Antonio Ordelaffi ebbe da Ravenna il legname ed il Comune vi mise le ferramenta. Il ponte fu ultimato nel settembre 1444. Nello stesso periodo vengono ultimati anche i ponti di Porta Schiavonia e Bagnolo (iniziati entrambi nel 1442)”. Altre notizie del ponte di Vecchiazzano le fornisce il cronista Novacula nel 1484. Arriviamo così al 1860 e al ponte attuale. “Nell'Archivio Storico di Forlì – continua Zelli - si trova la documentazione datata 29 luglio 1865, relativa ad uno stanziamento di lire 1.000 per le riparazioni alla spalla destra. Il 30 settembre del 1866 fu richiesto un nuovo sopralluogo da effettuarsi presso lo stesso ponte e sempre per verificare le condizioni della prima pila destra danneggiata dall'ultima piena”.

In “Note Scavi 1884” si trova la notizia del ritrovamento “di un antico sepolcreto di tredici tombe, più una buca dove non si trovò che cenere”, venute alla luce durante “l'apertura di una trincea per fare la strada detta di congiunzione fra i due fiumi, presso al ponte di Vecchiazzano”. Non si conosce l'esatta posizione del ritrovamento. “Consultando presso l'Archivio di Stato il Catastino Pontificio Impianti di Forlì n. 41 - insiste Gabriele Zelli - si sono individuati i terreni di proprietà di Mazzoni, posti sulla riva sinistra del fiume, che permettono di fare ipotesi più precise circa la possibile ubicazione del sito. I reperti ritrovati risalgono all'epoca Teodoriciana e sono attualmente conservati nel Museo Archeologico di Forlì (inagibile da anni, n.d.r.)”.

Il restauro del 2006 non ha migliorato la condizione del Ponte Vecchio, tanto che, come si legge su “www.vecchiazzano.it”, “rimane vittima di continui vandalismi”. C’è ancora qualcuno che avanza l’idea di elevare a reato penale l’imbrattamento di edifici di interesse storico o artistico, così da “tutelare” anche il glorioso manufatto vecchiazzanese. Peccato che l’ordinamento giuridico italiano sia strapieno di norme di comportamento, che rimangono lettera morta per carenza di risorse e mezzi atti a farle rispettare.