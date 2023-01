Esattamente 500 anni fa la lacrimazione della Madonna: evento miracoloso con tanto di sigillo del notaio Cinquecento anni fa, il 17 gennaio 1523, a Rocca San Casciano una prodigiosa lacrimazione fu vista dai fedeli scendere dall’immagine della Madonna

Cinquecento anni fa, il 17 gennaio 1523, a Rocca San Casciano una prodigiosa lacrimazione fu vista dai fedeli scendere dall’immagine della Madonna, raffigurata in un bassorilievo in terracotta. Nella diciottesima puntata di Furlè Trotter si va alla scoperta di questo fatto storico. Il pianto durò per cinque ore e a certificarne la veridicità intervennero le autorità civili, che fecero togliere l’immagine dal tabernacolo per controllare che non vi fosse stato qualche imbroglio. Il fatto del prodigioso pianto fu fissato in un verbale dell’accaduto, firmato dai maggiorenti del paese. Nacque così, da quel 17 gennaio 1523, la devozione dei rocchigiani alla Madonna delle Lacrime, immagine in terracotta tuttora visitabile in paese nella Chiesa di Santa Maria delle Lacrime.

