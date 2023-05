Furlé Trotter - Wilma Vernocchi: "Il momento più bello? Quando vinsi in Giappone. Ero sola e piansi" Il soprano Wilma Vernocchi continua a raccontarci del suo amore per il canto, che è diventata per lei anche materia di insegnamento a Forlì, come in giro per il mondo

Nel video della seconda parte della ventunesima puntata, il soprano Wilma Vernocchi continua a raccontarci del suo amore per il canto, che è diventata per lei anche materia di insegnamento a Forlì, come in giro per il mondo. E con la sua positività contagiosa invita tutti a cantare se ne sentono il desiderio, anche gli stonati. Ci ha poi illustrato alcuni progetti per il futuro.

