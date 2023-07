Furlé Trotter - La Chiesa del Suffragio, le sue caratteristiche e l'organo antico di Gaetano Callido

Nella Chiesa del Suffragio, a Forlì in corso della Repubblica a pochi metri da piazza Saffi, con il benvenuto del rettore don Paolo Giuliani e con le spiegazioni di Matteo Matteis, studioso ed esperto di musica sacra, siamo andati a conoscere meglio la figura e l’opera di Gaetano Antonio Callido, grande e noto organaro. Callido, nato nel 1727 ad Este e morto nel 1813 a Venezia, è legato a Forlì poiché in città sono presenti alcuni organi da lui prodotti (due si trovano in Cattedrale). Un altro organo, restaurato nel 2007, si trova invece proprio nella Chiesa del Suffragio, un’occasione anche per conoscere meglio ed approfondire le caratteristiche di questo antico strumento. E grazie alle abilità musicali della nostra guida, in questa prima parte della ventiquattresima puntata, ne abbiamo anche potuto sentire il suono.

