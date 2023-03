Furlé Trotter - Al Campostrino, dove sorgeva il primo stadio e dove venne fondato il Forlì Calcio 103 anni fa Dietro alla Palestra di Campostrino, due anni fa la Commissione Toponomastica ha intitolato lo spazio presente “Piazza Forlì Football Club 1919”

Dietro alla Palestra di Campostrino, due anni fa la Commissione Toponomastica ha intitolato lo spazio presente “Piazza Forlì Football Club 1919”, per ricordare che in questo luogo sorgeva nel 1919 il primo stadio della società biancorossa che si era resa autonoma rispetto alla Società “Forti e Liberi”. A raccontarci quegli epici anni e alcuni dei personaggi di allora, è Franco Pardolesi, corrispondente per il Forlì Calcio de il Resto del Carlino, presidente del Club Forza Forlì e autore assieme a Carlo Fontanelli del libro “Forlì 100, un secolo biancorosso” stampato nel 2019, proprio in occasione del centenario della società calcistica cittadina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma 'Furlé Trotter', cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio 'ad Furlè' - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.