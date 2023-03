Furlé Trotter - Forti e Liberi, la "mamma" delle società sportive: l'università della ginnastica italiana dal 1901 Nel 1898, 125 anni fa, sorgeva a Forlì la Società Ginnastica “Forti e Liberi”, che dal 1901 vanta l’affiliazione alla Federazione Ginnastica d’Italia

Nel 1898, 125 anni fa, sorgeva a Forlì la Società Ginnastica “Forti e Liberi”, che dal 1901 vanta l’affiliazione alla Federazione Ginnastica d’Italia. Ma questa società, nel corso degli anni, divenne di fatto la ‘mamma’ di tutte le società sportive cittadine, compreso il calcio. A regalarci qualche pennellata di storia di questa gloriosa realtà è Cesare Marchetti, allenatore di ginnastica e memoria della “Forti e Liberi”. Lo abbiamo incontrato davanti all’ex Palestra “Giulio Paolucci”, meglio nota come Palestra di Campostrino, nome derivante dalla storica zona di Forlì dove si trova. In questa zona nel gennaio 2021 la Commissione Toponomastica del Comune, per fare memoria del legame con lo sport di questo luogo, ha qui intitolato l’area verde “Giardino della Ginnastica”.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma 'Furlé Trotter', cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio 'ad Furlè' - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.