Furlé Trotter - Una pieve con una cripta che risale ad oltre mille anni fa: la storia di Polenta Nella ventesima puntata di Furlè Trotter siamo andati nel territorio del Comune di Bertinoro, alla scoperta di questo antico e suggestivo luogo.

In una pergamena del 24 luglio 911 compare la prima notizia storica sulla Pieve di Polenta. Nella ventesima puntata di Furlè Trotter siamo andati nel territorio del Comune di Bertinoro, alla scoperta di questo antico e suggestivo luogo. La chiesa deve molto della sua fama al poeta Giosuè Carducci, che spesso si recava in questi luoghi e che compose nel 1897 la poesia “La chiesa di Polenta”, in cui si immagina Dante Alighieri, ospite in queste terre presso Guido da Polenta, recarsi presso la Pieve e raccogliersi in preghiera. Sul sagrato vi è un’erma dedicata proprio a Carducci. A guidarci alla scoperta della Pieve di Polenta, della sua storia e dei suoi legami con Carducci e Dante, sono stati Marino Morellini, dell’Associazione Amici di Polenta di Dante, e Wilma Malucelli, presidente della Società Dante Alighieri Forlì-Cesena.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma “Furlé Trotter”, cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio “ad Furlè” - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.