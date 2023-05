Furlé Trotter - Wilma Vernocchi: "Partii malissimo, ma arrivai alla Scala con le più grandi celebrità" La forlivese Wilma Vernocchi è un soprano di fama internazionale, per quindici anni ha cantato al Teatro alla Scala di Milano con parti da protagonista

La forlivese Wilma Vernocchi è un soprano di fama internazionale, per quindici anni ha cantato al Teatro alla Scala di Milano con parti da protagonista. Nella sua lunga carriera ha collaborato con grandissimi artisti. Lo scorso anno, Forlì le ha dedicato una serata per celebrare i suoi sessant’anni di carriera e in quell’occasione il Sindaco Gian Luca Zattini le ha conferito la massima onorificenza a livello cittadino, il Sigillo di Caterina. E dire che quella che sarebbe diventata una straordinaria carriera, era partita proprio male. Abbiamo incontrato il Soprano Vernocchi, per conoscerla meglio, apprezzandone anche la grande disponibilità e la sincera cordialità.



