FurléTrotter - Nei "sotterranei" di Terra del Sole: le prigioni, la cella dei condannati a morte e una misteriosa scala a doppia elica Le immagini ci portano all’interno delle celle nominate “L’inferno”, quella terribile de “La camorcina” per l’ultima notte dei condannati a morte prima dell’esecuzione

Continua il viaggio alla scoperta della città fortezza di Terra del Sole. In particolare, grazie al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e alla Pro Loco di Terra del Sole, ci è stato consentito di accedere alle antiche prigioni presenti in Palazzo Pretorio, un luogo solitamente non aperto al pubblico, rimasto tale e quale a com’era nel XVI secolo. Le immagini di questa seconda parte ci portano all’interno delle celle nominate “L’inferno”, quella terribile de “La camorcina” per l’ultima notte dei condannati a morte prima dell’esecuzione e anche la straordinaria scala leonardesca, a doppia elica, che portava alla cella denominata “Il Paradiso”.

