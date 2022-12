FurléTrotter - Terra del Sole: la storia e le immagini di una città-fortezza all'avanguardia, sintesi del Rinascimento Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana, volle fondare questa nuova città all’avanguardia per l’architettura militare dell’epoca. Nacque così Terra del Sole, considerata città ideale per i canoni rinascimentali

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, del 1564 ai confini della "Provincia florentina in partibus romandiole", avvenne l’atto di costituzione della città fortezza di Terra del Sole. Il luogo non si prestava particolarmente ad un nuovo insediamento urbanistico, ma Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana, volle fondare questa nuova città all’avanguardia per l’architettura militare dell’epoca. Nacque così Terra del Sole, considerata città ideale per i canoni rinascimentali, espressione di una particolare armonia simmetrica e secondo le credenze dell’epoca espressione di una particolare energia, all’insegna di canoni mistico-magici provenienti anche dall’antico Egitto.

