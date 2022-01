Forlì: è sommossa! Forlivesi rinunciatari e remissivi? Non nel 1832: la città minaccia l'anarchia

A scuola, forse con fare svogliato si studiano i “moti del '30 e del '31” pensando, come per altri fatti, che la storia passi sopra le nostre teste di provincia riguardandoci poco o nulla. Eppure chi c'era, a Forlì, in piazza, in quel 21 gennaio 1832 sentiva dentro di sé una grande paura. Infatti, nel turbine di eventi che negli anni immediatamente precedenti hanno eccitato l'Europa e, di riflesso, la Romagna turbolenta, gli strascichi erano continui e si stava arrivando al redde rationem. Le truppe pontificie, infatti, con l'assenso delle grandi potenze, fecero ingresso nelle Quattro Legazioni (il territorio che allora corrispondeva alle Romagne, cioè le Legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna) dopo quel turbinio noto, appunto, come “moti del '30 e del '31”.

Rancori e tensioni avevano sparso il sale sulle ferite e in questo caso le doti diplomatiche della Santa Sede a quanto si legge non han prodotto meraviglie. Ciclicamente, dal medioevo più profondo fino all'Unità d'Italia, Roma manda a Forlì un cardinale per “mettere a posto” questa città di teste calde, e in quell'anno fu il turno di Giuseppe Albani, ottantenne dall'aspetto pacioso, amante dei libri e delle biblioteche. Ma doveva risolvere con le buone o le cattive la “questione Forlì” per incarico del Papa Gregorio XVI e, per stare più vicino all'indomita Romagna, si trasferì a Urbino. A sostegno delle truppe pontificie c'è un solido stuolo di alleati, specialmente dai territori dell'Impero d'Austria.

Il 21 gennaio 1832 fu il giorno della dimostrazione di forza: arrivò l'esercito di Roma e, davanti alle truppe pontificie, i forlivesi in un primo momento si rivelarono silenziosi e ossequiosi. Nessuna provocazione, tanto timore, teste abbassate e sottomesse: Forlì era “pacificamente” tornata sotto il pieno controllo delle chiavi di San Pietro. La sensazione da ambo le parti, però, era simile al muoversi in una cristalleria: una tensione che si tagliava col coltello. Infatti, verso sera, un colpo di fucile casuale (si dice di un popolano nei pressi di un soldato pontificio) cagionò una rappresaglia terribile contro forlivesi inermi. Il colonnello Antonio Barbieri, comandante del Presidio di Bologna delle truppe pontificie, diede ordine di razziare case, uccidendo chiunque capitasse a tiro. Le truppe del porporato spararono contro le finestre delle case e, alla fine della giornata, si contarono ventun morti e oltre sessanta feriti. Il giorno dopo la sanguinosa e improvvisa repressione, il cardinale Albani fece ingresso a Forlì affidando l'ordine pubblico ai suoi gendarmi. Il clima era così teso che i forlivesi accolsero con sollievo l'ingresso in città, il 26 gennaio 1832, dei nuovi tutori dell'ordine pubblico: le truppe dei dragoni imperiali austriaci di Radetzky, temute assai meno degli uomini del colonnello Barbieri.

Ma questo episodio fu solo l'inizio di un anno agitato e doloroso per Forlì. In primavera il cardinale Albani si proponeva di sciogliere i consigli comunali delle quattro Legazioni perchè composti prevalentemente da “liberali” e “patriotti”, cioè avversi alla sovranità assoluta del Romano Pontefice. Tommaso Zauli Sajani, presidente del consiglio comunale di Forlì, pronunciò un appassionato discorso provocando l'orgoglio di molti cittadini che nel mattino del 2 giugno si riversarono in piazza (erano più di duecento) suddividendosi in ordinati capannelli nei vari cantoni. La Polizia non intervenne ma Antonio Gaddi, facente funzione di Gonfaloniere (in termini contemporanei: Sindaco), si dimise. Il Pro Legato (un prelato con le funzioni simili a quelle di un Prefetto) formò un nuovo consiglio comunale con nomi più moderati ma ormai il dado era tratto e i forlivesi del tempo non facevano certo spallucce a tutto quello che capitava sopra le loro teste.

Apparve questo proclama, affisso alle colonne dei portici della piazza: “Forlivesi. Nelle grandi vicende foste generosi, indipendenti, risoluti. Colla vostra bella condotta di ieri mostraste al Tiranno che né le bajonette straniere né le disavventure vi avviliscono e che la legge della prepotenza non è fatta per voi. Questo operare e quello dei vostri Rappresentanti Comunali è una nuova lezione al Tiranno che tenta soggiogarvi; è segno all'Europa di quella libertà che meritate. Conservatevi saggi, coerenti ai principii che professate, siccome quelli che traete dal Santo Vangelo e che professano tutti i popoli civilizzati. Con ciò godrete del bene di veder crollare Troni e Tiranni e trionfare sui loro sforzi la Società degli amici degli uomini e della ragione”. Un discorso cinematografico che potrebbe tracciare una sceneggiatura per un film con Mel Gibson.

I nuovi consiglieri rifiutarono di riunirsi provocando il caos e il cosiddetto “stato minaccioso di anarchia”. Secondo l'uso del tempo, spiccarono mandati di cattura per i liberali, per i sediziosi, e ai nuovi consiglieri ribelli furono chiesti danni erariali in quanto contravventori degli interessi comunali. Fu poi chiesta ancora l'assistenza al Comando militare austriaco. Così tornò a Forlì una compagnia di dragoni con tre cannoni “alla congrève” (nientemeno che dei lanciarazzi). Non solo, giunsero pure cinquecento croati e cento carabinieri, a piedi e a cavallo. La Polizia così dispose di far montare a cavallo 30 uomini che percorsero le mura per impedire la fuga degli insorti. L'artiglieria aveva sede nella Rocca di Ravaldino, pronta all'evenienza a essere spostata in piazza. I carabinieri bussavano alle porte dei ribelli per condurli in carcere (nella cittadella della Rocca), gli arrestati vennero portati via in catene: l'avvocato Agostino Rossi, il dottor Tommaso Tamberlicchi, Luigi Buscaroli, Baldassare Regnoli, Luigi Mazzanti, Felice Feralli e Giuseppe Raboni. Riuscirono a mettersi in salvo fuggendo il dottor Tommaso Zauli Sajani, Sostegno Sostegni, Fabio Cortesi e Giuseppe Miller. Questi, e altri, erano espressione di una borghesia ingegnosa, per lo più giovani intellettuali che poi presteranno il nome a varie strade cittadine. Furono imprigionati pure: l'avvocato Pietro Balducci, il dottor Camillo Versari, Giacomo Cicognani, Francesco Sangiorgi, Emilio Zoli, Vincenzo Francia, Prospero Raboni, Teofilo Sacchi, Felice Bruciati, Antonio Zattoni e Antonio Ricci. Per vari mesi furono lasciati nelle carceri della Rocca di Ravaldino, quindi trasferiti a San Leo e a Castel Sant'Angelo in Roma.