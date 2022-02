Quanto costa andare ai matti! La trattative del 1897 tra la Provincia di Forlì e il Manicomio di Imola per calmierare l'aumento delle rette dei malati di mente

In seguito a una legge del 1865, fu stabilito che le rette dei ricoverati dei manicomi fossero in carico alle Province che inviavano i pazienti. I mentecatti forlivesi, come si sa, andavano a Imola dove venivano classificati “tranquilli”, “agitati”, “furiosi” o “sudici” e sottoposti alle cure del caso. La freniatria (come si chiamava la psichiatria), allora, era ai primi passi e, almeno in Romagna, aveva come punto di riferimento, appunto, Imola. Così, i malati di mente forlivesi che fino a pochi anni prima si rivolgevano alle cure di Pesaro venivano diretti alla più vicina città, talora come “pazzi morali”, “incorreggibili”, “infrenabili” oppure “imputati e condannati”.

In seguito, il Manicomio di Imola fu venduto dalla Congregazione della Carità alla Provincia di Bologna. Se fino a quel momento un malato di mente di Forlì costava alla sua Provincia 1,08 lire al giorno (al tasso attuale vuol dire poco meno di 5 euro), il 25 aprile 1897 fu proposto una “rimodulazione” delle rette fino a chiedere addirittura 1,60 lire (7,13 euro) al giorno.

A questa proposta, la Provincia di Forlì rispondeva “che non ravvisando per ora il bisogno di modificare l'attuale sistema, non credeva di potere acconsentire ad un aumento di corrisposta, che accrescerebbe un onere rilevantissimo alla finanza della Provincia senza che se ne possano assicurare immediati e reali vantaggi agli infelici a cui l'Ospizio e la Provincia provvedono”.

Gli amministratori forlivesi, poi, presero tempo e in una seconda risposta, datata 15 novembre 1897, misero le mani avanti: “La Deputazione Provinciale ha il dovere di presentarsi al Consiglio con proposte pratiche e concrete, dalle quali non può essere escluso lo studio della convenienza della costruzione di un Manicomio Provinciale”. Insomma, se aumentate le rette, l'ospedale psichiatrico ce lo facciamo a casa nostra. Davanti a questa dichiarazione, gli imolesi scesero a patti ripensando a una nuova convenzione con la Provincia di Forlì che in quell'anno contava ben 491 dementi ricoverati. I gestori del manicomio, pertanto, non potevano permettersi il ritiro degli “alienati” forlivesi poiché avrebbe impedito ampliamenti, sviluppi e completamenti della grande struttura, quindi la trattativa era aperta.

L'aumento, come spiegarono i gestori del Manicomio, era dovuto al fatto che, in soldoni, sarebbe stato impossibile continuare a garantire un trattamento dignitoso ai pazienti per meno di L. 1,10 al giorno. Questo a causa di un ormai cronico disavanzo e per il costo della vita che, oggi come allora, è sempre in salita. Inoltre, a questa cifra si sarebbe dovuto aggiungere l'usura della biancheria, dei locali, degli arredi e la manutenzione generale. L'11 febbraio 1898 si arrivò al dunque: “La retta viene stabilita in ragione di L. 1,20 al giorno (5,31 euro) per ogni mentecatto. Qualora però il numero dei dementi inviati dalla Provincia superi il N. di 500 in tal caso, e per l'eccesso soltanto, la retta verrà determinata a L. 1,15 al giorno (5,09 euro)”.

La convenzione, di durata decennale, prevedeva pagamenti bimestrali. In cambio della retta più onerosa, la parte imolese “si obbliga di ampliare il locale dell'Osservanza in modo che corrisponda alle esigenze tecniche manicomiali e quindi di costruire padiglioni per furiosi ed agitati, per infermerie, per cure idroterapiche e bagni, in modo che la cubicità degli ambienti e l'ampiezza dei cortili e giardini sia proporzionale al numero dei dementi”. Non solo, i nuovi padiglioni avranno “un conveniente arredamento” e sarà garantito l'aumento della “tabella dietetica”, migliorati il riscaldamento, l'illuminazione e aerazione e da allora verrà istituita un'assistenza medica proporzionale al numero dei dementi.

Gli imolesi furono contenti: “Tale aumento, calcolato per 500 alienati della Provincia di Forlì e per 400 della Provincia di Ravenna, si risolve in un maggiore incasso per il Manicomio di L.46.720 (207 mila euro)”. I forlivesi, tutto sommato, furono soddisfatti anche perché, nonostante la tariffa un po' più salata, l'ospedale psichiatrico fu riprogettato come da convenzione su disegno dell'ingegnere Felice Orsini.