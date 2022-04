Schiamazzi e spari nella Forlì notturna Quando non era una città tranquilla: cosa accadde nei pressi dei giardini di San Domenico nel 1875?

Il Giardino dei Musei al San Domenico (foto ForlìToday)

Nei giorni scorsi, dopo tanta attesa, è stato inaugurato il giardino che costeggia l'antico convento di San Domenico ormai definitivamente convertito a sede di importanti manifestazioni artistiche. Così è scomparso il parcheggione di cemento zigzagante, cagione di segni in tante auto. Era l'ultima testimonianza della volontà scellerata di sventrare San Giacomo e San Domenico per farne un teatro (una necessità, ma non lì e non così), un trionfo di grigio che ci siamo risparmiati. Verrebbe da chiedersi perché, poi, a chi ha amministrato la città di Livio le ciminiere suscitino tanto disgusto: quella della Bonavita fu atterrata senza troppi complimenti, in luogo del parcheggione ora smantellato. E non pare una gran trovata coronare l'ultima rimasta in condizioni pregevoli (quella dell'ex Filanda Majani) come base per ripetitori e antenne. Tornando ai giardini di San Domenico, si può riscoprire un vecchio fatto di cronaca lì capitato.

Nella sera tra il 24 e il 25 settembre 1875 erano di guardia due agenti di pubblica sicurezza: Vincenzo Zizzi, di ventinove anni, provenienti dalla Puglia, e Lorenzo Schiavetti, ventiquattrenne di Lanciano. Verso l'una e mezza erano in piazza Sant'Agostino (l'attuale piazza Dante) dove il sonno dei residenti era disturbato da una comitiva di cantanti improvvisati. Il baccano era causato da quattro giovani e un uomo maturo. “Com'è mio dovere – spiegò Zizzi - io l'invitai gentilmente a desistere da tali schiamazzi stante l'ora tarda; ed essi non si opposero”. Tuttavia, aggiunse l'appuntato: “Alle ore 2 passando in via Giudei vi rinvenni la stessa comitiva che nonostante il nostro precedente invito, continuava a cantare, allora avvicinatomi feci loro comprendere che erano dessi che cercavano noi: quindi li richiesi del nome per istabilire la contravvenzione”. Ci fu una certa reticenza a rivelare le generalità, e per forza, due erano pregiudicati: l'orefice Paolo Mischi di anni 24, già carcerato un anno per ribellione, e il “merciajo” Annibale Brunetti di anni 23, già condannato a quindici giorni per lo stesso motivo. Gli altri si chiamavano Farneti, Pascoli e Ricci. Furono perquisiti ma “in questo mentre io mi accorsi dalle loro mosse che essi tentavano una ribellione”. Quindi, proseguiva l'appuntato “ordinai loro che stessero colle braccia aperte”. Tali informazioni si desumono dai fascicoli della Regia Prefettura di Forlì conservati all'Archivio di Stato.

Qualcosa andò storto e Mischi riuscì a divincolarsi perdendosi nei viottoli del centro storico scarsamente illuminato, e con lui Brunetti, già avvezzi a cose del genere. Zizzi iniziò a inseguirli ma “nello svoltare di un vicolo, io mi sentii sfiorare il braccio da un proiettile, sentendo ben inteso prima la detonazione”. Pertanto si difese: “Sentendomi anche ferito, io pure esplosi contro il Mischi Paolo che mi era davanti circa 20 passi, due colpi di revolver senza ferirlo”. Ben presto la situazione degenerava: “Il mio compagno Schiavetti, vedendosi per di dietro inseguiti da due individui” (Brunetti e Pascoli), “esplose esso pure all'aria un colpo di revolver”. L'inseguimento condito da sparatoria si concluse perché “finalmente raggiunsi il Mischi Paolo che si era nascosto dietro delle colonne che sostengono la porta di un palazzo in via Torri” (viene da pensare a palazzo Orselli), quindi “lo ripigliai nuovamente conducendolo in caserma”. Subito dopo fu la volta di Brunetti e Ricci, anch'essi arrestati al Caffé Rossini e al Caffè della Pace. “Riguardo a Ricci, Farneti, io ho contestato la contravvenzione per ischiamazzi notturni, riguardo a Pascoli, Mischi e Brunetti oltre tale contravvenzione io imputo loro il reato di ribellione, e quello d'oltraggio a predetti Mischi e Brunetti”.

Il Prefetto di Forlì, riferendo del fatto il Ministero dell'Interno, scrisse che la cittadinanza lamentava “frequenti schiamazzi notturni protratti ad ora assai tarda” da qualche tempo, pertanto diede ordine agli agenti di pubblica sicurezza e ai Carabinieri “che non fosse tollerata questa infrazione sebbene abituale in alcuni del medio e del basso ceto della popolazione”. In seguito allo sparo, “medicata alla meglio la ferita ricevuta, l'appuntato Zizzi sortì di nuovo con altri agenti, e procedette all'arresto dei quattro compagni della comitiva del Mischi”, in seguito “si poté ridursi all'Ospedale Civile per essere curato della ferita ricevuta; ferita che, a parere dei medici, può essere guaribile nello spazio di 10 giorni, salvo complicazioni”. I due giovani poliziotti avranno poi avuto la giusta ricompensa?