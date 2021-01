Luminarie senza Natale? Forse è un po' triste e kitsch

Il "Piccolo manuale per il forlivese perfetto"

Questo "Piccolo manuale per il forlivese perfetto" nasce dalla voglia di sovvertire il pessimismo cosmico che aleggia a Forlì, con un pizzico di ironia - appuntita come la mia frangia! Sono dottoressa in Tecniche Erboristiche, orgogliosa commerciante del centro storico, gattara dentro... e assolutamente "unconventional"