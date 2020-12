"Parcheggio gratuito a Forlì... tutti contenti, ma i soliti lamentoni no"

La scelta del Comune di mettere i parcheggi gratuiti dalle 13 ha incontrato polemiche, c'è chi teme l'assembramento, c'è chi dice che non è sufficiente. Ma l'appello dei commercianti in centro, per bocca della nostra Eleonora Ghetti, è: "Venite a fare shopping in centro!"