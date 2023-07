Figliuolo in mimetica, Bonaccini alle Europee e l'Armageddon della politica Tra le immagini del post alluvione c’è quella del Commissario Francesco Figliuolo che, in divisa mimetica, prima sorvola in elicottero l’area del disastro e poi incontra i sindaci della città colpite

Stefano Bonaccini con il generale Figliuolo

Tra le immagini del post alluvione c’è quella del Commissario Francesco Figliuolo che, in divisa mimetica, prima sorvola in elicottero l’area del disastro e poi incontra i sindaci della città colpite. Le moderne tecnologie consentono a molti, figurarsi all’Aeronautica, di osservare zone vaste, anche nei minimi particolari, standosene davanti a un computer. Figliuolo, invece, ha scelto quella ricognizione, come avevano fatto Meloni, Vonderlaien e Mattarella, in ordine cronologico. Un gesto palesemente simbolico. Serviva? Non saprei. Di certo ha sollevato qualche critica, l’era dei sorvoli a molti pareva superata.

Il tutto s’innesta nella battaglia politica in atto. Diciamolo: al di la degli attestati di stima alla persona e alla carriera di Figliuolo, il mondo dem emiliano-romagnolo non ha preso per niente bene l’accantonamento della candidatura a Commissario di Stefano Bonaccini. Il Commissario, se il suo Ufficio funzionerà, gestirà partite istituzionali ed economiche decisive per muovere consenso o dissenso. Un malessere tutto interno alla politica che, però, trova sponda tra cittadini e corpi sociali che s’aspettano rimborsi, soluzioni, opere pubbliche, messa in sicurezza dei territori a partire dai fiumi. Gente cui la querelle sul Commissario interessa zero, ma che, a questo punto, ha fretta non è disposta a fare sconti a nessuno.

In un contesto, per di più, di massima incertezza. Nell’ultimo mese ho intervistato sindaci di città e paesi, i presidenti delle due Camere di Commercio, leader di Confcooperative, Lega Coop, Confagricoltura, Coldiretti, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, dirigenti sindacali, etc. A tutti ho chiesto se avessero informazioni su come si sarebbe organizzata la cabina di regia, come sarebbe stato articolato il rapporto con il Commissario, su chi, come, e dove avrebbe definito priorità operative. Nessuno ha potuto rispondere affermativamente, e non per mancanza di passione civile o di idee da mettere in campo. Semplicemente, a tutti è chiaro quel che occorre fare, ma non con quali soldi, con quali autorizzazioni, in quali contesti decisionali.

Le questioni strategiche possono essere affrontate solo ora, a Commissario finalmente designato. Le attese sul suo Ufficio sono enormi, nessuno ancora sa come lui intenderà muoversi, né quali indicazioni abbia avuto dal Governo. Fa riflettere anche il fatto che il suo mandato sia, al momento, di un solo anno. Indicazione del Governo o scelta sua? Su tutto ciò, ripeto, incombe la tempesta politica in atto. Mai, in Italia, una grande calamità ha fatto registrare un tale livello di divisione tra i partiti. C’è comunità d’intenti e sincera solidarietà, di fronte alla enormità di quel che occorre fare, tra sindaci di destra e sinistra, questo si, ed è ottima cosa. Ma fuori dai municipi, la battaglia già infuria.

Chi di politica vive guarda con primario interesse alla primavera-estate del 2024. In Romagna si voterà per il rinnovo delle amministrazioni comunali di Forlì, di Cesena e di tanti altri centri minori, in scadenza. Si voterà anche per le elezioni europee, molto probabilmente nella stessa domenica, nel cosi detto “election day”. Le consultazioni europee dalle nostre parti non scaldano le passioni popolari, lo sappiamo, interessano soprattutto le segreterie nazionali dei partiti; ma unite alle amministrative daranno vita senz’altro a scontri all’arma bianca.

Ma, attenzione, potrebbe esserci di più. Voci non confermate, refoli di vento, indicano la possibilità che Stefano Bonaccini potrebbe “correre” alle prossime elezioni europee. Se eletto al Parlamento Europeo, Bonaccini dovrebbe dimettersi da Governatore. Con conseguente scioglimento anticipato della Assemblea Regionale e voto anticipato. Come avvenne una decina di anni fa in seguito alle dimissioni di Vasco Errani. L’attuale secondo mandato di Bonaccini scade nel Gennaio 2025. Quando sarebbero svolte le eventuali elezioni regionali anticipate?

Insomma, a breve si deciderà anche il destino politico della Emilia-Romagna, regione simbolo del centro sinistra fin dal dopo guerra. Logico pensare a una battaglia senza quartiere tra chi, il centro destra, tenterà la spallata finale, e chi difenderà all’ultimo sangue il fortino assediato. Lo scontro finale, l’Armageddon, che deciderà l’assetto del potere per gli anni a venire. Possibile che l’ostilità tra gli schieramenti di qui ad allora non si riverberi sulla ricostruzione, sulle collaborazioni che sarebbero indispensabili, sul ruolo del Commissario? Sarebbe del tutto auspicabile, ma ingenuo darlo per scontato.

E’ per questo che Figliuolo, che è Generale di alto grado e di altrettanta esperienza, aduso alle tattiche necessarie in aree di conflitto, si aggira, prudentemente, in tuta mimetica? Quest’ultima è’ una battuta, ovviamente. Se tutto il resto s’indirizzerà per il verso giusto oppure no, invece, lo vedremo nei prossimi mesi. E sarà questione seria.