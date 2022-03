Cosa fu l'esplosione della droga negli anni '70 e cosa fece San Patrignano La questione di San Patrignano e dell’opera sociale e umanitaria di Vincenzo Muccioli ha tenuto banco a lungo, nella pubblica opinione, nei giornali, nelle televisioni, ed anche nei tribunali

A sinistra Andrea Muccioli, a destra Federico Fabbri presidente Round Table

La questione di San Patrignano e dell’opera sociale e umanitaria di Vincenzo Muccioli ha tenuto banco a lungo, nella pubblica opinione, nei giornali, nelle televisioni, ed anche nei tribunali. Di più: la eco della avventura di Muccioli non si è ancora spenta, a quasi ventisette anni dalla morte del fondatore della prima comunità di recupero, la più grande al mondo, in grado di ospitare, al tempo, molte migliaia di giovani. Lo prova il fatto che nel 2020 Netflix abbia dedicato a Muccioli e a “Sampa” un documentario seriale che ha riscosso enorme attenzione in Italia e in oltre cento altri Paesi.

Chi era Muccioli? Un santo, un patriarca illuminato, un despota, un missionario, un operatore di confine tra bene e male, o cos’altro ancora? Su queste domande verte, e talvolta s’incarta, un dibattito ideologico, scientifico e giuridico senza fine. La mia opinione conta nulla e non intendo infliggerla ai lettori. Però, avendo un’età, posso descrivere ai più giovani quel che accadde in Romagna, come in altre aree del Paese, nei primi anni Settanta.

La droga, al tempo si trattava di eroina, irruppe improvvisamente nella società, con effetti devastanti su persone e famiglie. Nel 1972 frequentavo la quarta liceo scientifico a Forlì, a scuola eravamo figli del benessere edificato dai nostri genitori dopo la guerra. Vivevamo un’adolescenza/gioventù stabilizzata: l’altro sesso, l’acne, la freddezza di qualche insegnante, la competizione e cooperazione scolastica. La nostra era la generazione più fortunata della storia: sapevamo che, con un pezzo di carta in mano, avremmo trovato lavoro e regalato alle nostre famiglie un ulteriore salto sociale e culturale. Quell’anno c’accorgemmo che qualcuno si chiudeva nel bagno e “si faceva”. La maggior parte di noi non sapeva cosa volesse dire, pochi avrebbero saputo spiegare quella procedura. “Perché lo fai?”, è il titolo di una canzone composta anni dopo da Marco Masini. Perché lo facessero certi nostri amici/amiche, non avremmo saputo dire. Credo che neppure loro sapessero perché lo facevano. Di certo non conoscevano gli effetti che l’assunzione di eroina avrebbe avuto su organismo e psiche. Non lo sapeva neppure la comunità scientifica, non c’era avvertenza sociale della tragedia che s’andava compiendo.

La faccio breve. Di lì a qualche anno alcuni di quei meravigliosi giovani (lo erano davvero, ragazze e ragazzi, ho il loro volto davanti agli occhi) non c’erano più. Chi, tra loro, rimase in vita, era segnato nel fisico, nella mente, nei sentimenti. Il fenomeno andò rapidamente fuori controllo. Le autorità sanitarie percorrevano le anguste strade che il sapere consentiva; la politica non si rendeva conto, era culturalmente impreparata. Ci si chiedeva persino se fosse compito della cosa pubblica occuparsi di quel privato disagio. Chi non era parte in causa volgeva lo sguardo altrove, a cominciare da me. Nessuno voleva un drogato all’interno del proprio perimetro esistenziale. Le famiglie coinvolte, invece, precipitavano in un mix di disperazione e follia. I figli picchiavano le madri per ottenere i soldi per la droga, i fratelli denunciavano le sorelle. Chiesa e volontariato s’interrogavano. I ragazzi, letteralmente, morivano in strada; altri rubavano e finivano in galera, a farsi. I giovani, considerati fino ad allora il futuro, la soluzione, diventavano improvvisamente il problema. Irrisolto e crescente.

È in quell’apocalittico scenario che Vincenzo Muccioli, senza alcun interesse personale, salì sulla collina di San Patrignano per prendersi cura, con metodi inusitati, affettuosi, bruschi, patriarcali, coercitivi, di ragazzi reietti da sé stessi e dalla gente. A indicare, per primo e senza codici o prassi di riferimento, una possibile soluzione. Se non si ha presente questo è difficile comprendere cosa sia stato “Sanpa”. Meritoriamente, la “Round Table” forlivese, presieduta da Federico Fabbri, ha organizzato giovedì scorso una serata sull’argomento, approfittando della presenza di Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, e della uscita del suo splendido libro “Fango e risate”, edito da “Piemme”, che restituisce l’atmosfera e l’epopea di San Patrignano come nessuno aveva fatto, attraverso una narrazione introspettiva e potente. Mi hanno chiesto di condurre la serata e di intervistare Andrea, sono andato ma sapevo che la mia presenza non serviva: Federico, manager del gruppo agroalimentare “Spadoni” e figlio di Fabio, gran dermatologo e gentiluomo, è padrone di casa inappuntabile.

E, soprattutto, Andrea Muccioli non ha bisogno di interpreti: parla forte e chiaro, racconta vicende sedimentate tra memoria e cuore (dal 1995, morto suo padre, ha guidato San Patrignano per sedici anni); fin da ragazzo ha dormito, lottato, giocato, riso, litigato, gioito, imprecato, con migliaia di persone che avevano affidato a suo padre, e poi a lui, la propria esistenza. Se mai è esistita una esperienza sul campo di qualcosa, è quella vissuta da Vincenzo e Andrea Muccioli. Su un terreno inesplorato: quello della visionaria convinzione di poter ridare una vita ai tossici, gente su cui nessuno, neppure i tossici stessi, avrebbe scommesso una lira.

Andrea è un fiume in piena ma l’infinito amore per quel padre dolorosamente condiviso, da adolescente, con una folla sterminata e sofferente, non gli toglie lucidità. Dice e scrive che Vincenzo fece anche errori, primo tra tutti credere che si potesse aumentare all’infinito il numero degli ospiti (nelle altre comunità non superavano il numero di trenta), finendo per delegare funzioni a chi non aveva adeguato equilibrio. Ma ricorda che quei ragazzi senza presente né futuro trovarono sulla collina riminese speranza e dignità; che la politica blandì Vincenzo, una delle figure più popolari in Italia, senza riuscire a sedurlo. Che la clamorosa attenzione mediatica attorno a San Patrignano non trasformò Vincenzo in un profeta folle. Che, invece, la ostinata persecuzione giudiziaria, non condivisa da tanti altri magistrati, assieme al dolore per la morte di Roberto Maranzano intristì Vincenzo fino a sfinirlo fisicamente.

Questo, e molto altro che qui non è possibile sintetizzare, racconta accoratamente Andrea Muccioli, che oggi si occupa, tra l’altro, di organizzazioni carcerarie. Anche particolari inediti, come quello di Vincenzo che, alla adorata moglie Antonietta, in un attimo di scoramento, all’inizio dell’avventura, chiede se non sia il caso di mollare, ricevendo da lei la decisa esortazione a continuare la missione in cui la famiglia, gratuitamente, stava impegnando esistenza e futuro. O quello del rapporto con la famiglia Moratti, dalla enorme ricchezza e dalla vocazione filantropica. Gianmarco, che vedeva in Vincenzo, spiega Andrea, un riferimento psicologico che andava oltre la esperienza di San Patrignano. E Letizia che, assunta la presidenza della Rai, senza probabilmente volerlo, determinò l’arrivo sulla collina riminese di uno stuolo di giornalisti zelanti.

Se ad Andrea chiedi un bilancio di quella formidabile e totalizzante esperienza, con la caustica sintesi di chi è cresciuto a Marina Centro di Rimini ti risponde che le chiacchiere stanno a zero e che se migliaia di persone tornarono alla vita lo si dovette a San Patrignano. E a chi gli chiede come combattere oggi la droga, Andrea, che mai ha assunto una qualsiasi sostanza, spiega che chi si droga, indipendentemente da quantità e qualità del prodotto, lo fa per cercare sballo. Dietro quella ricerca di astrazione dalla realtà c’è ansia, insicurezza, dubbio. Andrea lo riconosce ma avverte, invitando alla massima prudenza, che il punto è chiedersi se quello sballo possa essere, dalla normativa e dalla prassi sociosanitaria, consentito o addirittura tutelato. La testimonianza di Andrea Muccioli ha molto coinvolto, anche emotivamente, i numerosi intervenuti alla serata. Tra loro, i leader della “Round Table” di Rimini, Piero Merli, di Faenza, Riccardo Ligresti, di Ravenna, Andrea Sangiorgi, di Riccione, Alessandro Salvagno, della terza zona, Luca Pezzi. Giovani che s’interrogano, una gran bella abitudine.

Buona domenica, alla prossima.