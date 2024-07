Storie di ordinaria femminilità - Elena Baredi, la supervotata che parteggia per gli ultimi Elena Baredi è autentica, o la prendi o la lasci. Infatti, credo sia abituata a mettere in conto i distacchi

Elena Baredi

Dovessi definirla, scriverei così: una persona che non disdegna procedere controvento. Elena Baredi è autentica, o la prendi o la lasci. Infatti, credo sia abituata a mettere in conto i distacchi. La conobbi e la intervistai nel 2009, era da poco assessora a Cesena. Fui colpito da alcune sue dichiarazioni sulla politica, da intendersi soprattutto al servizio degli ultimi. La invitai a “Salotto blu”, mi trovai di fronte una donna autoironica, franca, dai modi squisiti, fermissima nei propri convincimenti. Puoi non essere d’accordo con lei, ma capisci che è solita scavare dentro se stessa, non adagiarsi su slogan e semplificazioni che pur impazzano a sinistra come a destra.

Appresi poi che l’ avventura in giunta era terminata, non per sua volontà. La chiamai, la percepii delusa. La vidi scomparire dai radar, immaginai che la sua stella fosse tramontata, come avevo visto succedere moltissime volte. Poi, una decina d’anni dopo, qualche mese fa, la seppi candidata al consiglio comunale di Cesena. Il 9 Giugno è stata eletta con un numero formidabile di preferenze, mai registrato in città. Il sindaco Enzo Lattuca l’ha chiamata in Giunta. Per questa conversazione l’ho raggiunta in una saletta del Municipio di Cesena. Nessuna aria di rivincita, l’ho trovata come l’avevo lasciata: tormentata, sorridente, frenetica, mai banale.

Elena, da dove vieni?

Mia mamma, figlia di contadini di Cannucceto di Cesenatico, diventò maestra elementare. Mio babbo, abbandonato dai genitori da bambino, fu adottato a Bagnarola di Cesenatico da commercianti di carbone. Il padre adottivo, Giulio Baredi, mio nonno, aveva passione per la politica, fu consigliere comunale repubblicano a Cesenatico.

Sei figlia unica?

No, c’è mia sorella Giulia. E c’è mio figlio Pietro Rusticali, che è laureato in giurisprudenza e che sta finendo il praticantato. In famiglia crediamo nell’istruzione. Da bambina capii che il riscatto sociale di mia mamma era arrivato con lo studio, lì cominciò la mia fascinazione per la scuola.

Il tuo percorso.

Anno spartiacque, il 1985. Studiavo. Fondai nientemeno che una compagnia teatrale, si chiamava “Piccole voci” e realizzava spettacoli per bambini. Il grande Tinin Mantegazza, celebre autore televisivo e scrittore per l’infanzia, e sua moglie Velia, anch’ella artista, decisero di investire su di me. Mi diedero insegnamenti e suggerimenti, mi donarono pupazzi e berrettini da loro ideati che usavano nella trasmissione “Albero azzurro”, la più seguita in Rai.

Poi.

Mi laureai in sociologia. Scelsi di insegnare nella scuola primaria, sulle orme di mia mamma. Incontrai Filippo Renda, direttore dei servizi psichiatrici della ASL di Bologna. Intendeva fondare una compagnia teatrale composta da persone con patologie psichiatriche. Mi distaccai dalla scuola, l’idea mi travolse. Per dieci anni fui regista e autrice. Ci presentammo in tutti i teatri italiani con spettacoli rivolti alle scuole. Esperienza che mi diede tantissimo. Durò fino al 2009, quando il neo eletto sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, mi chiese di fare l’assessore nella sua Giunta.

Rammento una foto che mostrai a “Salotto blu”. Ritrae quattro ragazzi in Piazza del Popolo. Tu eri, per distacco, la più carina, ma gli altri sarebbero diventati calibri da novanta: Paolo Lucchi, attuale presidente di Legacoop Romagna, Luca Panzavolta, leader di Conad Italia, Graziano Gozi, direttore di Confesercenti di Cesena e Ravenna.

Eravamo giovani comunisti. Credevamo in una società migliore, più giusta. Era il 1985, entrammo in consiglio comunale a Cesena, il partito investì su di noi. Ero capo scout, il Vescovo chiese di non impegnarsi in partiti non cattolici. Lasciai, con dispiacere, lo scoutismo. Il partito mi esortò a frequentare la scuola di formazione politica delle Frattocchie, a Roma.

La mitica scuola delle Frattocchie. Com’era?

Un ambiente bellissimo, coinvolgente, arrivavano coetanei selezionati dalle federazioni di tutta Italia. Mi abituai a documentarmi, studiare, approfondire. Imparai a essere radicale, che significa non fermarsi alla superficie dei problemi. Perché fai quella faccia?

Non afferro.

Non mi riferisco al Partito Radicale, ma all’idea di vedere le cose con occhio attento. Si può mandare una cartolina ai familiari scrivendo che il mare è bello. Oppure si può descrivere il profumo e il suono del mare: approfondendo, spiegando, impegnandosi a scavare nei dettagli. Quello è per me essere radicali.

L’attualità. Quasi mille preferenze alle comunali, record di sempre a Cesena. Sensazione?

Tanti consensi mi hanno fatto sobbalzare il cuore, non me l’aspettavo. Come sai, dal 2014 non ero più in amministrazione, e non ero mai stata in precedenza iscritta al Partito Democratico. Avevo militato in partiti di sinistra come Sel, Articolo1. Poi arriva Elly Schlein mi convinco che si stia aprendo una finestra per le mie idee, aderisco al PD. Enzo Lattuca mi chiede di candidarmi. Accetto, mi metto in gioco dopo tanto, raccolgo 942 preferenze, come a nessuno era mai capitato. Senza parole.

Come te lo spieghi?

Penso che le persone abbiano apprezzato il mio modo di essere, l’idea di società che mi muove. In questi anni ho fatto cose in cui credo profondamente. Sono ideatrice delle “Cucine popolari”, luogo in cui da quattro anni centinaia di volontari preparano pasti per persone che pagano quel che vogliono o possono.

Lo fa anche la Caritas.

Enorme rispetto per la Caritas, ma la nostra è altra cosa. Da noi si predica l’eguaglianza, non la carità. Riconosciamo il diritto al cibo per chiunque. Per me si tratta di una ossessione, politica e morale: trovo intollerabile che nelle nostre città possa esserci chi non ha casa o un pasto. Serviamo in piatti di ceramica e bicchieri di vetro. Viene chiunque voglia e paga quel che vuole.

Parliamo di donne. Anche a Forlì la più votata del 9 Giugno è femmina, Paola Casara, milletrecento voti, record. A Forlimpopoli Milena Garavini è stata rieletta sindaca con grande consenso, lo stesso dicasi per Valentina Palli a Russi. Poi: Monica Rossi a Mercato Saraceno, Ilaria Marianini a Santa Sofia, Sara Bartolini a Roncofreddo, Michela Bertuccioli a San Giovanni in Marignano, Luisella Mele a Mondaino, Lara Gobbi a Verucchio, Elena Zannoni a Lugo. Casualità?

No, penso sia giunto il tempo delle donne. Serve, anche in politica, nella pubblica amministrazione, uno sguardo diverso sul mondo, un’attenzione alle sfumature e le donne ne sono maggiormente dotate. Vuoi anche un’altra lettura?

Ovviamente.

Lo affermo provocatoriamente, ben sapendo che non si tratta di un principio assoluto: per gli uomini l’idea stessa di potere è legata alla conquista, per noi donne potere equivale a responsabilità. Noi sappiamo che fuori dall’ufficio dobbiamo confrontarci con la realtà quotidiana, fare la spesa, la lavatrice, pensare ai figli. Per certi uomini l’ufficio, i simboli del potere, sono tutto. Elettrici ed elettori se ne vanno accorgendo.

Provoco anch’io. Due anni fa feci una ricerca che snocciolai a “Salotto blu”. Le prime sette città della Romagna (Forlì, Rimini, Ravenna, Cesena, Faenza, Cervia, Cesenatico) hanno avuto duecento sindaci ma una sola donna: Nadia Masini a Forlì dal 2004 al 2009.. Non è che a voi femmine lascino solo i centri minori?

E’ successo in passato perché la politica, tutta, è sempre stata fondata sull’idea maschile di comando. I partiti sono sempre stati organizzati con tempi e modi declinati al maschile. Non devo ricordarti che alle donne il diritto al voto è stato concesso nel 1946. Più le comunità sono grandi più guidarle significa esercitare il potere, goderne i benefici. Cose che gli uomini tendono a tenere per sé. Ma cambierà, fidati, il tempo delle donne è giunto.. E’ tempo che i partiti si occupino delle donne e le donne dei partiti. Poi, lo so bene, non basta essere donna per costituire garanzia. Giorgia Meloni, consentimelo, non è la mia figura politica di riferimento.



Una volta mi dicesti che la politica è parola plurale.

La politica è luogo della mediazione faticosa. Devi saper raccogliere tanti pareri diversi, frequentare il libero mercato della circolazione delle idee. Non fai politica sul serio se non ami l’umanità, che devi essere disposto ad ascoltare nelle sue mille sfaccettature. Alla politica spetta la sintesi, ma il primo obbligo è l’ascolto.

La sinistra esiste davvero?

Come lente con cui guardare il mondo, sì. Esiste anche per potere scegliere la parte dalla quale stare, che per me è sempre quella degli ultimi. Fare qualcosa per gli ultimi non significa togliere qualcosa a chi sta meglio. Se, invece, ci si arrocca sulla difesa chi sta meglio è probabile si finisca per togliere qualcosa agli ultimi.

Concetto affascinante. Però la sinistra è anche collateralismo con associazionismo d’impresa, con legittimi sistemi di interessi, con certa finanza

Non ho mai frequentato quei mondi, non mi hanno mai interessato, non sono mai risultata loro interessante.

Sei assessora alla scuola, tua antica passione.

La scuola è l’infrastruttura più necessaria che esista. E’ urgentissimo che Governo, Regioni, Comuni, investano sulla scuola, molto di più di quanto sta avvenendo. I soldi spesi nell’istruzione sono l’unico investimento certamente fruttifero. E dobbiamo restituire centralità all’insegnamento. La scuola, dal canto suo, deve assolutamente ritrovare la propria fascinazione, deve risultare luogo seducente per le tre componenti fondamentali: docenti, studenti, famiglie.

Hai anche la delega alla formazione professionale.

Ce n’è gran bisogno, va valorizzata. Però dobbiamo capire che la scuola è altra cosa, non dobbiamo confonderla con la formazione professionale, la scuola non deve formare lavoratori. Deve preparare ragazzi in grado di cambiare il mondo, in meglio, con la cultura, la passione civile, la consapevolezza. Dalla scuola devono uscire ragazzi che cambieranno il mondo da medico, da perito, da insegnante. Dopo la scuola, solo dopo, deve arrivare la formazione professionale, nella vita di un giovane.. Sono favorevole a fissare l’obbligo scolastico a diciotto anni.

Ho recentemente intervistato Bruno Piraccini, che reputo il cesenate più autorevole. Mi ha detto che a Cesena l’attitudine a condividere, più sviluppata che altrove, viene dalla tradizione mezzadrile campagnola.

Concordo sulla autorevolezza di Piraccini e penso abbia ragione. Il cuore della Romagna, geograficamente ma non solo, è Pievesestina. Noi cesenati nei secoli abbiamo imparato a lavorare le terra di pianura e anche quella di collina. E quando la terra non dava più niente e non c’era da mangiare, siamo andati a fare i pescatori. Noi ci mettiamo d’accordo e fissiamo l’obiettivo, proviamo a raggiungerlo. Non sei cesenate, ma puoi sempre migliorare: frequenta le nostre “Cucine popolari”, ti si aprirà un mondo.

Ringrazio Elena Baredi e i lettori. Buona domenica, alla prossima.