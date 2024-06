Storie di ordinaria femminilità. Eleonora Mazzoni, l'attrice che ha scelto la letteratura Eleonora Mazzoni non vuole essere ammirata. Vuole capire, spiegarsi, approfondire. Non a caso, tra le espressioni del pensiero che governa, ha scelto la scrittura

Eleonora Mazzoni

Una fuoriclasse. Non saprei catalogarla diversamente. Per garbo, simpatia, autoironia. Per acutezza di ragionamento. Per senso della realtà, consapevolezza dei propri talenti ma anche della missione di dover dare il meglio. Potreste definire diversamente una ragazza che un bel giorno parte da Forlì e si presenta a Roma col sogno del teatro senza alcun aggancio, puntando esclusivamente su cultura e passione? Che poi calca i palcoscenici italiani con pilastri come “Le allegre comari di Windsor” o “Sogno di una notte di mezza estate”? Che, senza giocare la carta dell’indiscutibile fascino, fa cinema, annoverando successi come “Ritorno a casa Gori” o “Tre uomini e una gamba”? Che è scoperta dalla televisione e recita in una ventina di fiction notissime, come “Distretto di polizia”, “La squadra”, “Elisa di Vallombrosa”? Che, infine ma non alla fine, perché con lei non conosci mai il domani, rammenta di essere laureata con lode in Lettere e comincia a scrivere romanzi potenti, che scalano classifiche e confini per “Einaudi”, la casa editrice più prestigiosa del Paese?

Sembra una favola, è la sua biografia. Di cui non parla: ti racconta di mamma, babbo, fratelli, con entusiasmo. Con più pudore della famiglia che ha creato, dei due figli. Della terra d’origine, delle aspirazioni. Sempre del domani, mai di ieri. Autoreferenza zero, curiosità mille. Fa tutto con leggerezza, rispetto. Prima di questa conversazione l’avevo intervistata in tele a “Salotto blu”. Al termine, il regista di VideoRegione, Carlo Venturi, mi confidò di non avere mai incontrato una donna di spettacolo così poco interessata alla propria immagine e tanto a spiegare le proprie idee. E tanto divertita.

Eleonora Mazzoni non vuole essere ammirata. Vuole capire, spiegarsi, approfondire. Non a caso, tra le espressioni del pensiero che governa, ha scelto la scrittura. La più solitaria, cocciuta, snervante, delle arti. E scrive bene sul serio, come pochi. A Forlì è in corso il “Festival di Caterina”, di cui è direttrice artistica.

Eleonora, da dove vieni?

Orgogliosamente da Villafranca di Forlì. Mio babbo era medico di famiglia della zona, mia mamma maestra elementare. Mia nonna materna era di Sarsina. Siamo cinque tra sorelle e fratelli.

Un discreto numero…

Sì, e pensa che la nostra era famiglia di convincimenti laici. Al tempo era soprattutto nelle famiglie cattoliche che i figli abbondavano. Mettiamola così: tra mamma e babbo era costantemente acceso il fuoco della passione. (Eleonora, come frequentemente le succede, ride).

Prima della classe al Liceo, Laurea con lode, molto carina. Che peso avere una sorella del genere!

Un pochino sì, ma mi vogliono bene. Una famiglia unita, motivo di orgoglio. Con i genitori come faro. Ricordo i tanti che parteciparono al funerale del babbo: era uno di quei medici che andava a casa dei pazienti anche di notte. Il suo esempio ci ha trasmesso il valore della comunità, della semplicità.

Giustifica ai nostri occhi la scelta di abbandonare la Romagna per Roma.

Sai che a volte mi chiedo come abbia fatto? A Villafranca torno appena posso e d’estate trascorro due mesi interi a Cesenatico, il luogo più bello del mondo. A Forlì ho l’onore della direzione artistica del “Festival di Caterina”, circostanza che mi gratifica. Sono giustificata?

Quasi del tutto.

Allora aggiungo: ovunque andiamo noi romagnoli siamo ben accolti, c’è una predisposizione positiva nei nostri confronti. Ci vengono riconosciuti passione, competenza, attitudine a fare squadra, talento. In tutti i campi.

Per te non è stato facile partire.

Assolutamente no. Per svolgere i miei mestieri andai contro i convincimenti della famiglia, lasciai la mia terra. Dopo il Liceo Classico mi iscrissi a Medicina, abbandonai e passai a Lettere. Il babbo ci rimase male, si consolò pensando che sua figlia sarebbe stata docente di letteratura. Neppure quello avvenne! A Roma all’inizio non mi trovavo bene, mi mancavano gli amici, la famiglia. Ho fatto tutto per una spinta interiore, un amore grande, che inizialmente era il teatro e che poi è diventata la possibilità di esprimermi con linguaggi diversi.

Eri ragazza di paese, in fondo.

Sì. Chi può mai dire cosa sarà della propria esistenza? Inseguivo un sogno avendo come comandamento quello di impegnarmi al massimo, come ci avevano insegnato i genitori. Per me Villafranca era una città, Forlì l’orizzonte, Bologna l’ignoto o quasi. Per tornare da Roma impiegavo sei ore. Ma se volevi fare teatro, tanto più il cinema, era a Roma che dovevi stare.

Credevi nel talento.

Era l’insegnamento di mio padre. Mi laureai a Bologna in lettere classiche, poi mi trasferii a Roma, in una stanza in affitto, dando un tempo limite alle mie aspirazioni. Ero una goccia nel mare, non conoscevo nessuno. Mi iscrissi alla scuola di recitazione Galante Garrone. Mi diplomai. Avevo ventisei anni. Cominciai a fare teatro: mi sentivo motivata, ma la strada era incerta e lunghissima.

Cosa successe?

Non sapevo come muovermi. Citto Maselli, regista di pellicole molto note, cinema d’autore, era stato mio insegnante. Ero stata selezionata per una scuola sperimentale che si teneva a Montalcino. Mi propose una parte nel suo film “Cronache del terzo millennio”. Di certo non fu un successo commerciale, ma a me sembrò una cosa grande. A quel punto un altro docente mi consigliò di rivolgermi ad un agente. Scelsi una donna che godeva di ottima reputazione. Mi disse che ero simpatica come Bice Valori, mi dette spinta emotiva. E’ tuttora la mia agente.

Impossibile, per ragioni di spazio, scorrere il tuo formidabile curriculum. Allora, per favore, rispondi d’istinto. Cosa è per te la letteratura?

Inizialmente era lettura, l’adolescenza, la giovinezza a Villafranca. I libri compagni di viaggio, che mi aiutano a superare una timidezza che non esagero nel definire patologica. Pensa: da ragazza non rispondevo neppure al telefono di casa, mi sentivo in imbarazzo.

Poi letteratura è diventato scrivere. Ci arriviamo; ma intanto definisci la parola teatro.

La mia seconda nascita. La mia scelta autonoma, la ribellione, la possibilità identitaria. La opportunità di capire chi ero, cosa sapevo e potevo fare. Un grande amore.

Il cinema.

La passione travolgente. Nata per caso. Il teatro è famiglia, quotidianità. Il cinema è l’amante che ti seduce. In teatro sei tu che amplifichi ciò che hai dentro, che è tuo. Nel cinema l’inquadratura ti spoglia, ti rivela, ti entra dentro.

La televisione.

La sicurezza, anche economica, la riconoscibilità. Strade che si aprono. Opportunità. Magari quella di comprarti un gioiello di cui, per la verità, non ti è mai importato. L’opportunità di tornare al teatro, non a quello di successo, ma quello alternativo, di ricerca, in gergo “0ff”, che ti consente di esprimerti totalmente.

Mi hai detto che oggi ti senti scrittrice e basta.

Sì. Da una decina d’anni principalmente scrivo. Se vuoi scrivere bene lo devi fare dedicandoti intensamente. Ho la mia famiglia, poi la scrittura. Mi impegna molto e mi avvince, mi entusiasma. Le mie storie, del resto, partono da ossessioni che sento dentro.

Tutto sembri meno che ossessionata, spiegati.

Le storie che descrivo partono da mie domande, da turbamenti, da interessi profondi. Non faccio cose perchè vadano bene, nella prospettiva che abbiano successo. Del resto, non sai mai se avranno davvero successo, inutile puntare a quello. Deve essere qualcosa che ti interessa profondamente. Ci metto molto a scrivere, investo una parte della vita.

Recentemente per Einaudi hai pubblicato “Il cuore è un guazzabuglio”, brillante rivisitazione della figura di Alessandro Manzoni.

Fin da ragazza ho ritenuto “I promessi sposi” un romanzo epocale, al netto di come venga letto a scuola. Manzoni, poi, era uomo sorprendente, tutt’altro che chiuso, bigotto. Mente brillantissima, cuore avventuroso.

Il tuo primo romanzo, “Le difettose”, fu un caso letterario.

Quello della difficoltà di avere figli era tema che sentivo profondamente. Il libro era un racconto sul desiderio. E su cosa può succedere se rischi di fallire in una società che non ammette fallimenti. Le donne si portano addosso anche questo peso, essere giudicate perché non fanno figli o non possono averne. Non solo una riflessione sulla fecondazione artificiale.

Diventasti scrittrice vera, non solo per avere scalato le classifiche di vendita. Poi ci fu un altro libro intimista o quasi, “Gli ipocriti”.

Una specie di romanzo di formazione, come si diceva un tempo. Un racconto sulla ricerca di Dio e sul rapporto tra figli e genitori. Se abbiamo finito di elencare i miei libri (Eleonora ride), voglio dirti un cosa su scrittura e altri mestieri.

Certo.

Nessun mestiere vale la pena se la posta in gioco è bassa. Ovviamente, non mi riferisco ai soldi. Viviamo una volta sola, dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Impegnarci in quel che facciamo. Talvolta il successo arride, più spesso no. Ma dobbiamo aggiungere qualcosa a quel che già c’era, risultare utili.

Il “tuo” Festival di Caterina è evento di spettacolo e di autentica cultura. Accettasti la direzione artistica, certo non ne avevi bisogno.

Me lo chiese la mia città, un onore. Il fatto che mi sia stato riproposto l’incarico per la terza volta consecutiva mi fa grande piacere. Intitolare il festival a Caterina Sforza è scelta che mi convince. Le donne sono forza, fiducia in se stesse, curiosità. Fare qualcosa per le donne, in nome delle donne, mi galvanizza.

C’è qualcosa che non hai ancora fatto e che ti piacerebbe?

Adesso sono impegnata a scrivere. In futuro mi piacerebbe diventare regista. Non subito, ma sono pronta, succederà.

Una notizia, Mazzoni regista. Mi hai parlato di tuo babbo: si è poi consolato?

Alla fine è stato soddisfatto di quel che mi ha visto fare. A lui, alla mamma, non interessava che diventassi famosa. Importante era che riuscissi a realizzarmi in quel che facevo.

Ho capito una cosa. Abbiamo scampato il pericolo che tu diventassi medico.

(Eleonora ride) Mio fratello è medico, bravissimo. Ma mi sottovaluti: sono secchiona in tutto, mi sarei applicata al massimo, sarei stata dottoressa affidabile.

Ringrazio Eleonora Mazzoni e i lettori. Buona domenica, alla prossima.