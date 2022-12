Ercole Baldini e quella ultima notte trascorsa assieme a Jacques Anquetil Credo che Ercole Baldini ogni giorno abbia ringraziato il destino e che mai sia spenta la sua curiosità. Non si è mai attardato troppo a pensare al passato, gli interessavano di più vita e affetti. Che è modo per essere felice; ritengo, per quel poco che so di lui, che Ercole felice lo sia stato davvero.

Nella primavera del 2001 ripresi, dopo una ventina d’anni, il giornalismo scritto. Mi sollecitarono a farlo due capi-redazione del “Carlino”, Grazia Buscaglia e Massimo Pandolfi, ai quali sono ancor oggi grato. Curai, in successione, due rubriche settimanali, “Un mercoledì da leoni” e “Il caffè della domenica”. Mi occupavo di personaggi romagnoli e, va da sé, mi sarebbe piaciuto incontrare Ercole Baldini, leggenda del ciclismo, per provare a restituirne la dimensione personale. Accedere a lui per me non era facile: non avevo prestigio professionale o antiche consuetudini nel mio arco. Per giunta, Ercole non era il classico ex campione che non vede l’ora di raccontare le proprie imprese. Il suo dopo carriera non era stato malinconico ma intenso e ricco di esperienze positive, in famiglia e negli affari. Aveva interessi economici anche in sud America, viaggiava assiduamente con sua moglie Vanda Beccari, modenese, figlia del presidente della sua prima squadra ciclistica, industriale della ceramica. Il campione olimpico e del mondo seguiva ancora il ciclismo ma non era l’unico mondo che frequentava. In vista dei settant’anni, Baldini era pieno d’energia, di cose da fare e di relazioni importanti. Lasciai perdere, non mi sentii di cercarlo.

Poi, ebbi un colpo di fortuna. In quei mesi ero impegnato, su incarico della Banca di Forlì e di quattro associazioni d’impresa, nel progettare missione e format operativo della società Multifor, che venne costituita nel dicembre di quell’anno. Nel corso di una presentazione della costituenda società a persone vicine alla Banca, conobbi Bruno Baldini, geometra e imprenditore, fratello di Ercole. Mi rivolsi a lui, sapendo che Ercole e sua moglie ne avevano grande stima: erano spesso via e i loro due figli risiedevano per lavoro in Sud America, dunque affidavano a Bruno la curatela di cose e interessi locali. Bruno, gentile, mi assicurò che avrebbe parlato al fratello. Di lì a qualche giorno mi chiamò: Ercole mi avrebbe ricevuto a casa, a Villanova.

Mi presentai un pomeriggio nella elegante casa dei coniugi, a due passi dalla campagna ove Ercole era cresciuto assieme ai fratelli. Mi trovai di fronte un uomo alto, solido, sorridente, che indossava una giacca blu di taglio sartoriale. Sedemmo in salotto (anche se lui, visibilmente, non amava restarsene fermo), poco dopo raggiunti dalla signora Vanda. Sono certo che ci fosse personale di servizio ma fu lei, con modi semplici, a preparare il caffè. Rimase inizialmente silenziosa, ma ebbi l’impressione che costituisse per il marito faro esistenziale, gli sguardi che il campione le rivolgeva lo spiegavano. Era donna colta, elegante, abituata a muoversi in qualsiasi contesto. Leggera come una piuma, il contrasto fisico con il potente atleta che era stato recordman dell’ora non la faceva sfigurare, rassicurata com’era dai lineamenti perfetti e dalla verve dialettica. Non che Ercole fosse un musingone, tutt’altro: era, anzi, narratore brillante e auto ironico. Si capiva, tuttavia, che era trattenuto, non gli andava di ripetere per la millesima volta la storia del campione che in un breve lasso di tempo diventa il più forte al mondo in un’epoca, non ci crederete ma è così, nella quale le prime pagine dei giornali sportivi erano dedicate al ciclismo e non al calcio. Mi raccontò, invece, volentieri altre cose. La gratitudine per genitori e fratelli, le amicizie con i colleghi, l’emozione di correre il trofeo Baracchi in coppia con Fausto Coppi e di aiutarlo ad arrivare in fondo, l’incredulità di fronte ai guadagni che gli venivano prospettati e riconosciuti. E l’omaggio che sempre aveva rivolto alla fortuna. Mi spiegò: “in poco tempo ottenni grandi successi e conobbi la persona più importante della vita. Non m’importa se la carriera non è stata lunga, ho avuto tutto”.

Vanda, in piedi, gonna grigia e golfino blu sopra la camicia bianca, appoggiata alla grande finestra da cui si scorge la Via Emilia, assentiva. Decisi di correre il rischio di prendermi confidenza, memore delle parole di Lino Ventura in un famoso film francese: “se non hai grandi qualità puoi vivere solo correndo rischi”. Le chiesi come avesse vissuto, in gioventù, la enorme popolarità di Ercole. Si mise a ridere e mi raccontò: “non sempre potevo o volevo seguirlo, anche se sapevo quante attenzioni ci fossero attorno a lui. Al Tour de France, una volta, mi accorsi che alcune ragazze tentavano di scalare un albero per farsi notare da lui e da altri corridori all’esterno dell’albergo dove alloggiavano. Ma sapevo chi era lui, mi fidavo”. Ercole rise, divertito, i suoi occhi vivaci ballavano come al ritmo d’una canzone allegra. Chiesi se potevo scrivere quel che mi aveva raccontato, Vanda fece cenno affermativo e, rimanendo in piedi, disse: “Ercole, racconta al signor Russomanno quella notte a Parigi con Anquetil”. Appresi una delle storie di sport e fratellanza più belle che mi sia capitato di ascoltare.

Jaques Anquetil era stato tra i più grandi di sempre, fortissimo in ogni specialità, vincitore di cinque Tour De France, l’unico nella storia ad avere vinto nello stesso anno Tour e Giro e Tour e Vuelta. Non c’è bambino di quegli anni che non abbia giocato con la biglia di plastica con impressa la sua immagine e il suo cognome. Non c’è sportivo con i capelli bianchi che non lo ricordi. Fu sincero amico di Ercole, seppur si fossero dati battaglia per le strade del mondo e da lui fosse diversissimo negli atteggiamenti personali. Più volte fu ospite della casa di Villanova. Aveva poco più di cinquant’anni quando fu colpito da un male incurabile. Ercole e Vanda, che avevano frequentato lui e diverse delle sue compagne, ne conoscevano le difficoltà di salute. Non s’aspettavano, però, un epilogo tanto rapido e doloroso. Vanda ricevette una telefonata dall’ultima compagna del fuoriclasse francese: “Siamo in ospedale a Parigi, i medici dicono che Jaques è alla fine, gli farebbe piacere rivedere Ercole”. Vanda e Baldini partirono immediatamente, fu così che Anquetil, ancora cosciente, trascorse la sua ultima, o forse penultima, notte, non ricordo, con Ercole seduto a fianco del suo letto d’ospedale. Baldini gli teneva la mano, si scambiarono parole. Non intendo schiacciare il pedale del gas sulla retorica, eppure quel racconto mi emozionò, rammento che lo stesso Ercole si commosse rivivendolo.

Ovviamente, chiesi di poterne scrivere, Ercole mi autorizzò e lo feci nel pezzo sul Carlino. Dopo l’uscita dell’articolo i coniugi mi invitarono a tornare a Villanova, Ercole mi mostrò con orgoglio, assieme a Bruno, il museo sportivo che andava allestendo nel parco della villa, oggi completato e in grado di interessare chiunque. Da allora ho incontrato e sentito Baldini ripetutamente; per due o tre volte mi fece anche l’onore di essere ospite a “Salotto blu”. Nell’ultima occasione vista e udito non lo aiutavano più adeguatamente ma rispose all’invito con la bonomia e lo spirito di sempre.

Nel corso dei nostri colloqui mi parlò più di Anquetil, Coppi, Poulidor, Bahamontes, Nencini, Pambianco, che di se stesso. Era interessato a quel che succedeva attorno a lui: sopravvalutando le mie conoscenze, mi chiedeva di economia e politica. Era sinceramente rispettoso di tutti, persone, sodalizi, istituzioni. Atteggiamento che lo accomuna a Secondo Casadei, che scrisse una canzone di successo riferita al grande campione. Riccarda, figlia di Secondo, potrebbe raccontarvi gustosi aneddoti sulla amichevole frequentazione tra i due. Non a caso, all’interno della mostra su Secondo, che abbiamo allestito lo scorso Settembre a Forlì per volontà del Comune e del Sindaco, Riccarda ed io abbiamo scelto di dedicare più di un ricordo ad Ercole. Tra essi, una immagine di Baldini ritratto all’interno della casa di Savignano del Maestro, con alle spalle gente che affolla il giardino e prende d’assalto le finestre per poter scorgere il forlivese volante. A ulteriore conferma della straordinaria popolarità riferita dalla signora Vanda quel pomeriggio a Villanova. Il campione e il musicista, sul finire degli anni cinquanta, erano senza dubbio i due romagnoli viventi più conosciuti nel mondo, entrambi orgogliosissimi delle proprie radici.

Credo che Ercole Baldini ogni giorno abbia ringraziato il destino e che mai sia spenta la sua curiosità. Non si è mai attardato troppo a pensare al passato, gli interessavano di più vita e affetti. Che è modo per essere felice; ritengo, per quel poco che so di lui, che Ercole felice lo sia stato davvero.