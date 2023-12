Al Pronto Soccorso non si trova gente in gita Spero di non doverci tornare al Pronto Soccorso, ma mi sono fatto un’idea. La gente viene qui perché sta male e si sente protetta da professionalità e strutture

Foto di repertorio

Nel dibattito sulle strutture sanitarie, luogo comune diffuso, probabilmente ad arte, è che ci sia una giuliva corsa ad affollare il Pronto Soccorso da parte di chi drammatizza il proprio stato di salute. Un gran numero di perdi tempo, in mancanza di un buon film in tele e suggestionati da un banale sbalzo di pressione, non vedrebbero l’ora di passare un’emozionante nottata al Pronto Soccorso coccolati dalla gratuita sanità pubblica.

Ok. Una ventina di giorni fa ho passato notte e mattina al pronto soccorso del Morgagni-Pierantoni. Ve ne racconto. Con una premessa: abito a Meldola, ove da una decina d’anni esiste un virtuoso agglomerato di medici di base e infermieri in Piazza Orsini caratterizzato da professionalità e cortesia, molto apprezzato in paese.

Perchè, dunque, non mi sono indirizzato lì, come abitualmente faccio con fiducia? Perchè sono le nove di sera di un giorno festivo, la struttura è chiusa. Il freddo ha resuscitato un’antica asma che pareva debellata, ho un intenso spasmo bronchiale. Non reagisco, anzi le inalazioni che tengo in casa mi rendono ulteriormente pesante il già faticoso respiro (apprenderò al Pronto Soccorso che talvolta succede). Serve cortisone a effetto rapido. La guardia medica? Un amico medico al telefono mi sconsiglia, sarebbe un passaggio intermedio. Mia moglie chiama il 118. Arriva rapidissimamente. Un infermiere gentile, A., mi dice che la pressione è elevata, la saturazione è buona ma che serve andare al pronto soccorso perché il respiro è affaticato. Parto. Per la cronaca, non mi sto divertendo e non ho spirito di chi va in gita.

Arrivo ove ti fanno una prima visita e ti dispongono su una barella o un lettino. Vedo parecchia gente che non sta bene, seduta, più spesso stesa su lettini, qualcuno ha un parente a conforto. Vedo ragazze e ragazzi in divisa da infermiere che danno l’anima. Concentrati, rapidi, confortanti. Vedo altre tre persone che si danno un gran da fare. Suppongo siano Oss. Non vedo un medico. Suppongo ce ne saranno all’interno degli ambulatori. Il collo di bottiglia è dato dal fatto che deve essere il medico a guardarti. Nella sala d’attesa esterna il numero di chi aspetta cresce, altre ambulanze arrivano. Display luminosi indicano la previsione di attesa a seconda del colore che ti è stato attribuito.

Una cosa mi è chiara: dove mi trovo nessuno sta bene. Una donna araba ha forti dolori addominali, il volto molto sofferente. Una delle infermiere si rivolge ad alta voce allo staff e dice: “barriera linguistica”. Immagino che la dizione possa far scattare un protocollo. La signora araba non conosce l’italiano. L’infermiera usa anche l’inglese per chiederle se sopporta oppure no i farmaci, ma la signora non capisce. Mi chiedo come se ne uscirà. Fortunatamente, un signore steso in un lettino dice all’infermiera che può fungere da interprete. L’infermiera respira. Il mattino dopo scorgerò un uomo amorevolmente vicino alla signora, ancora stesa sul lettino, probabilmente il marito.

Un signore anziano, su un lettino, sta male, respira a fatica. La nuora che lo assiste mi conosce. Mi spiega che è malato gravemente, è tesa, partecipe. Gli accarezza la fronte, lo consola, gli parla incessantemente. Qualche giorno fa in un negozio l’ho incontrata. Mi ha detto che il suocero è ancora ricoverato.

Una signora stesa su un lettino si lamenta in modo sconnesso, ha un boccaglio che le infermiere tentano di farle tenere (penso favorisca il respiro) ma la donna lo respinge. Gli addetti sono pazienti, la donna è irrequieta. Una infermiera si chiama C., una M., la terza non ricordo. E’ quest’ultima che la signora irrequieta a un certo punto chiama a sé: la stringe tra le braccia, cerca conforto. L’infermiera le accarezza la fronte. Siamo testimoni d’un incrocio magico tra dolenza e gioventù, tra angoscia e professionalità. Le ragazze e i ragazzi con la pettorina blu catalizzano speranza.

Mi sovviene un ricordo del novembre 2020. Ero ricoverato per un intervento alle corde vocali presso il formidabile reparto chirurgico guidato dal dottor Claudio Vicini. Il mio compagno di stanza, anziano, rientra dopo circa dieci ore dalla sala operatoria, tanto è durato il suo complesso intervento. La notte per lui è pesante e ansiogena. Una dottoressa e due infermieri, una femmina e un maschio, tutti e tre ampiamente sotto i quarant’anni, lo assistono senza sosta, febbrilmente. Maneggiano tecnologie avanzatissime ma li governa un dovere sacrale, antico come la solidarietà tra simili. Fino a poco fa non conoscevano quell’uomo, ma ora gli sono figli in una notte incalzante. Verrà mattina e non lo avranno mai lasciato solo. Non ho mai più incontrato la dottoressa e i due infermieri, ma i loro volti stanchi e generosi non li ho dimenticati.

Intanto al pronto soccorso è arrivato A. Lo conosco, ha un negozio in centro. Ha trovato sua mamma in crisi glicemica, l’ha portata d’urgenza. Lei è sul lettino, pallida. A. la conforta, la chiama teneramente amore, le tiene la mano. A. è in perfetta forma ed è di buon carattere, si guarda intorno e vede gente in difficoltà. Chiede a tutti se serve una mano, va a prendere acqua alla macchinetta per chi non si può muovere. Il suo telefono prende l’esterno, è l’unico, lo presta a chi vuol chiamare casa. Anche al signore che ore prima ha fatto da interprete con la donna araba. Il pronto soccorso è anche questo.

Una signora magra, anziana, sola, chiede aiuto a bassissima voce. Sono le tre. M. la raggiunge, sta a lungo con lei. Ascolto C. parlamentare con coloro che premono dall’esterno e lamentano lunghezze e disagi. Lei spiega, argomenta. Ferma, mai impaziente. Questo luogo è un avamposto, gli infermieri rimangono sulla breccia per turni di dodici ore senza mai perdere controllo.

Un ambulanza porta una ragazza atletica. L’infermiera di cui non ricordo il nome le misura i valori. La ragazza ha partorito quattro giorni prima, qualcosa in lei non sta funzionando. Un’altra ambulanza porta un giovane che mi appare in forma. Ma un anno prima, lo sento mentre lo spiega a M, ha avuto un ictus e stanotte non si è sentito bene. Per entrambi, la ragazza e il giovane, partono, come è stato per tutti noi, i primi accertamenti.

Alle sette di mattina una nuova squadra da il cambio agli infermieri. Potrei raccontare di altre persone, ma basta. Una cosa è certa: nessuno è venuto al Pronto Soccorso per fare turismo o scacciare paturnie. Poi, ovviamente, c’è chi è a rischio della vita e chi no. Io, entrato verso le dieci di sera, sarò visto dal medico dodici ore dopo. E’ una donna: cordiale, risoluta. Analizza gli esami che mi hanno fatto in nottata: sangue, pressione, saturazione, lastre toraciche, elettrocardiogramma, tampone, etc. I farmaci che mi sono stati somministrati. Mi visita approfonditamente. Giorni dopo apprenderò che è specializzata in pneumologia, quindi per il mio caso è l’asso di briscola, e che è figlia di due infermieri. Buon sangue non mente.

Spero di non doverci tornare al Pronto Soccorso, ma mi sono fatto un’idea. La gente viene qui perché sta male e si sente protetta da professionalità e strutture. Come la giri la giri, se starà male tornerà qui. Quanto meno di notte, quando altri servizi sanitari si spengono. Perchè se è vero che la notte popola di fantasmi la mente dei sofferenti, lo è altrettanto che se col buio altri presidi ammainano bandiera dove ti dirigi? Come fai a dotare strutture parallele di professionalità altrettanto elevate e rassicuranti, di adeguate tecnologie? Le famose CAU, di cui si sente parlare da decenni, mi appaiono come certe ideologie ottocentesche: affascinanti ma teoriche. Forse varrebbe la pena potenziarli, i Pronto Soccorso, piuttosto che il contrario. Almeno fino a quando l’idea, sacrosanta, di medicina del territorio, non sarà effettivamente concretizzata.

Una cosa, invece, la sapevo da tempo. Infermieri e professionisti della Ausl meriterebbero un monumento nelle piazze cittadine. E’ gente che sparge del bene, rispetta il prossimo e la deontologia e ormai da tempo governa anche tecnologie e saperi sofisticati. Gente che non si tira indietro: più la corrente è forte, più si bagna per non lasciarti annegare. Grazie ragazze, grazie ragazzi: un bel po' di gente vi è riconoscente.

Buona domenica, alla prossima.