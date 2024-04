Il Distretto bio-simbiotico, una intesa vincente tra territori e intelligenze Andando al nocciolo, si tratta di un mezzo miracolo destinato a convogliare in quell’area salubrità e opportunità economiche. E’ la prima esperienza del genere in Emilia-Romagna e a questo punto osservata con ammirazione anche in altre aree del Paese, a fini emulativi

La settimana scorsa ho potuto seguire da vicino il convegno, tenutosi a Santa Sofia nella sede di Romagna Acque, dedicato all’attività del Distretto bio- simbiotico creato nella Val Bidente.

Andando al nocciolo, si tratta di un mezzo miracolo destinato a convogliare in quell’area salubrità e opportunità economiche. E’ la prima esperienza del genere in Emilia-Romagna e a questo punto osservata con ammirazione anche in altre aree del Paese, a fini emulativi.

Tutto cominciò quando, su impulso di una ricercatrice, Lisa Paganelli, prese il via una virtuosa collaborazione tra cinque Municipi (Premilcuore, Santa Sofia, Galeata, Civitella, Meldola), Romagna Acque, un Istituto di cura e ricerca di prestigio internazionale (Irst-Ircs), i plessi scolastici di vallata, Coldiretti e un gruppo di imprenditori illuminati.

Il meccanismo funziona, più o meno, così: imprenditori locali si impegnano a dar vita a coltivazioni innovative e rispettose dei principi ispirativi, i Comuni sovraintendono, i prodotti (frutta, verdura, carne, uova, vini, etc) vengono testati e distribuiti nelle scuole, l’Irst verifica gli effetti sulla salute. I risultati sono sorprendenti e molto incoraggianti.

Ascoltare gli interventi del Professor Giusto Giovannetti, dell’Università di Torino, luminare italiano della materia, della biologa Patrizia Serra, responsabile della sperimentazione clinica di Irst-Ircs, del primario di gastroentorologia di Forlì e Cesena, Carlo Fabbri, è stato, per ciascuno dei molti presenti, istruttivo e illuminante.

Il vecchio adagio secondo cui siamo ciò che mangiamo è apparso quanto mai attuale attuale, in epoca di sovrabbondanza di alimenti che definire artificiali sarebbe riduttivo e di cui non avremmo alcun bisogno. Quando poi Patrizia Serra, con l’umanità di chi ogni giorno incontra persone colpite da tumore, spiega che la non corretta alimentazione è causa frequente dell’insorgenza del cancro, domande sulle nostre abitudini a tavola siamo costretti a farcele.

Il circuito bio-simbiotico è, dunque, opportunità per una una esistenza migliore e più salubre, cominciando da bambini e ragazzi. Certezze che definiscono la portata della iniziativa bidentina, resa possibile dal convergere di passioni, intelligenze, attitudini a fare squadra.

Sono state persone, non il Grande Spirito o l’intelligenza artificiale, a concepire e mettere in moto questa cosa. Proviamo a conoscerle un po' meglio.

Lisa Paganelli, medico veterinario, tenace, intuitiva, è l’ispiratrice. Figlia di romagnoli, cresciuta in Sud Africa, divide la propria intensa settimana tra Poggio, collina del Bidente, ove ha sede la sua azienda agricola, e il centro storico di Rimini, zona Piazza Tre Martiri, Nel 2016 vinse il primo premio indetto dalla Comunità Europea per giovani innovatori in campo agricolo. Aveva puntato sul bio-simbiotico, il premio ottenuto rafforzò i suoi convincimenti. Ne parlò in Coldiretti di Forlì, Cesena e Rimini, associazione di cui era direttore Cleto Malara, un lughese non più ragazzo ma con lo sguardo rivolto al futuro. La chimica scattò immediatamente. Coldiretti, che da sempre ha occhio attento alla salubrità alimentare (al convegno sono intervenuti il presidente Massimiliano Bernabini, il direttore Alessandro Corsini e Filippo Tramonti, presidente di FederConsorzi dell’area adriatica), promosse il progetto.

Lisa chiese poi appoggio ai comuni bidentini, che sposarono l’iniziativa. Al convegno sono intervenuti, ribadendo la propria convinta adesione, i sindaci Daniele Valbonesi, Enrico Salvi, Francesca Pondini, Claudio Milandri, Roberto Cavallucci. Primi cittadini di municipi a diverso orientamento politico ma alleati, come quasi sempre accade, su questioni riferite al bene collettivo.

Paganelli sottopose poi la questione a due talentuosi medici. Il già menzionato Carlo Fabbri, bolognese, specializzatosi negli Stati Uniti, ma innamorato della Romagna, ove è “regista”, tra l’altro, di una kermesse scientifico-culturale, “Me ne cibo”, che miscela saperi diversi, in sintonia con la cultura umanistica di cui Fabbri è assertore. L’altro è Alberto Zaccaroni, allora primario di chirurgia al Morgagni-Pierantoni, leader sindacale dei primari e in prima linea per la diffusione di stili di vita in grado di prevenire patologie, ansie e degenze ospedaliere. Zaccaroni, forlivese, da una quindicina d’anni è impegnato, amichevolmente, in zone disagiate dell’Africa, ove trascorre lunghi periodi per trasmettere professionalità e cultura sanitaria

Un grande passo, poi, Lisa Paganelli, lo fece presentando l’iniziativa al professor Dino Amadori, scomparso nel 2020, magistrale oncologo e visionario fondatore dell’Istituto Oncologico Romagnolo e di Irst. Amadori impiegò un minuto a capire le potenzialità del progetto e indirizzò Paganelli verso due suoi stretti collaboratori: la dottoressa Patrizia Serra e Fabrizio Miserocchi, allora direttore dello Ior, oggi anche presidente di Irst-Ircs. Miserocchi, riminese cresciuto nell’antico borgo di pescatori di San Giuliano, è sempre stato vicino a chi è in difficoltà, basti pensare che in gioventù, prima di fare esperienze manageriali in Europa, guidò le relazioni esterne della comunità di San Patrignano.

Nacque, a quel punto, per i promotori del distretto, la partnership con Irst-Ircs e Ior, mentre era già solida la collaborazione con imprese locali. Al convegno hanno preso la parola Marco Tedaldi, imprenditore avicolo, e Marco Martini, del Podere dei Nespoli, anche a nome di altri colleghi. Produrre rispettando i dettami bio- simbiotici offre nuove opportunità di mercato, oltre alla consapevolezza di concorrere al benessere collettivo.

Tanto è vero che Carlo Battistini, cesenate di ascendenza forlivese, presidente della Camera di Commercio della Romagna, ha espresso pieno appoggio all’iniziativa, in linea con la innovazione imprenditoriale e sociale che la Camera persegue. Ragionamenti analoghi ha fatto Tonino Bernabè, riminese dei quartieri popolari, presidente di Romagna Acque, la prima e più grande opera pubblica romagnola, frutto del superamento di storici steccati provinciali e cittadini.

Assistendo al convegno, osservando la convergenza di intelligenze e territori diversi, sono tornato con la memoria a una delle occasioni in cui intervistai, a “Salotto blu”, Dino Amadori.

Conosceva come le sue tasche la Romagna (era nato in montagna, a Corniolo) anche se il mestiere lo aveva portato ovunque nel mondo. Gli chiesi se, a suo giudizio, una cosa come l’Istituto Oncologico, sodalizio tra scienza e generosità volto a lenire le difficoltà di malati e familiari, avrebbe potuto nascere altrove dalla Romagna. Ci pensò su, Amadori, poi rispose di no. Solo in Romagna, disse, abbiamo la cultura del vivere che serve per iniziative del genere.

A Santa Sofia mi sono fatto l’idea che il Distretto bio-simbiotico, in scala ridotta e con finalità diverse, ricordi quel modo difficilmente ripetibile di costruire cose.

Buona domenica, alla prossima.