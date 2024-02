Romagna Mia a Sanremo, innamorarsi di una settantenne? Un gioco da ragazzi Secondo, che tra le due guerre mondiali era diventato il principale interprete e compositore del folk romagnolo, conobbe, causa la seconda guerra, declino professionale e miseria. La miseria autentica

I Santa Balera a Sanremo 2024

Vedere i riflettori di Sanremo puntati su “Romagnia mia”, che compie settant’anni, ha fatto gran piacere a chi abita la nostra terra e a chi, a ogni latitudine, l’ama. Un compleanno che va festeggiato: quella canzone significa parecchio per gli italiani e non solo. Grande esibizione dei giovanissimi di “Santa Balera” e della band guidata da Mirko Casadei, figlio di Raoul, magnifico performer. Grandi meriti a Giordano Sangiorgi, leader del “MEI” di Faenza, che ha proposto la cosa ad Amadeus, subito innamoratosi dell’idea di contaminare una canzone leggendaria con lo spirito guascone di talenti in erba. I quindici musicisti e i dieci ballerini di “Santa Balera” che avete visto all’opera fanno parte della “cantera” composta da oltre cento giovanissimi che Sangiorgi alleva in Emilia-Romagna. Supportati, in preparazione di Sanremo, da tre super musicisti romagnoli come Moreno Conficconi il biondo, Luca Medri di “Cosascuola” e Max Monti. Un successone e un riconoscimento alla nostra cultura, non solo musicale.

Osservo, sommessamente, che “Romagna mia” non è solo un trascinante inno al ballo, come con partecipe entusiasmo ha spiegato Amadeus, che va calorosamente ringraziato, ma qualcosa di più. E’ un valzer struggente, inzialmente malinconico ma che poi si fa denso di speranza e agita sentimenti lievi e profondi. Scaturito dalla penna e dal violino di Secondo Casadei (1906 -1971), genio e gentiluomo, nel periodo migliore della sua vita familiare e artistica. Molte volte me lo ha spiegato la squisita signora Riccarda, figlia di Secondo, attuale custode della tradizione culturale paterna assieme alle figlie Lisa e Letizia Valletta. Riccarda, peraltro, era in platea all’Ariston, a emozionarsi più di chiunque altro.

Secondo, che tra le due guerre mondiali era diventato il principale interprete e compositore del folk romagnolo, conobbe, causa la seconda guerra, declino professionale e miseria. La miseria autentica, quella che rende complicato metter insieme pranzo e cena per la famiglia. Tornò a fare il sarto tra le aie di campagna. Sempre gentile, orgoglioso, ma con la musica in testa. In molti abbiamo provato a raccontare quel periodo di Secondo, ma solo Riccarda, allora piccolina, sa davvero come andarono le cose e cosa provò il babbo.

Nel 1954 Secondo stava tornando in auge, la classe non è acqua, tanto che venne chiamato, con la sua orchestra a incidere un long playing di dodici canzoni a Milano, alla “Voce del Padrone”. Al momento di incidere l’ultima un acciacco al grande saxofonista Carlo Baiardi rese impossibile proseguire. Per sostituire l’ultimo pezzo, Secondo estrasse dalla borsa lo spartito di una canzone su cui stava lavorando, “Casetta mia”. Il manager Olivieri, direttore artistico della “Voce del Padrone”, ne intuì le potenzialità e suggerì di modificare il titolo in “Romagna mia”. Secondo, più modestamente, s’era riferito alla casetta che, tra mutui e cambiali, aveva finalmente potuto assicurare alla famiglia. Era l’Italia che usciva dagli stracci. E pochi come lui potevano cantarla, per talento e per partecipazione personale.

A proposito qui, oltre all’immagine di copertina che ritrae i ragazzi di “Santa Balera”, trovate una foto tratta dallo sterminato archivio di “Casadei Sonora”: riprende Secondo che, durante un concerto, straccia con soddisfazione l’ultima cambiale. Come facevano, con sollievo, in quegli anni tanti italiani che costruivano il boom di un Paese che, da povero, diventava, nella sorpresa generale, la quinta potenza economica al mondo. Trovate pure, per gentile concessione delle signore Casadei, lo spartito originale di “Romagna mia”, che Amadeus, pur tifoso della canzone, non ha potuto mostrare con la opportuna inquadratura.

“Romagna mia”, canto di rinascita personale, diventa inno di rinascita collettiva e di fratellanza lo scorso Maggio 2023 grazie agli incredibili ragazzi che si sfinivano sul fango residuato dai fiumi impazziti e che cantavano abbracciandosi, tra vanghe e stivaloni. Inno che ha fatto il giro del mondo. Una ballata dell’amicizia, della rivoluzione verso un mondo migliore. Similmente a quanto accaduto a “Bella ciao”, canto partigiano progressivamente assurto a icona pop, basti pensare alla versione recentemente utilizzata per la serie televisiva più vista al mondo, “La casa di carta”.

Del resto, “Romagna mia”, il canto della nostra terra, aveva già fatto nel novecento il giro del mondo, eseguita in un numero strabiliante di nazioni, anche da star di provenienza musicale diversissima. La immaginereste eseguita, tra gli altri, da Pavarotti, da Gloria Gaynor, regina della disco music, o dai Deep Purple, profeti dell’hard rock? E’ avvenuto.

Un piccolo particolare curioso, che ho già raccontato in questa rubrica domenicale: un pomeriggio di due anni fa, a casa di Riccarda a Savignano, lei ed io spulciamo un filmato comparso on line che riprende un giovane talentuoso pianista che esegue “Romagna mia” sull’ Orient Express, convoglio di straricchi internazionali che, a quattro mila euro a notte, si godono l’avventura del tempo che fu. Rintraccio il giovane: è il simpaticissimo trentenne riminese Stefano Zambardino. Mi spiega che la propone abitualmente a viaggiatori che molto l’apprezzano: tra loro anche John Travolta, il super attore che era a Sanremo, tra le note polemiche, la stessa sera che stiamo descrivendo. Giri e rigiri del destino.

E’ magnifico che giovani come i “Santa Balera” o, in contesto diverso e drammatico, gli angeli del fango, si siano innamorati della canzone. Una settantenne che ha forme provocanti, modi accattivanti e che sa titillare i sentimenti. Ne più ne meno di diverse donne romagnole di quell’età, eternamente giovani, che sempre più spesso, fortunatamente, s’incontrano in giro, da Riccione a Santa Sofia. Sono, quei ragazzi, giovani seduttori di una signora allegra che ha spasimanti in tutto il mondo. Che però sa bene che, come la amiamo noi romagnoli, nessun altro può. Chi la capisce più di tutti siamo noi, visto che ha scritto una parte della nostra storia e che ci rappresenta puntualmente.

E se a qualcuno davvero “Romagna mia” deciderà di concedersi, non s’illudano in Cina, nelle Americhe, in Australia, luoghi ove pur è conosciuta e molte volte eseguita, sarà a noi romagnoli. Moglie, marito e e buoi dei paesi tuoi. Espressione non più al passo coi tempi, legata com’era a un economia rurale, claustrofobica e sospettosa. Fortunatamente superata dall’evoluzione culturale e dalla tendenza cosmopolita dei nostri ragazzi. Ma che, per una volta, riferita alla ballata che ci identifica da settant’anni, spero mi sarà perdonata.